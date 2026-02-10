Άλλο ένα ρεκόρ «έσπασε» το Marty Supreme με τον τον Timothée Chalamet

Η ταινία «Marty Supreme» κατέγραψε μια ιστορική επίδοση για την A24, καθώς αναδείχθηκε στην πιο εμπορική κυκλοφορία της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το αθλητικό δραματικό φιλμ με πρωταγωνιστή τον Timothée Chalamet έχει συγκεντρώσει συνολικά 147 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, εκ των οποίων 93 εκατομμύρια προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και 54 εκατομμύρια από τις διεθνείς αγορές. Με αυτό το αποτέλεσμα, το «Marty Supreme» ξεπέρασε την έως πρότινος κορυφαία επιτυχία της A24, το «Everything Everywhere All at Once», το οποίο είχε ολοκληρώσει την πορεία του με 142 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και το «Civil War» του Alex Garland που είχε φτάσει τα 127 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Διάβασε επίσης: Αποκαλύφθηκε ο κρυφός ρόλος του Robert Pattinson στο Marty Supreme

Σύμφωνα με την A24, η παγκόσμια πορεία της ταινίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς το «Marty Supreme» δεν έχει προβληθεί σε ορισμένες μεγάλες διεθνείς αγορές. Η εμπορική αντοχή της ταινίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική αν αναλογιστεί κανείς ότι το κόστος παραγωγής ανήλθε στα 70 εκατομμύρια δολάρια, το υψηλότερο που έχει διαθέσει ποτέ η εταιρεία για μία ταινία, χωρίς να συνυπολογίζονται τα έξοδα προώθησης. Το γεγονός ότι οι κινηματογραφικές αίθουσες διατηρούν περίπου το 50% των εισπράξεων καθιστά την επιτυχία ακόμη πιο καθοριστική για την οικονομική ισορροπία του εγχειρήματος.

Το «Marty Supreme» έκανε πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά ανήμερα των Χριστουγέννων, συγκεντρώνοντας 27 εκατομμύρια δολάρια στο εκτεταμένο εορταστικό άνοιγμα. Η παρουσία του Timothée Chalamet αποδείχθηκε καταλυτική για τη δημιουργία δυναμικής γύρω από την ταινία, η οποία διατήρησε το ενδιαφέρον του κοινού χάρη στις ιδιαίτερα θετικές κριτικές.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Josh Safdie, με την ιστορία να ακολουθεί τον φανταστικό πρωταθλητή πινγκ πονγκ Marty Mauser, τον οποίο ενσαρκώνει ο Timothée Chalamet, στην επίμονη και συχνά εξαντλητική προσπάθειά του να κατακτήσει την κορυφή του αθλήματος. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης η Gwyneth Paltrow, η Odessa A’zion, ο Kevin O’Leary, ο Tyler Okonma, ο Abel Ferrara και η Fran Drescher.

Σε επίπεδο διακρίσεων, το «Marty Supreme» έχει εξελιχθεί σε ισχυρό παίκτη της φετινής βραβευτικής περιόδου. Ο Timothée Chalamet έχει αποσπάσει τη Χρυσή Σφαίρα και το Critics Choice Award Α Ανδρικού Ρόλου, ενώ η ταινία συγκεντρώνει 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Α Ανδρικού Ρόλου και Σκηνοθεσίας για τον Josh Safdie.

Η επιτυχία αυτή έρχεται σε μια χρονιά με έντονες διακυμάνσεις για την A24. Το στούντιο σημείωσε σημαντικές επιτυχίες με το ρομαντικό δράμα «Materialists» της Celine Song που έφτασε τα 104 εκατομμύρια δολάρια και το υπερφυσικό θρίλερ «Bring Her Back» με 39 εκατομμύρια, αλλά κατέγραψε και απογοητευτικά αποτελέσματα με το «The Smashing Machine» του Benny Safdie και το «Eddington» του Ari Aster. Παρά τις αντιφάσεις, το «Marty Supreme» επιβεβαιώνει ότι η A24 μπορεί να συνδυάσει το καλλιτεχνικό ρίσκο με την ευρεία απήχηση, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη δυναμική της στο παγκόσμιο box office.

Διάβασε επίσης: Το Sinners και το One Battle After Another οδηγούν την κούρσα των Όσκαρ 2026

Δες κι αυτό…