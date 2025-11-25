Η κόρη της Πάολα, Παολίνα, πήρε πτυχίο – Στο πλευρό της η τραγουδίστρια

Η Πάολα και ο Φώτης Ζογλοπίτης είχαν έναν λόγο παραπάνω να νιώσουν βαθιά συγκίνηση και υπερηφάνεια. Η κόρη τους, Παολίνα Ζογλοπίτη, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας το πτυχίο της από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. Η τελετή της ορκωμοσίας αποτέλεσε μια ημέρα γεμάτη συναισθήματα για την οικογένεια, με την Πάολα και τον Φώτη Ζογλοπίτη να μοιράζονται στα κοινωνικά δίκτυα ένα τρυφερό στιγμιότυπο από το γεγονός. Στο βίντεο, η 22χρονη Παολίνα εμφανίζεται χαμογελαστή και λαμπερή, περιστοιχισμένη από τους γονείς της και από στενούς φίλους που έσπευσαν να σταθούν δίπλα της στη σημαντική αυτή στιγμή της ζωής της.

Ο Φώτης Ζογλοπίτης συνόδευσε την ανάρτησή του με μια προσωπική, βαθιά συγκινητική αφιέρωση προς την κόρη του, γράφοντας «Καλή σταδιοδρομία πριγκιπισσούλα μου. Πτυχιούχος πλέον του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ. Συγκίνηση… υπερηφάνεια… ευγνωμοσύνη…!! Δεν υπάρχει μέρα που να πέρασε χωρίς να μας έχεις κάνει περήφανους… Όχι μόνο για τα πτυχία και τις γνώσεις σου, αλλά κυρίως για το ήθος σου, τον χαρακτήρα σου, τη διάθεση να ζήσεις έντονα τη ζωή σου και να αφήσεις ισχυρό αποτύπωμα!! Ο μπαμπακούλης – μεγαλύτερος θαυμαστής σου».

Η ημέρα αποτέλεσε έναν σημαντικό σταθμό για τη νεαρή απόφοιτη αλλά και για τους γονείς της, οι οποίοι δεν έκρυψαν τη χαρά και την περηφάνια τους για την προσωπική και ακαδημαϊκή της εξέλιξη.

