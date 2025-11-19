Celeb News 19.11.2025

Ζέτα Δούκα: Αποκάλυψε ότι συμμετείχε στα 19 της στο videoclip πασίγνωστου τραγουδιστή

Ζέτα Δούκα
Το γεγονός που ελάχιστοι γνωρίζουν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» βρέθηκε η Ζέτα Δούκα, η οποία μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως είχε συμμετάσχει σε ένα βίντεο κλιπ του Αντύπα.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός, με αφορμή τα γεγονότα που ελάχιστοι γνωρίζουν για εκείνη, είπε:

Ζέτα Δούκα
«Ήμουν 19 χρονών όταν έλαβα μερός στο βίντεο κλιπ του Αντύπα, το «Γουστάρω πολύ». Τότε δεν ήξερα και τι έκανα. Ήμουν ένα από τα 4 ζευγάρια σε διαφορετικές ηλικίες που γουστάραμε ο ένας τον άλλον από την πρώτη στιγμή.

Το γύρισμα ήταν σε εξωτερικούς χώρους στη Κηφισιά. Ήταν το πρώτο μου βίντεο κλιπ, μετά έκανα άλλα δύο. Ήμουν σε μια εταιρία που κάναμε promotion κτλ και έκανα και βίντεο κλιπ. Τότε πληρωνόντουσαν αυτά πάρα πολύ καλά».


ΑΝΤΥΠΑΣ ΒΙΝΤΕΟΚΛΙΠ Ζέτα Δούκα ηθοποιοί
