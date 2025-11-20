Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο

Ανοιχτά για την περιπέτεια που είχε η μητέρα της με την υγεία της μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής της, «Super Κατερίνα», το πρωί της Τετάρτης 19/11.

Συγκεκριμένα, με αφορμή την εξομολόγηση της Χριστίνας Σάλτη για την απώλεια της μητέρας της, η οποία έφυγε νικημένη από καρκίνο στο έντερο, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για την περίπτωση της δικής της μητέρας.

«Το προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο και μας έσωσε ο γιατρός. Είχα πει στους γιατρούς “Μα έχει κάνει εξετάσεις για καρκινικούς δείκτες”. “Του εντέρου δεν φαίνεται” μου απάντησαν. Περάσαμε πολύ δύσκολα το καλοκαίρι. Νομίζω ότι βρίσκεις ένα μαγικό τρόπο να πατήσεις γερά στα πόδια σου και να στηρίξεις τον εαυτό σου, για να στηρίξει τον άνθρωπό σου. Η γυναίκα σώθηκε, το παρακολουθήσαμε έξι μήνες βέβαια. Όσες φορές κι αν επέμενα να κάνει εξετάσεις. “Ναι, εντάξει” μου έλεγε. Πολλές φορές το αμελούν».





Παράλληλα, η Κατερίνα Καινούργιου είχε υποδεχτεί στην εκπομπή της και την Βάσω Γιοχάη, Εκπαιδευμένη Εθελόντρια και Γραμματέα στο “Άλμα Ζωής”, και μίλησε για την περιπέτεια με τον καρκίνο του μαστού, που βίωσε στα 29 της χρόνια και κατάφερε να τον ξεπεράσει με επιτυχία εξασφαλίζοντας μια καλή ζωή.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια προσωπική εξομολόγηση για την κατάσταση της υγείας της μητέρας της η οποία πάλεψε με τον καρκίνο.

«Δεν είναι τυχαία η επιλογή τη συγκεκριμένη ημέρα. Ο Οκτώβριος είναι μήνας αφύπνισης. Καθημερινά ακούμε γύρω μας να νοσούν τόσες γυναίκες από τον καρκίνο του μαστού. Όμως χάρη στην πρόοδο της ιατρικής οι περισσότερες γυναίκες τον αντιμετωπίζουν και ζουν μια καλή ζωή. Εγώ βλέπω πολλές γυναίκες και το αντιμετώπισα και το καλοκαίρι που ήμουν με τη μητέρα μου σε άλλο σημείο βέβαια και έχω δει τη διαδικασία της χημειοθεραπείας. Έβλεπα πολλά κορίτσια να κάνουν τη χημειοθεραπεία τους και μετά να πηγαίνουν να κάνουν κανονικά την καθημερινότητά της. Το καλοκαίρι πέρασα από διάφορες δοκιμασίες με τη μητέρα μου, με πολλά σοβαρά προβλήματα υγείας. Αυτό που με κράτησε στα πόδια μου, κι έτσι να συμβούν κι όμορφα πράγματα αυτό το καλοκαίρι- ήταν η πίστη μου. Άρχισα πολλά πράγματα να τα αναθεωρώ και να τα βλέπω διαφορετικά» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

