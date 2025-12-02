MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 02.12.2025

Οι Radiohead κατέρριψαν το ρεκόρ των Metallica και γράφουν ιστορία

Τέσσερις συνεχόμενες sold out συναυλίες στην O2 Arena του Λονδίνου προσέφεραν στη βρετανική μπάντα ένα ιστορικό επίτευγμα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η θριαμβευτική επιστροφή των Radiohead στη σκηνή συνοδεύτηκε από ένα νέο ρεκόρ στην O2 Arena του Λονδίνου, με το συγκρότημα να ξεπερνά το προηγούμενο επίτευγμα των Metallica που κρατούσε από το 2017. Οι τέσσερις συναυλίες στις 21, 22, 24 και 25 Νοεμβρίου προσέλκυσαν κάθε βράδυ περισσότερους από 22.200 θεατές, ενώ η κορύφωση ήρθε στην τελευταία εμφάνιση με 22.355 παρευρισκόμενους, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του χώρου.

Ο διευθυντής προγραμματισμού του O2, Christian D’Acuna, εξέφρασε την ικανοποίησή του τονίζοντας ότι «αυτές οι τέσσερις νύχτες θα μείνουν στην ιστορία του χώρου, με τους Radiohead να καταρρίπτουν το ρεκόρ προσέλευσης κάθε βράδυ». Συμπλήρωσε ότι «ήταν μεγάλη τιμή να τους φιλοξενήσουμε. Κάθε βράδυ παρουσίαζαν διαφορετικό πρόγραμμα, καλύπτοντας όλη την εντυπωσιακή δισκογραφία τους. Αυτές οι εμφανίσεις θα συζητιούνται για πολλά χρόνια».

www.instagram.com/radiohead

Διάβασε επίσης: Οι Radiohead επιστρέφουν στα charts – Ο λόγος που κλασσικά κομμάτια «ανασταίνονται» 

Η τετραπλή εμφάνιση στο Λονδίνο αποτελεί μέρος της πρώτης περιοδείας των Radiohead μετά από επταετή παύση. Η περιοδεία ξεκίνησε στις 4 Νοεμβρίου στη Μαδρίτη, στο Movistar Arena, σηματοδοτώντας την επιστροφή του συγκροτήματος στη σκηνή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 συναυλίες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, με σταθμούς σε Μαδρίτη, Μπολόνια, Κοπεγχάγη και Βερολίνο, πριν ολοκληρωθεί στην τετραήμερη παραμονή στο Λονδίνο.

www.instagram.com/radiohead

Οι Radiohead είχαν να εμφανιστούν μαζί από το καλοκαίρι του 2018, όταν πραγματοποίησαν την τελευταία τους συναυλία στη Φιλαδέλφεια, στο Wells Fargo Center. Ο ντράμερ Philip Selway, αναφερόμενος στην επανένωση, δήλωσε ότι «πέρυσι βρεθήκαμε να κάνουμε πρόβες χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Μετά από επταετή παύση ένιωσα υπέροχα να ξαναπαίζουμε τα τραγούδια και να επανασυνδεόμαστε με μια μουσική ταυτότητα που έχει ριζώσει βαθιά μέσα και στους πέντε μας».

Η εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού στην επιστροφή τους δείχνει ότι η επιρροή και η καλλιτεχνική βαρύτητα των Radiohead παραμένουν ακμαίες, με το νέο ρεκόρ στο O2 Arena να αποτελεί ακόμη ένα ορόσημο στην πορεία τους.

Διάβασε επίσης: Καλπάζουν οι τιμές των εισιτήριων – Dua Lipa, Coldplay κι άλλοι καλλιτέχνες ζητούν να μπει πλαφόν

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Metallica Radiohead ΡΕΚΟΡ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αν φοράς αυτά τα παλτό, όλα τα βλέμματα θα είναι πάνω σου

Αν φοράς αυτά τα παλτό, όλα τα βλέμματα θα είναι πάνω σου

02.12.2025
Επόμενο
Από την California στην Αθήνα: Πώς ο Tyga έχτισε τη δική του αυτοκρατορία στο hip-hop

Από την California στην Αθήνα: Πώς ο Tyga έχτισε τη δική του αυτοκρατορία στο hip-hop

02.12.2025

Δες επίσης

Η Dua Lipa ερμηνεύει το Antología και γίνεται viral – Η αντίδραση της Shakira
Μουσικά Νέα

Η Dua Lipa ερμηνεύει το Antología και γίνεται viral – Η αντίδραση της Shakira

02.12.2025
Από την California στην Αθήνα: Πώς ο Tyga έχτισε τη δική του αυτοκρατορία στο hip-hop
UNCATEGORIZED

Από την California στην Αθήνα: Πώς ο Tyga έχτισε τη δική του αυτοκρατορία στο hip-hop

02.12.2025
Η Kelly Clarkson μπαινει στο Billions Club του Spotify με το τραγούδι Since U Been Gone
Μουσικά Νέα

Η Kelly Clarkson μπαινει στο Billions Club του Spotify με το τραγούδι Since U Been Gone

01.12.2025
Αντώνης Ρέμος – «Δευτέρα»: Το συναρπαστικό video με τη σύγχρονη αισθητική
Μουσικά Νέα

Αντώνης Ρέμος – «Δευτέρα»: Το συναρπαστικό video με τη σύγχρονη αισθητική

01.12.2025
Η Μαρίνα Σάττι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Οι πρώτες δηλώσεις για την περιπέτεια υγείας της
Μουσικά Νέα

Η Μαρίνα Σάττι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Οι πρώτες δηλώσεις για την περιπέτεια υγείας της

01.12.2025
Μιχάλης Κουινέλης Stavento και Αναστασία σε μια εκρηκτική συνεργασία
Μουσικά Νέα

Μιχάλης Κουινέλης Stavento και Αναστασία σε μια εκρηκτική συνεργασία

01.12.2025
Ο Ed Sheeran αποκαλύπτει ότι έμαθε για τον αρραβώνα της Taylor Swift από το Instagram
Μουσικά Νέα

Ο Ed Sheeran αποκαλύπτει ότι έμαθε για τον αρραβώνα της Taylor Swift από το Instagram

01.12.2025
Μαρίνα Σάττι: Η νέα ανακοίνωση της MINOS EMI για την κατάσταση της υγείας της
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σάττι: Η νέα ανακοίνωση της MINOS EMI για την κατάσταση της υγείας της

01.12.2025
Η Καίτη Γαρμπή γίνεται «Femme Fatale» σε ένα video με φλερτ και ανατροπές
Μουσικά Νέα

Η Καίτη Γαρμπή γίνεται «Femme Fatale» σε ένα video με φλερτ και ανατροπές

01.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Ο άξονας Τουρκίας – Ιταλίας – Ισπανίας και η Ελλάδα, που παρακολουθεί…

Ο άξονας Τουρκίας – Ιταλίας – Ισπανίας και η Ελλάδα, που παρακολουθεί…