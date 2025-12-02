MadWalk 2025 by Three Cents
Fashion 02.12.2025

Αν φοράς αυτά τα παλτό, όλα τα βλέμματα θα είναι πάνω σου

palto_trends
Τα πιο εντυπωσιακά παλτό της σεζόν ανανεώνουν το χειμερινό στιλ σου και μετατρέπουν κάθε εμφάνιση σε fashion moment
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας είναι η περίοδος που το παλτό σου γίνεται το βασικό κομμάτι των καθημερινών σου συνόλων. Κι επειδή το φοράς σχεδόν κάθε μέρα, αξίζει να επιλέξεις ένα σχέδιο που πραγματικά σε εκφράζει. Αν τα κλασικά μαύρα μάλλινα και τα ουδέτερα puffer δεν σε ενθουσιάζουν πια, υπάρχει λόγος. Ο φετινός χειμώνας θέλει outerwear με προσωπικότητα, κομμάτια που δεν λειτουργούν απλώς ως μια ακόμη ζεστή στρώση, αλλά αναβαθμίζουν αμέσως το στιλ και τη διάθεσή σου. Με τόσες νέες υφές, χρώματα και γραμμές, το παλτό παύει να είναι ένα ακόμα fashion item και γίνεται το statement στοιχείο της εμφάνισης.

Από έντονα μοτίβα μέχρι οικολογικές γούνες, δέρμα και χρώματα που τραβούν τα βλέμματα, τα πιο fun παλτό της σεζόν είναι εδώ για να κάνουν κάθε έξοδο λίγο πιο συναρπαστική. Αν ήρθε η ώρα να ανανεώσεις τη συλλογή σου, αυτοί είναι οι τύποι που αξίζουν σίγουρα μια θέση στη ντουλάπα σου.

Animal print

Τα animal prints επιστρέφουν δυναμικά στη χειμερινή γκαρνταρόμπα και επανασυστήνονται ως τα πιο ενημερωμένα νέα ουδέτερα της σεζόν. Leopard, zebra, tiger και snake μοτίβα χαρίζουν ένταση, πολυτέλεια και μια δόση αυτοπεποίθησης σε κάθε εμφάνιση, ενώ παράλληλα συνδυάζονται με την ίδια ευκολία που θα φορούσες ένα κλασικό μονόχρωμο παλτό.

plato_animal_print
https://www.instagram.com/rachelnoellecavallo/

Δερμάτινο παλτό

Μια δερμάτινη καμπαρτίνα είναι το απόλυτο statement της χρονιάς. Εμφανίζεται σε κλασικές αποχρώσεις αλλά και σε δυνατά χρώματα όπως μπορντό, απογειώνοντας τη χειμερινή γκαρνταρόμπα με μια πιο sleek, μοντέρνα αισθητική.

dermatini_kampartina
https://www.instagram.com/alexaschimel/

Οικολογική γούνα

Οι οικολογικές γούνες επιστρέφουν με ’60s και ’70s vibes, είτε σε teddy υφή είτε με εντυπωσιακους γιακάδες. Προσθέτουν άμεσα ζεστασιά και προσωπικότητα, μετατρέποντας ακόμη και το πιο basic look σε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον.

gouna
https://www.instagram.com/trendingwithtinsley/

Σουέτ παλτό

Είτε σε αυθεντικό σουέτ είτε σε προσεγμένες οικολογικές εκδοχές, αυτά τα παλτό αποπνέουν κομψότητα και vintage διάθεση. Ταιριάζουν ιδανικά σε καθημερινές αλλά και πιο προσεγμένες εμφανίσεις, δίνοντας μια textured πινελιά που ξεχωρίζει.

suede_palto
https://www.instagram.com/nataliaszukala/

