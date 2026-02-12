Οι ταινίες της εβδομάδας: Ανεμοδαρμένα Ύψη, πολυβραβευμένος Μυστικός Πράκτορας και Οι Ζωές των Άλλων

Ταινίες που κινούνται από τον σκοτεινό ρομαντισμό και την υπαρξιακή αγωνία έως την κοινωνική παρατήρηση και την καθαρή ψυχαγωγία αυτήν την εβδομάδα στα σινεμά

Η κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινά διαμορφώνει ένα πολυσχιδές τοπίο προβολών, όπου το κλασικό συναντά το σύγχρονο και η καθαρή ψυχαγωγία συνυπάρχει με την κοινωνική και πολιτική παρατήρηση. Από τη σκοτεινή ρομαντική ένταση της πολυαναμενόμενης ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Emerald Fennell, με την Margot Robbie και τον Jacob Elordi, που επανερμηνεύει ένα από τα πιο εμβληματικά λογοτεχνικά πάθη, μέχρι το πολυβραβευμένο πολιτικό θρίλερ «Ο Μυστικός Πράκτορας» και την αγωνιώδη ληστεία του «Ο Δρόμος του Εγκλήματος», το πρόγραμμα ισορροπεί ανάμεσα σε μεγάλες παραγωγές και προσωπικές κινηματογραφικές φωνές. Παράλληλα, το υπαρξιακό δράμα «Δύο Εποχές, Δύο Ξένοι» και το ψυχολογικό «Rabbit Trap» εξερευνούν τη μοναξιά, τη μνήμη και τη σχέση ανθρώπου-φύσης, ενώ το animation «Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή» φέρνει μια πιο φωτεινή, οικογενειακή νότα, υπενθυμίζοντας τη δύναμη των ονείρων.

Ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα ντοκιμαντέρ της εβδομάδας, που ανοίγουν διάλογο με την πραγματικότητα: από το ποιητικό «Το Τραγούδι του Δάσους», που καταγράφει τη σιωπηλή ζωή της άγριας φύσης, έως το ελληνικό «Από τι Είμαστε Φτιαγμένοι», μια ειλικρινή εξερεύνηση του σώματος και της επιθυμίας μέσα από το πρίσμα της αναπηρίας, και το «Αβάντι Μαέστρο», ένα πορτρέτο ζωής αφιερωμένο στην τέχνη του Καραγκιόζη. Στο ελληνικό πρόγραμμα προστίθενται και οι «Κραυγές», μια δραματική αφήγηση για τη γυναικεία εμπειρία και την ανάγκη διαφυγής, ενώ η επανέκδοση των «Ζωών των Άλλων» επαναφέρει στις αίθουσες ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό αριστούργημα που παραμένει επίκαιρο. Συνολικά, οι νέες αφίξεις και οι επαναπροβολές συνθέτουν μια εβδομάδα που κινείται από τον σκοτεινό ρομαντισμό και την πολιτική ένταση έως τη βαθιά ανθρώπινη εξομολόγηση και τη συλλογική εμπειρία της μεγάλης οθόνης.

Ανεμοδαρμένα Ύψη

Ένα κλασικό πάθος επιστρέφει με σύγχρονη κινηματογραφική ματιά

(«Wuthering Heights») Δράμα Αγγλικής παραγωγής του 2026 σε σκηνοθεσία Emerald Fennell, με τους Margot Robbie, Jacob Elordi κ.ά.

Με λίγα λόγια… Η απαγορευμένη αγάπη της Κάθι και του Χίθκλιφ από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Emily Brontë μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη και μετατρέπεται από ρομαντική σε εθιστική, ενώ εκτυλίσσεται σε μια επική ιστορία λαγνείας και τρέλας. Το πάθος των δύο ηρώων, γεννημένο στα άγρια τοπία του Yorkshire, εξελίσσεται σε σχέση εξάρτησης, κοινωνικής σύγκρουσης και εκδικητικής εμμονής, καθώς οι επιλογές τους στοιχειώνουν γύρω πρόσωπα και επόμενες αποφάσεις. Η κινηματογραφική γραφή της Emerald Fennell επανεξετάζει το υλικό με έμφαση στη σκοτεινή ψυχολογία και στην ένταση της μετάβασης από τον έρωτα στην καταστροφή.

Ο Μυστικός Πράκτορας

Επιστροφή σε μια πατρίδα που δεν προσφέρει καμία διαφυγή

(«The Secret Agent») Θρίλερ βραζιλιάνικης παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Kleber Mendonça Filho, με τους Wagner Moura, Alice Carvalho, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Udo Kier κ.ά.

Η πολυβραβευμένη ταινία των Καννών έχει αποσπάσει δύο Χρυσές Σφαίρες και κορυφαία βραβεία κριτικών διεθνώς, ενώ συνεχίζει τη θριαμβευτική της πορεία με τέσσερεις υποψηφιότητες για Όσκαρ και δύο υποψηφιότητες για BAFTA.

