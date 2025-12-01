The Voice: Τέλος τα knockouts – Οι coaches ετοιμάζονται για τα battles μαζί με τις ομάδες τους

Η φάση των knockouts στο The Voice συνεχίζει να κρύβει ένταση, εκπλήξεις και δύσκολες αποφάσεις για τους τέσσερις coaches, καθώς το παιχνίδι πλησιάζει στα κρίσιμα battles.

Στις 28 Νοεμβρίου, δέκα διαγωνιζόμενοι κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να εξασφαλίσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα, προχώρησαν η Δέσποινα Πανούση, η Παναγιώτα Φράγκου και η Βασιλεία Καϊρέ, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε άλλη μια ευκαιρία στον Αλέξανδρο Φωστηρόπουλο, τον Αποστόλη Κασπαρίδη και την Τζωρτζίνα Μηχανού. Ο Πάνος Μουζουράκης προχώρησε με τον Κώστα Καρμπά και τον Νίκο Στεφανίδη, ενώ η Έλενα Παπαρίζου επέλεξε την Τζίνα-Μαρία Μακριδάκη και τον Ραφαήλ Κριτούλη. Η βραδιά σηματοδότησε το προτελευταίο επεισόδιο των knockouts, με όλους τους coaches να ενεργοποιούν δύο φορές το steal, προετοιμάζοντας τις ομάδες τους για τα πολυαναμενόμενα battles.





Στο επόμενο επεισόδιο, η συνέχεια ήταν γεμάτη ανατροπές και στιγμές έντασης. Ο Χρήστος Μάστορας προχώρησε με τον Βάγγο Δανέζη, τον 16χρονο Αλέξανδρο Κόλλια και τον Θανάση Αλεξόπουλο, ενώ ο Πάνος Μουζουράκης επέλεξε την Αυγή Χατζηπαύλου, τον Richard Bowers και τη Nicole West, ενεργοποιώντας παράλληλα το steal για την Κάτια από την ομάδα της Παπαρίζου. Η ίδια η Έλενα Παπαρίζου δεν έμεινε πίσω, σώζοντας τη Μελίσσα Μαντζούκη από την ομάδα του Πάνου, διαγωνιζόμενη που ο coach χαρακτήρισε φαβορί για τον τίτλο, και συνεχίζοντας μαζί με τον Γιώργο Δανέζη, τον Θοδωρή Κουτσουπιά και τον Steven Omoefe Achikor. Ο Γιώργος Μαζωνάκης προχώρησε με την Τζωρτζίνα Μανελίδου και τον Φώτη Κοτζανταμπάνη, ολοκληρώνοντας έτσι τις επιλογές του για τα knockouts.





Στο τελευταίο επεισόδιο της φάσης, χθες 30 Νοεμβρίου, οι coaches ανακοίνωσαν και τις τελευταίες αποφάσεις τους, ενεργοποιώντας τα τελευταία steal και κλείνοντας τις ομάδες τους με 15 διαγωνιζόμενους ο καθένας. Από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη συνεχίζουν η Βίκη Χατζή, η Μυρτώ Αποστόλου και η Ελένη Καλαβίτη, για την οποία μάλιστα υπήρξε και μια απρόσμενη αποκάλυψη σχετικά με την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της πρόβας. Η Έλενα Παπαρίζου επέλεξε να συνεχίσει με τον Γιάννη Λιάγκουρη και τον Βαγγέλη Μαστρογιάννη, παρά το γεγονός ότι ο Φοίβος Σταύρου θεωρήθηκε ο πιο άρτιος ερμηνευτικά. Ο Χρήστος Μάστορας προχώρησε με τη Χριστίνα Τσοντίλη και τη Δήμητρα Θανοπούλου, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζει με τη Λίνα Παπαδιώτη, τη Μαίρη Δήμου και έκανε steal από την ομάδα του Χρήστου τη Σοφία Φραγκούλη, η οποία ξεχώρισε με την ερμηνεία της στο «abcdefu».





Μετά την ολοκλήρωση των knockouts, οι ομάδες των τεσσάρων coaches στο The Voice είναι πλήρεις και οι 15 διαγωνιζόμενοι ανά ομάδα ετοιμάζονται πλέον για τα κρίσιμα battles, όπου οι αποφάσεις θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολες και οι ανατροπές πιθανότατα πιο συγκλονιστικές.

