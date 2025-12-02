Οι Radiohead κατέρριψαν το ρεκόρ των Metallica και γράφουν ιστορία

Η θριαμβευτική επιστροφή των Radiohead στη σκηνή συνοδεύτηκε από ένα νέο ρεκόρ στην O2 Arena του Λονδίνου, με το συγκρότημα να ξεπερνά το προηγούμενο επίτευγμα των Metallica που κρατούσε από το 2017. Οι τέσσερις συναυλίες στις 21, 22, 24 και 25 Νοεμβρίου προσέλκυσαν κάθε βράδυ περισσότερους από 22.200 θεατές, ενώ η κορύφωση ήρθε στην τελευταία εμφάνιση με 22.355 παρευρισκόμενους, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του χώρου.

Ο διευθυντής προγραμματισμού του O2, Christian D’Acuna, εξέφρασε την ικανοποίησή του τονίζοντας ότι «αυτές οι τέσσερις νύχτες θα μείνουν στην ιστορία του χώρου, με τους Radiohead να καταρρίπτουν το ρεκόρ προσέλευσης κάθε βράδυ». Συμπλήρωσε ότι «ήταν μεγάλη τιμή να τους φιλοξενήσουμε. Κάθε βράδυ παρουσίαζαν διαφορετικό πρόγραμμα, καλύπτοντας όλη την εντυπωσιακή δισκογραφία τους. Αυτές οι εμφανίσεις θα συζητιούνται για πολλά χρόνια».

Η τετραπλή εμφάνιση στο Λονδίνο αποτελεί μέρος της πρώτης περιοδείας των Radiohead μετά από επταετή παύση. Η περιοδεία ξεκίνησε στις 4 Νοεμβρίου στη Μαδρίτη, στο Movistar Arena, σηματοδοτώντας την επιστροφή του συγκροτήματος στη σκηνή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 συναυλίες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, με σταθμούς σε Μαδρίτη, Μπολόνια, Κοπεγχάγη και Βερολίνο, πριν ολοκληρωθεί στην τετραήμερη παραμονή στο Λονδίνο.

Οι Radiohead είχαν να εμφανιστούν μαζί από το καλοκαίρι του 2018, όταν πραγματοποίησαν την τελευταία τους συναυλία στη Φιλαδέλφεια, στο Wells Fargo Center. Ο ντράμερ Philip Selway, αναφερόμενος στην επανένωση, δήλωσε ότι «πέρυσι βρεθήκαμε να κάνουμε πρόβες χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Μετά από επταετή παύση ένιωσα υπέροχα να ξαναπαίζουμε τα τραγούδια και να επανασυνδεόμαστε με μια μουσική ταυτότητα που έχει ριζώσει βαθιά μέσα και στους πέντε μας».

Η εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού στην επιστροφή τους δείχνει ότι η επιρροή και η καλλιτεχνική βαρύτητα των Radiohead παραμένουν ακμαίες, με το νέο ρεκόρ στο O2 Arena να αποτελεί ακόμη ένα ορόσημο στην πορεία τους.