Με λίγα λόγια… Το 1977, ένας ειδικός στον τομέα της τεχνολογίας φεύγει από ένα μυστηριώδες παρελθόν και επιστρέφει στην πατρίδα του, το Ρεσίφε, αναζητώντας ηρεμία. Σύντομα συνειδητοποιεί ότι η πόλη απέχει πολύ από το καταφύγιο που αναζητά.

Ο Δρόμος του Εγκλήματος

Μια ληστεία υψηλού ρίσκου με αντίστροφη μέτρηση

(«Crime 101») Θρίλερ αμερικανικής παραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία Bart Layton, με τους Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Nick Nolte κ.ά.

Με λίγα λόγια… Ένας άπιαστος κλέφτης κοσμημάτων, καταστρώνει την τελευταία του επιχείρηση, όταν τα σχέδιά του διασταυρώνονται με αυτά μιας απογοητευμένης ασφαλιστικής μεσίτριας. Παράλληλα, ένας αδίστακτος ντετέκτιβ τους κυνηγάει ελπίζοντας να ματαιώσει την ληστεία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που σχεδιάζουν. Η ιστορία εκτυλίσσεται στο Λος Άντζελες και βασίζεται στη νουβέλα του Don Winslow, με την ταινία να υιοθετεί τον κανόνα της «Crime 101» λογική χωρίς παρεκκλίσεις, πάντα μια έξοδος διαφυγής, πάντα ψυχραιμία, πάντα σχέδιο. Καθώς οι κινήσεις των εμπλεκομένων σφίγγουν τον κλοιό, οι συμμαχίες αποδεικνύονται ασταθείς και το τελικό χτύπημα μετατρέπεται σε παιχνίδι ταυτόχρονης επιβίωσης και εξαπάτησης.

To Τραγούδι του Δάσους

Ένα οπτικοακουστικό ταξίδι στη σιωπηλή καρδιά της άγριας φύσης

(«Le Chant des forêts») Ντοκιμαντέρ Γαλλικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Vincent Munier.

Βαθιά μέσα στα Βόσγια Όρη της Γαλλίας, ο Munier και ο δωδεκάχρονος γιος του, συναντούν τον πατέρα του, για να παρατηρήσουν τον λύγκα, τα ελάφια, τις κουκουβάγιες και ίσως τον σπάνιο αγριόκουρκο, στο φυσικό τους περιβάλλον. Αποτυπώνοντας το θαύμα και τον μαγευτικό ρυθμό αυτού του περιβάλλοντος, μαζί με τους ήχους και τις ιστορίες του που λέγονται στο φως των κεριών, ο Munier παρουσιάζει μια λαμπρή, ραψωδική υπενθύμιση του εκπληκτικού κόσμου στον οποίο ζούμε. Το ντοκιμαντέρ είναι υποψήφιο για δύο Βραβεία Σεζάρ.

Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή

Όταν το όνειρο είναι μεγαλύτερο από το σώμα

(«Goat») Animation αμερικάνικης παραγωγής του 2026 σε σκηνοθεσία Tyree Dillihay.

Με λίγα λόγια… Μια μικρή κατσίκα με μεγάλα όνειρα έχει μια μοναδική ευκαιρία να ενταχθεί στους επαγγελματίες και να παίξει roarball, ένα άθλημα υψηλής έντασης, μικτό, με πλήρη επαφή, στο οποίο κυριαρχούν τα γρηγορότερα και πιο άγρια ζώα του κόσμου. Αθλητικό animation για μικρούς και μεγάλους και μεταγλωττισμένο στα ελληνικά. Στην αυθεντική διανομη, ο Caleb McLaughlin του «Stranger Things» χαρίζει τη φωνή του στην κατσίκα-πρωταγωνιστή.

Δύο Εποχές, Δύο Ξένοι

Δύο μοναξιές που συναντιούνται μακριά από τον κόσμο

(«Two Seasons, Two Strangers») Δράμα ιαπωνικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Sho Miyake, με τους Shim Eun-kyung, Yumi Kawai, Mansaku Takata, Shinichi Tsutsumi κ.ά.

Με λίγα λόγια… Η Λι, μια Κορεάτισσα σεναριογράφος σε δημιουργικό αδιέξοδο ζει και εργάζεται στην Ιαπωνία. Σε μια κρίση έμπνευσης παλεύει να γράψει μια ιστορία έρωτα ανάμεσα σε δύο θλιμμένους νέους που συναντώνται σε μια παραλία και βρίσκει καταφύγιο στο ορεινό πανδοχείο ενός φαινομενικά αγροίκου μεσήλικου, ο οποίος κατατρύχεται από τα δικά του λάθη και ενοχές. Η ταινία κέρδισε τη Χρυσή Λεοπάρδαλη και το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής Νέων στο 78o Φεστιβάλ του Λοκάρνο.

