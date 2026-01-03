Οι 10 πιο εμπορικές ελληνικές ταινίες όλων των εποχών

Από το «Safe Sex» έως την «Υπολοχαγό Νατάσσα» οι ταινίες που γέμισαν αίθουσες και έγραψαν ιστορία στο ελληνικό box office

Κάθε φορά που μια ελληνική ταινία καταφέρνει να δημιουργήσει ουρές στα ταμεία, ξυπνά αναπόφευκτα η συζήτηση για τα μεγέθη και τις κορυφές του εγχώριου box office. Αυτό συμβαίνει και εσχάτως με τον «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδή, που επανέφερε στο προσκήνιο το ερώτημα ποια έργα κατάφεραν, σε διαφορετικές εποχές και με διαφορετικές συνθήκες διανομής, να μετατραπούν σε μαζικά κινηματογραφικά γεγονότα. Ο «Καποδίστρια» δημιουργησε ουρές στις κινηματογραφικές αίθουσες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η ταινία έκοψε πανελλαδικά 144.712 εισιτήρια στο πρώτο της τετραήμερο. Η επίδοση αυτή αποτελεί το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας για το 2025 και, παράλληλα, την καλύτερη εκκίνηση που έχει σημειώσει φιλμ του Γιάννη Σμαραγδή.

Από τις σύγχρονες εμπορικές επιτυχίες μέχρι τις ταινίες της χρυσής περιόδου της Finos Film, ο ελληνικός κινηματογράφος έχει καταγράψει στιγμές εντυπωσιακής προσέλευσης, με έργα που δεν περιορίστηκαν στη δημοφιλία, αλλά σφράγισαν και τη συλλογική μνήμη. Η παρακάτω 10άδα συγκεντρώνει ταινίες που αποτυπώθηκαν καθαρά στα εισιτήρια και αποτέλεσαν φαινόμενα την εποχή που προβλήθηκαν. Ωστόσο, μέχρι τα τέλη του προηγούμενου αιώνα δεν υπήρχαν επίσημα πανελλαδικά καταγεγραμμένα στοιχεία για εισιτήρια και εισπράξεις, γεγονός που δυσκολεύει την απολύτως ρεαλιστική αποτύπωση για πολλές ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Μετά το 1980 αρχίζουν να δημοσιεύονται πιο συστηματικά επίσημα νούμερα, χωρίς να λείπουν διαφοροποιήσεις από πηγή σε πηγή. Με αυτές τις επισημάνσεις ως δεδομένο πλαίσιο, ακολουθεί η 10άδα του ελληνικού box office με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία εισιτηρίων.

«Πολίτικη Κουζίνα» του Τάσου Μπουλμέτη, 2003, 1.300.000 εισιτήρια «Λούφα και Παραλλαγή, Σειρήνες στο Αιγαίο» του Νίκου Περράκη, 2005, 1.230.512 εισιτήρια «Safe Sex» των Ρέας Βιτάλη και Θανάση Παπαθανασίου, 1999, 1.200.000 εισιτήρια «Υπάρχω» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, 2024, 860.301 εισιτήρια «El Greco» του Γιάννη Σμαραγδή, 2007, 767.158 εισιτήρια «Υπολοχαγός Νατάσσα» του Νίκου Φώσκολου, 1970, 751.117 εισιτήρια «Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης» του Ντίνου Δημόπουλου, 1968, 750.380 εισιτήρια «Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά» του Ντίνου Δημόπουλου, 1969, 739.001 εισιτήρια «Στα Σύνορα της Προδοσίας» του Κώστα Καραγιάννη, 1968, 710.994 εισιτήρια «Νύφες» του Παντελή Βούλγαρη, 2004, 680.000 εισιτήρια

Και καθώς νέοι τίτλοι, όπως ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, επαναφέρουν τη συζήτηση για την εγχώρια απήχηση, η διαδρομή των εισιτηρίων λειτουργεί ως καθρέφτης του τι συγκίνησε, διασκέδασε και ένωσε το κοινό μέσα στις ελληνικές αίθουσες.

