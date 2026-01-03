MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Reviews 03.01.2026

Τα 15 album που όρισαν τον metal ήχο το 2025

Πώς το heavy metal, το σκληρότερο είδος της σύγχρονης μουσικής κατέγραψε τον παλμό μιας ταραγμένης εποχής και είδε τον κόσμο χωρίς ροζ γυαλιά
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το heavy metal υπήρξε ανέκαθεν το καταφύγιο όσων αναζητούν κάθαρση μέσα από τον θόρυβο, ένταση μέσα από τη σύγκρουση και νόημα μέσα από την υπερβολή. Το 2025 επιβεβαίωσε με εμφατικό τρόπο ότι το είδος όχι μόνο αντέχει στον χρόνο, αλλά εξακολουθεί να εξελίσσεται, να πειραματίζεται και να εκφράζει με ακρίβεια το συλλογικό άγχος, την οργή και την υπαρξιακή αγωνία της εποχής. Από βετεράνους που επέστρεψαν με ορμή μετά από δεκαετίες έως νεότερα σχήματα που διευρύνουν τα όρια του ήχου, η χρονιά προσέφερε μια σπάνια συμπύκνωση δημιουργικότητας και τόλμης.

Διάβασε επίσης: Οι Iron Maiden σμιλεύονται στο μέταλλο και κυκλοφορούν ως επίσημο νόμισμα

Oι Deftones με το άλμπουμ «Private Music», απέδειξαν γιατί παραμένουν σημείο αναφοράς εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια. Ο Chino Moreno και το συγκρότημα ισορρόπησαν ξανά με ακρίβεια ανάμεσα στη σκληρότητα και τη μελαγχολία, παραδίδοντας έναν δίσκο που συνομιλεί με το παρελθόν τους χωρίς να παγιδεύεται σε αυτό. Τραγούδια όπως το «Cut Hands» και το «Ecdysis» επιβεβαιώνουν ότι οι Deftones δεν επιβιώνουν χάρη στη φήμη τους, αλλά χάρη στη διαρκή τους ανάγκη για εξέλιξη.

Οι Agriculture ξεχώρισαν με το «The Spiritual Sound», έναν δίσκο που συνδυάζει black metal, noise και μια σχεδόν μυστικιστική πνευματικότητα. Οι απότομες εναλλαγές και οι αφηγηματικές δομές δημιουργούν ένα άλμπουμ απαιτητικό αλλά βαθιά ανταποδοτικό. Στο ίδιο επίπεδο, οι Ghost με το «Skeletá» συνδύασαν θεατρικότητα και στιβαρή μελωδία, παραδίδοντας έναν δίσκο που λειτούργησε εξίσου αποτελεσματικά στη σκηνή και στο στούντιο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η επιστροφή των Dream Theater σε πλήρη σύνθεση, με τον Mike Portnoy ξανά πίσω από τα τύμπανα.

Το «Parasomnia» ανέδειξε ξανά τη δεξιοτεχνία και τη φιλοδοξία του συγκροτήματος, αποφεύγοντας τον σκόπελο της αυτοανακύκλωσης.

Στον αντίποδα, οι Primitive Man με το «Observance» κατέθεσαν έναν από τους πιο ασφυκτικούς και σκοτεινούς δίσκους της χρονιάς, αποτυπώνοντας με ακραία ειλικρίνεια τη βία και την αποξένωση του σύγχρονου κόσμου.

Διάβασε επίσης: Οι Radiohead κατέρριψαν το ρεκόρ των Metallica και γράφουν ιστορία

Οι Halestorm με το «Everest» παρουσίασαν τον πιο ώριμο και πολυεπίπεδο δίσκο της καριέρας τους, με τη Lzzy Hale να κινείται με άνεση ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία. Οι Blut Aus Nord αιφνιδίασαν με το «Ethereal Horizons», έναν πιο φωτεινό και μελωδικό δίσκο που διεύρυνε το ηχητικό τους σύμπαν, ενώ οι Castle Rat με το «The Bestiary» απέδειξαν ότι η έντονη αισθητική ταυτότητα μπορεί να συνυπάρξει με ουσιαστικό songwriting.

Στις πιο ακραίες εκφάνσεις του ήχου, οι Deadguy επέστρεψαν μετά από δεκαετίες με το «Near Death Travel Services», έναν δίσκο που διατήρησε ατόφια την ωμή ένταση και τη δυσφορία που τους καθιέρωσε.

Οι Whitechapel με το «Hymns in Dissonance» παρουσίασαν ένα θεματικά συνεκτικό και τεχνικά άρτιο άλμπουμ, γεμάτο σκοτεινές εικόνες και αφηγηματική συνοχή.

