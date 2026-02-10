Πρέπει να δεις 10.02.2026

Ελληνικό box office: Ο Άγιος Παΐσιος σαρώνει και ο Καποδίστριας αντέχει

Ο Άγιος Παΐσιος κρατά την κορυφή, ο Άμνετ ανεβαίνει δυναμικά και ο Καποδίστριας πλησιάζει το ιστορικό όριο των 800.000 εισιτηρίων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το ελληνικό box office στο τετραήμερο 5 έως 8 Φεβρουαρίου παρουσίασε μια εικόνα αντοχής για τις ήδη καθιερωμένες ταινίες, παρά την απουσία νέας πρεμιέρας που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τις ισορροπίες. Η συνολική προσέλευση διαμορφώθηκε στους 130.108 θεατές, καταγράφοντας πτώση 12.5% σε σχέση με το προηγούμενο τετραήμερο, όταν είχαν κοπεί 148.678 εισιτήρια. Η κάμψη αυτή, ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε από αιφνίδιες καταρρεύσεις, καθώς οι βασικοί τίτλοι του προγράμματος συνέχισαν να προσελκύουν κοινό με σταθερούς ρυθμούς.

Στην πρώτη θέση παρέμεινε ο «Άγιος Παΐσιος», ο οποίος κατέγραψε 23.983 εισιτήρια σε 106 αίθουσες και έφτασε συνολικά τα 82.586. Η ταινία εξακολουθεί να αντλεί τη βασική της δύναμη από την επαρχία, καθώς στην Αθήνα έχουν κοπεί 26.169 εισιτήρια, λιγότερα από το ένα τρίτο του συνολικού της αποτελέσματος, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα της απήχησής της.

Σε απόσταση αναπνοής βρέθηκε ο «Άμνετ», ο οποίος συγκέντρωσε 23.034 εισιτήρια από 81 αίθουσες και έφτασε τα 99.926 συνολικά. Η πορεία του χαρακτηρίζεται από σταθερή άνοδο και έντονη συναισθηματική ανταπόκριση του κοινού, γεγονός που τον φέρνει πλέον πολύ κοντά στο ψυχολογικό όριο των 100.000 εισιτηρίων. Στην τρίτη θέση ακολούθησε ο «Καποδίστριας» με 13.374 εισιτήρια σε 83 αίθουσες και σύνολο 763.657. Αν και η δυναμική του έχει πλέον επιβραδυνθεί, η ταινία συνεχίζει την πορεία της προς τις 800.000 εισιτήρια, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια εμπορική της αντοχή.

Το «Καταφύγιο» κατέλαβε την τέταρτη θέση με 10.887 εισιτήρια από 47 αίθουσες και συνολικά 37.848, δείχνοντας ότι διαθέτει κοινό που το στηρίζει σταθερά. Ακολούθησε στην πέμπτη θέση η «Επιστροφή στο Silent Hill» με 8.732 εισιτήρια σε 41 αίθουσες, αριθμός που αντιστοιχεί εξ ολοκλήρου στο άνοιγμά της.

Στην έκτη θέση βρέθηκε το «Stray Kids The DominATE Experience» με 8.650 εισιτήρια από 30 αίθουσες, επίσης αποκλειστικά από την πρώτη του προβολή, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη των μουσικών κινηματογραφικών events. Η έβδομη θέση ανήκε στο «Βοήθεια!» με 6.367 εισιτήρια σε 49 αίθουσες και σύνολο 7.066.

Η «Ζωούπολη 2» συνέχισε τη μακρά της πορεία στην όγδοη θέση με 6.344 εισιτήρια από 65 αίθουσες και συνολικά 282.055, αποδεικνύοντας ότι παραμένει σταθερή επιλογή για το οικογενειακό κοινό. Στην ένατη θέση βρέθηκε το «Marty Supreme» με 6.055 εισιτήρια σε 39 αίθουσες και σύνολο 66.045, διατηρώντας αξιοσημείωτη παρουσία για τίτλο με πιο περιορισμένη απήχηση.

Την πρώτη δεκάδα έκλεισε το «Sirat» με 2.983 εισιτήρια από 17 αίθουσες και συνολικά 8.320, αριθμός που θεωρείται ικανοποιητικός για τα αυστηρά σινεφίλ χαρακτηριστικά του.

Συνολικά, το τετραήμερο επιβεβαίωσε ότι το ελληνικό box office στηρίζεται αυτή την περίοδο στη διάρκεια και όχι στις εκρήξεις, με ταινίες που δεν εξαντλούν το ενδιαφέρον τους σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο αλλά χτίζουν σταδιακά την εμπορική τους πορεία, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού σε μια μεταβατική κινηματογραφική περίοδο.

Άγιος Παΐσιος ελληνικό box office Καποδίστριας σινεμά ΤΑΙΝΙΑ
