Η Cameron Diaz αποκαλύπτει την τραυματική εμπειρία της όταν έκανε Botox

Η Cameron Diaz επανέφερε στο δημόσιο διάλογο το ζήτημα της πίεσης για αιώνια νεότητα στο Χόλιγουντ, μιλώντας ανοιχτά για μια εμπειρία που, όπως παραδέχεται, τη σημάδεψε. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι στο παρελθόν δοκίμασε Botox, αλλά το αποτέλεσμα ήταν τόσο έντονο και ξένο προς την εικόνα της, ώστε ένιωσε πως έχασε την επαφή με τον ίδιο της τον εαυτό. Η Cameron Diaz εξήγησε ότι δοκίμασε το Botox όταν ήταν 41 ετών, πιστεύοντας ότι θα βελτίωνε διακριτικά την εμφάνισή της. Η πραγματικότητα όμως ήταν διαφορετική. Όπως είπε, «Άλλαξε το πρόσωπό μου με έναν τόσο περίεργο τρόπο που σκέφτηκα όχι δεν θέλω να μοιάζω έτσι». Η Cameron Diaz πρόσθεσε ότι δεν αναγνώριζε πλέον τον εαυτό της στον καθρέπτη. Επέλεξε, λοιπόν, να σταματήσει κάθε αισθητική θεραπεία και να αποδεχθεί τη φυσική εξέλιξη του προσώπου της. «Προτιμώ να βλέπω το πρόσωπό μου να γερνά. Αγαπώ τις γραμμές έκφρασής μου. Δείχνουν ότι έχω χαμογελάσει όλη μου τη ζωή» δήλωσε.

Συνεργάτες και άνθρωποι της βιομηχανίας αναφέρουν ότι κατά την περίοδο της μεγάλης της επιτυχίας η Cameron Diaz δεχόταν έντονη πίεση να διατηρήσει μια «άψογη» εικόνα, να ακολουθεί τις τάσεις και να χρησιμοποιεί Botox όπως πολλές συνάδελφοί της. Η ίδια όμως απέρριψε αυτή την κατεύθυνση όταν αντιλήφθηκε ότι δεν ταιριάζει στη δική της ιδιοσυγκρασία.

Η δημόσια τοποθέτησή της έχει συγκεντρώσει θετικά σχόλια από θαυμαστές και χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα, που επαινούν τη στάση της ως παράδειγμα αυθεντικότητας σε έναν χώρο όπου η νεότητα συχνά εξιδανικεύεται και η φυσική φθορά θεωρείται ανεπιθύμητη. Με τις δηλώσεις της, η Cameron Diaz υπογραμμίζει ότι η αποδοχή του χρόνου μπορεί να αποτελέσει πράξη δύναμης και όχι παραίτησης, στέλνοντας ένα μήνυμα που βρίσκει μεγάλη απήχηση εντός και εκτός Χόλιγουντ.

