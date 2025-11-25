Celeb News 25.11.2025

Η κόρη της Πάολα, Παολίνα, πήρε πτυχίο – Στο πλευρό της η τραγουδίστρια

Η Παολίνα Ζογλοπίτη, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της λαμβάνοντας το πτυχίο της από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Πάολα και ο Φώτης Ζογλοπίτης είχαν έναν λόγο παραπάνω να νιώσουν βαθιά συγκίνηση και υπερηφάνεια. Η κόρη τους, Παολίνα Ζογλοπίτη, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας το πτυχίο της από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. Η τελετή της ορκωμοσίας αποτέλεσε μια ημέρα γεμάτη συναισθήματα για την οικογένεια, με την Πάολα και τον Φώτη Ζογλοπίτη να μοιράζονται στα κοινωνικά δίκτυα ένα τρυφερό στιγμιότυπο από το γεγονός. Στο βίντεο, η 22χρονη Παολίνα εμφανίζεται χαμογελαστή και λαμπερή, περιστοιχισμένη από τους γονείς της και από στενούς φίλους που έσπευσαν να σταθούν δίπλα της στη σημαντική αυτή στιγμή της ζωής της.

https://www.instagram.com/fotiszoglo/

Διάβασε επίσης: Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath 2 χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο

Ο Φώτης Ζογλοπίτης συνόδευσε την ανάρτησή του με μια προσωπική, βαθιά συγκινητική αφιέρωση προς την κόρη του, γράφοντας «Καλή σταδιοδρομία πριγκιπισσούλα μου. Πτυχιούχος πλέον του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ. Συγκίνηση… υπερηφάνεια… ευγνωμοσύνη…!! Δεν υπάρχει μέρα που να πέρασε χωρίς να μας έχεις κάνει περήφανους… Όχι μόνο για τα πτυχία και τις γνώσεις σου, αλλά κυρίως για το ήθος σου, τον χαρακτήρα σου, τη διάθεση να ζήσεις έντονα τη ζωή σου και να αφήσεις ισχυρό αποτύπωμα!! Ο μπαμπακούλης – μεγαλύτερος θαυμαστής σου».

Η ημέρα αποτέλεσε έναν σημαντικό σταθμό για τη νεαρή απόφοιτη αλλά και για τους γονείς της, οι οποίοι δεν έκρυψαν τη χαρά και την περηφάνια τους για την προσωπική και ακαδημαϊκή της εξέλιξη.

Διάβασε επίσης: Η Jessica Chastain επιστρέφει στα θρανία – Φοιτά στο Harvard για μεταπτυχιακό

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΠΑΟΛΑ Παολίνα πτυχίο Φώτης Ζογλοπίτης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Dick Van Dyke, 60 χρόνια μετά, αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο απέρριψε τον ρόλο του James Bond

Ο Dick Van Dyke, 60 χρόνια μετά, αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο απέρριψε τον ρόλο του James Bond

25.11.2025
Επόμενο
Η έκπληξη που έκανε την Κατερίνα Καινούργιου να λυγίσει on air

Η έκπληξη που έκανε την Κατερίνα Καινούργιου να λυγίσει on air

25.11.2025

Δες επίσης

Macaulay Culkin: Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι ο μπαμπάς τους είναι ο Kevin από το Home Alone
Celeb News

Macaulay Culkin: Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι ο μπαμπάς τους είναι ο Kevin από το Home Alone

24.11.2025
Ο Donald Glover αποκαλύπτει ότι υπέστη εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια περιοδείας
Celeb News

Ο Donald Glover αποκαλύπτει ότι υπέστη εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια περιοδείας

24.11.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της

24.11.2025
Ο Νίκος Καρβέλας στο πιάνο μαζί με τον τρίχρονο γιο του και γίνεται viral
Celeb News

Ο Νίκος Καρβέλας στο πιάνο μαζί με τον τρίχρονο γιο του και γίνεται viral

24.11.2025
Δες πώς η Cardi B μετέτρεψε τον ομφάλιο λώρο του γιου της σε χρυσό μενταγιόν
Celeb News

Δες πώς η Cardi B μετέτρεψε τον ομφάλιο λώρο του γιου της σε χρυσό μενταγιόν

24.11.2025
Ο Mick Jagger έκανε απρόσμενη επίσκεψη στο παλιό του σχολείο και έγινε viral
Celeb News

Ο Mick Jagger έκανε απρόσμενη επίσκεψη στο παλιό του σχολείο και έγινε viral

24.11.2025
Η Beyoncé σε viral εμφάνιση στο Grand Prix του Λας Βέγκας κάνει high speed γύρο με τον Hamilton
Celeb News

Η Beyoncé σε viral εμφάνιση στο Grand Prix του Λας Βέγκας κάνει high speed γύρο με τον Hamilton

23.11.2025
Γενέθλια για την κόρη της Δανάης Μιχαλάκη και του Γιώργου Παπαγεωργίου – Η τρυφερή ανάρτηση
Celeb News

Γενέθλια για την κόρη της Δανάης Μιχαλάκη και του Γιώργου Παπαγεωργίου – Η τρυφερή ανάρτηση

22.11.2025
Ο Αντίνοος Αλμπάνης αγκαλιά με το νεογέννητο μωρό της Τζένης Θεωνά
Celeb News

Ο Αντίνοος Αλμπάνης αγκαλιά με το νεογέννητο μωρό της Τζένης Θεωνά

22.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας