Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκαλύπτει τον λόγο που δεν θα πήγαινε ποτέ καλεσμένη στον Γιώργο Λιάγκα

Η on camera απάντηση της παρουσιάστριας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην κάμερα της εκπομπής Happy Day μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου, όπου ρωτήθηκε για τον Γιώργο Λιάγκα, την παρεξήγηση με τον Απόστολο Γκλέτσο, την πρόσφατη τοποθέτησή της για την απιστία αλλά και για τα κιλά που έχασε.

«Δεν νομίζω ότι θα πήγαινα καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, έχει έναν τρόπο να παίρνει συνεντεύξεις που δεν με κάνει να αισθάνομαι πολύ άνετα, νιώθω ότι θα πιεστώ. Ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια, αν και δεν με έχει καλέσει», είπε αρχικά.

«Ο Απόστολος μίλησε τρεις φορές με την εκπομπή, γιατί ήθελε να τοποθετηθεί κυρίως για το κομμάτι των αστυνομικών και το γνωρίζαμε αυτό. Είπα στην αρχισυντάκτριά μου να του διευκρινίσει αν θέλει να μιλήσει για τη Σοφία Μουτίδου ή όχι, γιατί δεν ήθελα να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Είπε ότι θέλει να βγει κυρίως για τους αστυνομικούς αλλά καταλαβαίνει ότι θέλουμε να τον ρωτήσουμε και για τη Μουτίδου. “Κάντε μου μια ερώτηση και θα σας δώσω μια απάντηση”, της είπε. Μέχρι να καλωδιωθεί όμως για να βγει στον αέρα, δεν άκουσε ότι έπαιξε το απόσπασμα με τους αστυνομικούς και νόμιζε ότι δεν το παίξαμε. Γι’ αυτό και παρεξηγήθηκε στον αέρα. Μετά το κατάλαβε», ξεκαθάρισε για την on air παρεξήγησή της με τον ηθοποιό.

Αναφορικά για το ποια είναι η άποψή της για την απιστία, η Σίσσυ Χρηστίδου τόνισε: «Ο Λάγιος έκανε μία… πρόταση. Θεωρώ πως, όταν δεν είσαι τίμιος απέναντι σε έναν άνθρωπο, αυτό κάπως θα πρέπει να αποτυπώνεται. Αλλά η ζωή τελικά σε δικαιώνει. Δεν έχω συγχωρέσει ποτέ απιστία στη ζωή μου».

Τέλος, για τα σχόλια που άκουσε για την αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, η Σίσσυ Χρηστίδου απάντησε:  «Μου ‘κανε εντύπωση, γιατί δεν κρύφτηκα καθόλου. Όλο το καλοκαίρι στα social media το συζητούσα όλο αυτό για την προσπάθεια που έκανα. Προφανώς και δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές. Μίλησα για τη μέθοδο που για μένα λειτουργεί, το ‘χω κάνει και στις εγκυμοσύνες μου. Γίνεται υπό ιατρική επίβλεψη, γιατί είμαι και πολύ φοβιτσιάρα. Λένε για μεθόδους που ποτέ δεν θα ακολουθούσα, γιατί φοβάμαι. Έχουν προωθήσει και προϊόντα δήθεν με το όνομά μου, ψεύτικες συνεντεύξεις».


