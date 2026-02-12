Finneas O’Connell: Υπερασπίζεται τη Billie Eilish μετά την ομιλία στα Grammy

Ο Finneas O'Connell επιτέθηκε σε επικριτές της Billie Eilish μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι πολιτικές δηλώσεις της στη σκηνή των Grammy

Ο Finneas O’Connell τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ της Billie Eilish μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η ομιλία της τραγουδίστριας στην τελετή απονομής των Grammy του 2026. Ο Finneas O’Connell υπερασπίστηκε την αδελφή και βασική συνεργάτιδά του, κατηγορώντας όσους την επέκριναν ότι προέρχονται από κύκλους ισχυρών ανδρών που αντέδρασαν έντονα στα σχόλιά της.

Σε ανάρτησή του ο Finneas O’Connell έγραψε ότι «βλέπω πολλούς πολύ ισχυρούς ηλικιωμένους λευκούς άνδρες να εξοργίζονται με όσα είπε η 24χρονη αδελφή μου στην ομιλία αποδοχής. Μπορούμε κυριολεκτικά να δούμε τα ονόματά σας στους φακέλους Epstein». Η δήλωση αυτή πυροδότησε νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από την πολιτική διάσταση της φετινής διοργάνωσης.

Διάβασε επίσης: Billie Eilish: Εκκλήσεις να παραδώσει τη βίλα της σε αυτόχθονες ή μετανάστες

Η Billie Eilish βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής όταν το τραγούδι «Wildflower» κέρδισε το βραβείο Τραγουδιού της Χρονιάς. Κατά την ομιλία της δήλωσε ότι «νιώθω μεγάλη τιμή κάθε φορά που βρίσκομαι σε αυτή την αίθουσα. Όσο ευγνώμων κι αν αισθάνομαι, πιστεύω πως το μόνο που χρειάζεται να πω είναι ότι κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη. Είναι δύσκολο να ξέρεις τι να πεις και τι να κάνεις αυτή τη στιγμή, αλλά νιώθω ελπίδα εδώ μέσα και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να υψώνουμε τη φωνή μας. Οι φωνές μας έχουν σημασία και οι άνθρωποι έχουν σημασία».

Ο Finneas O’Connell βρισκόταν στη σκηνή μαζί με την Billie Eilish όταν εκείνη παρέλαβε το βραβείο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη στενή καλλιτεχνική τους συνεργασία. Η τοποθέτηση της τραγουδίστριας εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο κύμα πολιτικών δηλώσεων κατά τη διάρκεια της τελετής, με αρκετούς καλλιτέχνες να αξιοποιούν τη σκηνή για να εκφράσουν απόψεις σχετικά με κοινωνικά ζητήματα.

Ανάμεσά τους ήταν και ο Bad Bunny, ο οποίος, παραλαμβάνοντας το βραβείο για το άλμπουμ «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», δήλωσε ότι «δεν είμαστε άγριοι ούτε ζώα ούτε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί. Το μίσος δεν νικιέται με περισσότερο μίσος, μόνο η αγάπη είναι πιο δυνατή. Αν χρειαστεί να αγωνιστούμε, πρέπει να το κάνουμε με αγάπη».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Grammy 2026: Η Billie Eilish στέλνει ηχηρό μήνυμα υπέρ των μεταναστών

Δες κι αυτό…