Celeb News 26.11.2025

Χρήστος Χολίδης: Οι πρώτες δηλώσεις για τον γάμο του και η επιθυμία για παιδί

Όλα όσα αποκάλυψε ο τραγουδιστής στα τηλεοπτικά συνεργεία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια από τις λίγες δημόσιες εμφανίσεις του, ο Χρήστος Χολίδης παρευρέθηκε στη γιορτή για τα 25 χρόνια του ΡΥΘΜΟΥ 9.49, όπου και μίλησε στα τηλεοπτικά συνεργεία.

Ο γνωστός τραγουδιστής, πέρα από τις καθιερωμένες δηλώσεις, αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον γάμο του με την Κατερίνα Γκιουζέλη, που έγινε το Σάββατο 19 Ιουλίου.

«Είχα πολύ καιρό να εμφανιστώ δημόσια. Προσπάθησα να κρατήσω τον γάμο μας όσο πιο διακριτικό γινόταν, αλλά τελικά δεν γίνεται να τα κρύψεις όλα ειδικά με τα κινητά και τις φωτογραφίες. Θέλαμε να το ζήσουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο, όμως δεν ήταν εύκολο», ανέφερε με χιούμορ, ενώ πρόσθεσε πως εύχεται στο μέλλον να μεγαλώσει η οικογένειά τους.