Rabbit Trap

Η φύση ως πηγή έμπνευσης και απειλής

(«Rabbit Trap») Ψυχολογικό θρίλερ αγγλο-αμερικανικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Bryn Chainey, με τους Jade Croot, Dev Patel, Rosy McEwen κ.ά.

Με λίγα λόγια… Ένα ζευγάρι μουσικών μετακομίζει σε μια απομονωμένη καλύβα, αναζητώντας έμπνευση στους ήχους της φύσης. Η εμφάνιση ενός μυστηριώδους παιδιού φέρνει στην επιφάνεια κρυφές εντάσεις και δοκιμάζει τη σχέση τους, καθώς η γαλήνη της φύσης διαστρέφεται σε μια σκοτεινή, απειλητική δύναμη.

Από τι Είμαστε Φτιαγμένοι

Ένα ντοκιμαντέρ για το σώμα, την επιθυμία και την ορατότητα

(«Από τι Είμαστε Φτιαγμένοι») Ντοκιμαντέρ ελληνικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Σιαμάκ Ετεμάντι.

Ο Άρης, ένας νέος τετραπληγικός φοιτητής ψυχολογίας, ξεκινά την πτυχιακή του πάνω στα στερεότυπα που περιβάλλουν τη σεξουαλικότητα των ατόμων με αναπηρία. Τελικά, η έρευνά του μεταμορφώνεται σε ένα πενταετές προσωπικό ταξίδι. Αναζητώντας απαντήσεις για την επιθυμία, την οικειότητα και τη σεξουαλικότητα, ο Άρης συναντά ανθρώπους που αλλάζουν την οπτική του: από την κωμικό Κατερίνα Βρανά μέχρι τον Δημήτρη Ζώρζο, τον πρώτο επαγγελματία σεξουαλικό βοηθό στην Ελλάδα, και από νεαρά ζευγάρια στα πρώτα τους βήματα μέχρι συντρόφους ζωής που βίωσαν την απώλεια. Μια εξερεύνηση του έρωτα και του ερωτικού σώματος μέσα από το πρίσμα της αναπηρίας.

Κραυγές

Τρεις γυναικείες ιστορίες απέναντι στην ασφυξία της καθημερινότητας

(«Κραυγές») Δραματική ταινία ελληνικής παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία του Πέτρου Σεβαστίκογλου, με τους Αγλαΐα Παππά, Αλεξάνδρα Καζάζου, Χάρης Φραγκούλης, Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μαρία Αρζόγλου, Μαρία Θανασάκη κ.ά.

Με λίγα λόγια… Τρεις γυναίκες διαφορετικών ηλικιών ζουν εγκλωβισμένες σε μια καθημερινότητα που τις καταπιέζει. Ανάμεσα στη ρουτίνα, τις κοινωνικές προσδοκίες και τους προσωπικούς τους φόβους, αισθάνονται ότι έχουν χάσει τη σύνδεση με τον εαυτό και τις επιθυμίες τους. Η απόδρασή τους στην άγρια φύση γίνεται μια απρόσμενη διαδρομή ελευθερίας και αφύπνισης.

Αβάντι Μαέστρο

Η ζωή ενός καραγκιοζοπαίχτη λίγο πριν την αυλαία

(«Αβάντι Μαέστρο») Ντοκυμαντέρ ελληνικής παραγωγής του 2024 σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τράγγαλου.

Ντοκιμαντέρ για τον καραγκιοζοπαίχτη Ιάσονα Μελησσινό, μία πληθωρική προσωπικότητα που ασχολείταιμε τον Καραγκιόζη πάνω από εξήντα χρόνια. Πλησιάζοντας στο τέλος της καριέρας του, αφηγείται την πορεία του στο ελληνικό θέατρο σκιών.

Οι Ζωές των Άλλων (επανέκδοση)

Ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό αριστούργημα επιστρέφει στις αίθουσες

(«Das Leben der Anderen») Δραματική ταινία γερμανικής παραγωγής του 2006 σε σκηνοθεσία Florian Henckel von Donnersmarck, με τους Ulrich Mühe, Martina Gedeck, Sebastian Koch, Ulrich Tukur κ.ά.

Η σπουδαία ταινία του Florian Henckel von Donnersmarck επανέρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες. Έχει αποσπάσει Όσκαρ και BAFTA Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας και τρία σημαντικά βραβεία στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου.

Με λίγα λόγια… Στο Ανατολικό Βερολίνο του 1984, ο αξιωματούχος της Στάζι Γκερντ Βίσλερ διατάσσεται να παρακολουθεί το διαμέρισμα ενός διάσημου ζευγαριού καλλιτεχνών. Καθώς ο Wiesler ακούει επί εβδομάδες τις συνομιλίες τους, η επαφή του με την τέχνη και την ιδιωτική τους ζωή διαβρώνει τη βεβαιότητά του, μετατρέποντας την αποστολή του σε προσωπικό ηθικό δίλημμα με συνέπειες που ξεπερνούν κατά πολύ τον αρχικό του ρόλο.