Τη δεκαπεντάδα συμπληρώνουν τέσσερις ακόμη κυκλοφορίες που σφράγισαν τη χρονιά. Οι Rwake επέστρεψαν με το «The Return of Magick», έναν δίσκο που συνδύασε sludge, prog και ψυχεδελικά στοιχεία με σπάνια ωριμότητα.

Οι Coroner με το «Dissonance Theory» απέδειξαν ότι η αναμονή δεκαετιών μπορεί να δικαιωθεί, παραδίδοντας έναν δίσκο που ακούγεται σύγχρονος και επιθετικός. Οι Deafheaven με το «Lonely People With Power» συνέχισαν την εξερεύνηση της τομής ανάμεσα στη βία και τη μελωδία, ενώ οι Runemagick με το «Cycle of the Dying Sun» υπενθύμισαν τη δύναμη του death doom όταν αυτό υπηρετείται με συνέπεια και βάθος.

Το 2025 ήταν μια χρονιά κατά την οποία το metal λειτούργησε ξανά ως καθρέφτης της πραγματικότητας. Άλλοτε με οργή, άλλοτε με ενδοσκόπηση και άλλοτε με μια απρόσμενη αίσθηση λύτρωσης, τα άλμπουμ που ξεχώρισαν δεν ήταν απλώς βαριά ή τεχνικά άρτια. Ήταν ειλικρινή, αναγκαία και βαθιά συνδεδεμένα με τον κόσμο που τα γέννησε. Και αυτό παραμένει το μεγαλύτερο επίτευγμα ενός είδους που εξακολουθεί να παρεξηγείται ως απλός θόρυβος.

Διάβασε επίσης: Η τελευταία έκρηξη των Megadeth με album κύκνειο άσμα και bonus Metallica (Video)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
2025 Dream Theater Heavy Metal ανασκόπηση ανασκόπηση 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι 10 πιο εμπορικές ελληνικές ταινίες όλων των εποχών

Οι 10 πιο εμπορικές ελληνικές ταινίες όλων των εποχών

03.01.2026
Επόμενο
Όλα τα νέα reality και οι εκπομπές που θα δούμε στην ελληνική TV το 2026

Όλα τα νέα reality και οι εκπομπές που θα δούμε στην ελληνική TV το 2026

03.01.2026

Δες επίσης

Οι 10+1 συναυλίες στην Ελλάδα που θα κάνουν το 2026 χρονιά-ορόσημο
Μουσικά Νέα

Οι 10+1 συναυλίες στην Ελλάδα που θα κάνουν το 2026 χρονιά-ορόσημο

03.01.2026
Ο Yungblud συνεργάζεται με τους Smashing Pumpkins σε σκοτεινή εκδοχή του Zombie
Μουσικά Νέα

Ο Yungblud συνεργάζεται με τους Smashing Pumpkins σε σκοτεινή εκδοχή του Zombie

02.01.2026
Λιόνα Βαρθακούρη: Η 13χρονη εγγονή του Γιάννη Πάριου έκανε το πρώτο της ντεμπούτο στο τραγούδι
Μουσικά Νέα

Λιόνα Βαρθακούρη: Η 13χρονη εγγονή του Γιάννη Πάριου έκανε το πρώτο της ντεμπούτο στο τραγούδι

02.01.2026
Eurovision 2026 – Sing for Greece: Τα 28 τραγούδια και όλες εκπλήξεις της ζωντανής εκπομπής της ΕΡΤ
TV

Eurovision 2026 – Sing for Greece: Τα 28 τραγούδια και όλες εκπλήξεις της ζωντανής εκπομπής της ΕΡΤ

02.01.2026
Eurovision 2026: Ο Γιώργος Καπουτζίδης εκτός ημιτελικών – Νέα πρόσωπα στα live της ΕΡΤ
TV

Eurovision 2026: Ο Γιώργος Καπουτζίδης εκτός ημιτελικών – Νέα πρόσωπα στα live της ΕΡΤ

02.01.2026
Στο νοσοκομείο η Pink
Μουσικά Νέα

Στο νοσοκομείο η Pink

02.01.2026
Έτοιμοι για δυναμικό comeback τον Μάρτιο οι BTS
Μουσικά Νέα

Έτοιμοι για δυναμικό comeback τον Μάρτιο οι BTS

02.01.2026
Δεν γράφτηκε για έρωτα: Η συγκλονιστική ιστορία πίσω από το «Ποια θυσία» της Άντζελας Δημητρίου
Μουσικά Νέα

Δεν γράφτηκε για έρωτα: Η συγκλονιστική ιστορία πίσω από το «Ποια θυσία» της Άντζελας Δημητρίου

02.01.2026
Η μουσική σκηνή του 2026 ανάμεσα σε μεγάλες επιστροφές και νέες κυκλοφορίες
Μουσικά Νέα

Η μουσική σκηνή του 2026 ανάμεσα σε μεγάλες επιστροφές και νέες κυκλοφορίες

01.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών