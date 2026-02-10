Screen News 10.02.2026

Άλλο ένα ρεκόρ «έσπασε» το Marty Supreme με τον τον Timothée Chalamet

Η ταινία «Marty Supreme» με τον Timothée Chalamet ξεπερνά το «Everything Everywhere All at Once» και καταγράφει 147 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η ταινία «Marty Supreme» κατέγραψε μια ιστορική επίδοση για την A24, καθώς αναδείχθηκε στην πιο εμπορική κυκλοφορία της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το αθλητικό δραματικό φιλμ με πρωταγωνιστή τον Timothée Chalamet έχει συγκεντρώσει συνολικά 147 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, εκ των οποίων 93 εκατομμύρια προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και 54 εκατομμύρια από τις διεθνείς αγορές. Με αυτό το αποτέλεσμα, το «Marty Supreme» ξεπέρασε την έως πρότινος κορυφαία επιτυχία της A24, το «Everything Everywhere All at Once», το οποίο είχε ολοκληρώσει την πορεία του με 142 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και το «Civil War» του Alex Garland που είχε φτάσει τα 127 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Διάβασε επίσης: Αποκαλύφθηκε ο κρυφός ρόλος του Robert Pattinson στο Marty Supreme

Σύμφωνα με την A24, η παγκόσμια πορεία της ταινίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς το «Marty Supreme» δεν έχει προβληθεί σε ορισμένες μεγάλες διεθνείς αγορές. Η εμπορική αντοχή της ταινίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική αν αναλογιστεί κανείς ότι το κόστος παραγωγής ανήλθε στα 70 εκατομμύρια δολάρια, το υψηλότερο που έχει διαθέσει ποτέ η εταιρεία για μία ταινία, χωρίς να συνυπολογίζονται τα έξοδα προώθησης. Το γεγονός ότι οι κινηματογραφικές αίθουσες διατηρούν περίπου το 50% των εισπράξεων καθιστά την επιτυχία ακόμη πιο καθοριστική για την οικονομική ισορροπία του εγχειρήματος.

Το «Marty Supreme» έκανε πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά ανήμερα των Χριστουγέννων, συγκεντρώνοντας 27 εκατομμύρια δολάρια στο εκτεταμένο εορταστικό άνοιγμα. Η παρουσία του Timothée Chalamet αποδείχθηκε καταλυτική για τη δημιουργία δυναμικής γύρω από την ταινία, η οποία διατήρησε το ενδιαφέρον του κοινού χάρη στις ιδιαίτερα θετικές κριτικές.

www.imdb.com

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Josh Safdie, με την ιστορία να ακολουθεί τον φανταστικό πρωταθλητή πινγκ πονγκ Marty Mauser, τον οποίο ενσαρκώνει ο Timothée Chalamet, στην επίμονη και συχνά εξαντλητική προσπάθειά του να κατακτήσει την κορυφή του αθλήματος. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης η Gwyneth Paltrow, η Odessa A’zion, ο Kevin O’Leary, ο Tyler Okonma, ο Abel Ferrara και η Fran Drescher.

www.imdb.com

Σε επίπεδο διακρίσεων, το «Marty Supreme» έχει εξελιχθεί σε ισχυρό παίκτη της φετινής βραβευτικής περιόδου. Ο Timothée Chalamet έχει αποσπάσει τη Χρυσή Σφαίρα και το Critics Choice Award Α Ανδρικού Ρόλου, ενώ η ταινία συγκεντρώνει 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Α Ανδρικού Ρόλου και Σκηνοθεσίας για τον Josh Safdie.

Η επιτυχία αυτή έρχεται σε μια χρονιά με έντονες διακυμάνσεις για την A24. Το στούντιο σημείωσε σημαντικές επιτυχίες με το ρομαντικό δράμα «Materialists» της Celine Song που έφτασε τα 104 εκατομμύρια δολάρια και το υπερφυσικό θρίλερ «Bring Her Back» με 39 εκατομμύρια, αλλά κατέγραψε και απογοητευτικά αποτελέσματα με το «The Smashing Machine» του Benny Safdie και το «Eddington» του Ari Aster. Παρά τις αντιφάσεις, το «Marty Supreme» επιβεβαιώνει ότι η A24 μπορεί να συνδυάσει το καλλιτεχνικό ρίσκο με την ευρεία απήχηση, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη δυναμική της στο παγκόσμιο box office.

Διάβασε επίσης: Το Sinners και το One Battle After Another οδηγούν την κούρσα των Όσκαρ 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

A24 box office Marty Supreme Timothée Chalamet ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κατερίνα Καινούργιου: Το αφοπλιστικό σχόλιο για τα νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής της

Κατερίνα Καινούργιου: Το αφοπλιστικό σχόλιο για τα νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής της

10.02.2026
Επόμενο
Ελληνικό box office: Ο Άγιος Παΐσιος σαρώνει και ο Καποδίστριας αντέχει

Ελληνικό box office: Ο Άγιος Παΐσιος σαρώνει και ο Καποδίστριας αντέχει

10.02.2026

Δες επίσης

Ο Brad Pitt επιστρέφει ως Cliff Booth στο πρώτο teaser της νέας ταινίας
Cinema

Ο Brad Pitt επιστρέφει ως Cliff Booth στο πρώτο teaser της νέας ταινίας

10.02.2026
Ελληνικό box office: Ο Άγιος Παΐσιος σαρώνει και ο Καποδίστριας αντέχει
Cinema

Ελληνικό box office: Ο Άγιος Παΐσιος σαρώνει και ο Καποδίστριας αντέχει

10.02.2026
CineDoc: Ανθολογία Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους & Εμπειρία VR στον Κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ
Cinema

CineDoc: Ανθολογία Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους & Εμπειρία VR στον Κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ

10.02.2026
Γιάννης Σμαραγδής: Η νέα ταινία που ετοιμάζει μετά τον Καποδίστρια
Cinema

Γιάννης Σμαραγδής: Η νέα ταινία που ετοιμάζει μετά τον Καποδίστρια

10.02.2026
Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Catherine O’Hara
Cinema

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Catherine O’Hara

10.02.2026
Σκηνοθέτης και μουσικός ζητούν να αποσυρθεί τραγούδι τους από το ντοκιμαντέρ για τη Melania Trump
Cinema

Σκηνοθέτης και μουσικός ζητούν να αποσυρθεί τραγούδι τους από το ντοκιμαντέρ για τη Melania Trump

10.02.2026
Stranger Things: Πρωταγωνιστής της σειράς αποκαλύπτει τη δυσαρέσκειά του για το φινάλε
Cinema

Stranger Things: Πρωταγωνιστής της σειράς αποκαλύπτει τη δυσαρέσκειά του για το φινάλε

10.02.2026
Αντιπυρική Ζώνη: Το νέο ισπανικό ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο Netflix και ήδη όλοι μιλούν για αυτό
Cinema

Αντιπυρική Ζώνη: Το νέο ισπανικό ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο Netflix και ήδη όλοι μιλούν για αυτό

10.02.2026
Αποκαλύφθηκαν τα πρώτα πλάνα της τετραλογίας για τους Beatles
Cinema

Αποκαλύφθηκαν τα πρώτα πλάνα της τετραλογίας για τους Beatles

09.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)