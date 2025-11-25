TV 25.11.2025

Η έκπληξη που έκανε την Κατερίνα Καινούργιου να λυγίσει on air

Κατερίνα Καινούργιου
Η Κατερίνα Καινούριου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν αναφέρθηκε στη γιαγιά της, με την οποία μοιράζονται το ίδιο όνομα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια ημέρα που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν γιορτινή για την Κατερίνα Καινούργιου, η συγκίνηση κυριάρχησε ήδη από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής της. Η παρουσιάστρια βρέθηκε αντιμέτωπη με μια έντονη συναισθηματική φόρτιση, καθώς οι άνθρωποι που αγαπά περισσότερο τής επιφύλαξαν μια σειρά από απρόσμενες εκπλήξεις. Με το ξεκίνημα της εκπομπής, η Κατερίνα Καινούργιου δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της. Η ημέρα της ονομαστικής της εορτής είχε ήδη συνοδευτεί από θερμές ευχές από συνεργάτες, φίλους και τηλεθεατές, ενώ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν αναφέρθηκε στη γιαγιά της, με την οποία μοιράζονται το ίδιο όνομα. Η συγκινησιακή φόρτιση κορυφώθηκε όταν προβλήθηκε ένα βίντεο που οι συνεργάτες της είχαν ετοιμάσει ειδικά για εκείνη.

Κατερίνα Καινούργιου
Το συγκεκριμένο βίντεο αποδείχθηκε καθοριστικό για την αντίδρασή της, καθώς σε αυτό εμφανίζονταν πέντε από τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα. Πρωταγωνιστές ήταν τα πέντε βαφτιστήρια της, τα παιδιά που έχουν ιδιαίτερη θέση στη ζωή της και που συνήθως της προσφέρουν χαμόγελο και χαρά, αλλά αυτή τη φορά την έκαναν να λυγίσει από συγκίνηση με τις ευχές τους.

Η Κατερίνα Καινούργιου, εμφανώς φορτισμένη ψυχολογικά και μέσα σε λυγμούς, ευχαριστούσε τους συνεργάτες της για την πρωτοβουλία αλλά και τους κουμπάρους της που επέτρεψαν τη δημιουργία και προβολή του βίντεο στον αέρα της εκπομπής της. Η έναρξη της εκπομπής μετατράπηκε έτσι σε μια αυθόρμητη στιγμή αγάπης και ευγνωμοσύνης, με την παρουσιάστρια να μην μπορεί να κρύψει τα συναισθήματά της απέναντι στις μικρές, αλλά ουσιαστικές χειρονομίες των κοντινών ανθρώπων της.

γιαγιά Γιορτή ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
