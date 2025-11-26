TV 26.11.2025

Παρά Πέντε: Η τεράστια ανατροπή που θα δούμε στο reunion με τον ρόλο της Ντάλιας

Θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια απρόσμενη εξέλιξη που κανείς δεν περίμενε
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του «Στο Παρά Πέντε» είναι πλέον πραγματικότητα, προκαλώντας ενθουσιασμό στους τηλεθεατές που ανυπομονούν να ξαναδούν το εμβληματικό σύμπαν της σειράς.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης επαναφέρει το αγαπημένο project με ένα ειδικό επετειακό επεισόδιο, γεμάτο αναμνήσεις αλλά και φρέσκες εκπλήξεις. Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν, φυσικά, είναι η θρυλική Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου ένας χαρακτήρας που έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στην ελληνική τηλεόραση.

Διάβασε επίσης: Το TikTok παραληρεί με Ντάλια και Φώτη! Νέες backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παρά Πέντε»

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Εδώ TV και το ρεπορτάζ του Σωτήρη Καραμίντζα, η Ντάλια θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια απρόσμενη εξέλιξη που κανείς δεν περίμενε.

Η λατρεμένη, υπερπλούσια και αλλοπρόσαλλη κοσμική κυρία… χάνει τα πάντα. Η γυναίκα που έζησε περιτριγυρισμένη από πολυτέλειες και αμύθητες περιουσίες, βρίσκεται ξαφνικά οικονομικά κατεστραμμένη και αναγκάζεται να αντιμετωπίσει μια καθημερινότητα εντελώς ξένη προς εκείνη.

Παρά Πέντε

Στα καινούργια επεισόδια θα δούμε επίσης τον γάμο της με τον Αλέξη Στεργίου, αλλά και μια ακόμη πιο ανατρεπτική μεταμόρφωση: η Ντάλια καταλήγει να ασχολείται με την αγροτική ζωή. Από βασίλισσα των κοσμικών σαλονιών, μεταμορφώνεται σε γυναίκα της επαρχίας, μια αλλαγή που προμηνύει άφθονο χιούμορ, απρόβλεπτες στιγμές και όλη εκείνη τη μοναδική τρέλα που έκανε τη σειρά τόσο αγαπητή.

Παρά Πέντε

Διάβασε επίσης: Το viral video του Αργύρη Αγγέλου μέσα από το σπίτι της Ντάλιας για τα γυρίσματα του νέου «Παρά Πέντε»

MegaTV Παρά Πέντε σειρές
