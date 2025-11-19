Θέατρο 19.11.2025

Πειραματική Σκηνή: Σκίτσο 1, Οδοιπορικό στη Σατίλα – Τελευταίες παραστάσεις

Πειραματική Σκηνή – Θέατρο Δίπυλον «Μη φοβάστε. Είναι θέατρο.» σε σύλληψη – Δημιουργία: Αλεξάνδρα Καζάζου - Πρεμιέρα: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου | Θέατρο Δίπυλον
Mad.gr

Η πρώτη παράσταση – «Σκίτσο» της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου με τίτλο «Οδοιπορικό στη Σατίλα» παρουσιάζεται από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο Θέατρο Δίπυλον, σε σύλληψη και δημιουργία της Αλεξάνδρας Καζάζου.

Ένα βήμα. Για πού;
Εδώ όλα είναι πιο αληθινά απ’ ότι εκεί, επειδή γειτονεύουν με τον θάνατο που ακόμη το στρώνει.

Τον Σεπτέμβριο του 1982, στο αποκορύφωμα του εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο, η παγκόσμια κοινή γνώμη πληροφορείται με αποτροπιασμό τις σφαγές που διέπραξαν οι φαλαγγίτες στη Σάμπρα και τη Σατίλα, τους παλαιστινιακούς καταυλισμούς της Βηρυτού. Τι συντελείται όταν ξαφνικά και εντελώς τυχαία οκτώ άνθρωποι βρίσκονται σε έναν τόπο μιας επίγειας κόλασης και το μόνο που συναντούν είναι η αποπνικτική αποφορά των άταφων πτωμάτων; Μπορεί η διαδρομή τους μέσα από τα στενοσόκακα της Σατίλας να εγείρει ερωτήματα και να δημιουργήσει ένα σκηνικό μανιφέστο, όταν συναντηθεί με το βλέμμα του θεατή;

Μια παράσταση –  διαδρομή που επιχειρεί να συνδυάσει τη μαρτυρία ενός τοπίου στάχτης με την αναπόληση ενός τοπίου λάμψης. Το ρεπορτάζ με το βουβό μανιφέστο των ανείπωτων κραυγών. Είτε αλλιώς:

 «Σήμερα ο άνθρωπος πέφτει ταυτόχρονα
πάνω κάτω πλαγίως προς όλες τις κατευθύνσεις
κάποτε έπεφτε καθέτως
σήμερα οριζοντιώνεται σαν τριαντάφυλλο που εκρήγνυται
στον αέρα.»*

*Απόσπασμα από το ποίημα Spadanie, czyli o elementach wertykalnych i horyzontalnych w życiu człowieka współczesnego του Tadeusz Różewicz (από την ποιητική συλλογή Twarz trzecia, Εκδόσεις Czytelnik, Βαρσοβία, 1968) σε ελεύθερη μετάφραση – απόδοση της Αλεξάνδρας Καζάζου.

Για την Πειραματική Σκηνή

Έναν νέο ζωντανό τόπο καλλιτεχνικής συνύπαρξης έχει εγκαινιάσει φέτος η Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου στο ισόγειο του θεάτρου ΔΙΠΥΛΟΝ, υπό την ευθύνη του Ακύλλα Καραζήση και της Νεφέλης Μαϊστράλη, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διαδικασία της δημιουργίας, της πρόβας, της θεατρικής δοκιμής.

Μετατοπίζοντας το βλέμμα από το τελικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα – και τους περιορισμούς που του ασκεί ο χρόνος – στη διαδικασία της γέννησής του, και μέσα από τη ζωντανή αλληλεπίδραση δημιουργών και θεατών, οι δράσεις της Πειραματικής Σκηνής αναπτύσσονται σε τρεις άξονες:

Το 16μελές ensemble ηθοποιών, μια κολεκτίβα με στόχο την καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεργασίας, πειραματισμού και καλλιτεχνικής συνέχειας, που θα διαρκέσει όλη τη χρονιά.

Τη Διαρκή Πρόβα ΚΑΠΟΥΤ / Πόλεμος, ένα Vaudeville, μια ανοιχτή στο κοινό (για όση ώρα επιθυμεί να παρακολουθήσει, από 4 λεπτά έως 4 ώρες) ζωντανή σύνθεση που εξερευνά τον πόλεμο μέσα από το θέατρο, τη μουσική και τη λογοτεχνία, και παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη.

Τα Έξι θεατρικά «Σκίτσα», στο πλαίσιο των οποίων έξι καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία – θέατρο, χορό, μουσική και performance – εμπλέκονται σε έναν ισότιμο και δημιουργικό διάλογο με το 16μελές ensemble ηθοποιών, δημιουργώντας έξι παραστάσεις μηνιαίας διάρκειας, με επίκεντρο την πηγή έμπνευσης του Καλλιτεχνικού Προγράμματος 2025–26 του Εθνικού Θεάτρου: τη Γλώσσα.

Σκίτσο 1 | Οδοιπορικό στη Σατίλα

Σύλληψη – Δημιουργία: Αλεξάνδρα Καζάζου
Σκηνικά –  κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού
Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου
Δραματολόγος παράστασης: Ευτυχία Χαραλαμπάκη
Βοηθός σκηνοθέτριας: Κωστής Γλύκαντζης

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά):
Γιάννης Βάρσος, Τίτος Γρηγορόπουλος, Βασίλης Καραμπούλας, Κατερίνα Κρίστο, Γιώργος Ματζιάρης,  Νεφέλη Παντερμαλή, Βιβή Πέτση, Θάλεια Σταματέλου

Οι μουσικές συνθέσεις είναι του ηθοποιού του ensemble Τίτου Γρηγορόπουλου.
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή
Επεξεργασία φωτογραφιών: Mavra Gidia

Χώρος: Θέατρο ΔΙΠΥΛΟN

Πρεμιέρα: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου
Μέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 20.30 | έως 23 Νοεμβρίου

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 12€, Φοιτητικό/65+ ετών 10€, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5€, Πολύτεκνοι 10€
Ειδικά πακέτα: εισιτήριο για τη Διαρκή Ανοιχτή Πρόβα & εισιτήριο για παράσταση: 15€
Πακέτο έξι (6) παραστάσεων: 60€

Περισσότερες πληροφορίες για την Πειραματική Σκηνή εδώ

Προπώληση εισιτηρίων για τη Διαρκή Πρόβα ΚΑΠΟΥΤ / Πόλεμος, ένα Vaudeville και τις επόμενες πέντε παραστάσεις – «Σκίτσα» εδώ

Προπώληση Εισιτηρίων

ticketservices.gr • Εκδοτήριο Ticketservices, Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου) | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-17.00 • Τηλεφωνικές αγορές στο 210 7234567 | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-17.00 & Σάββατο 10.00-14.00 • Εκδοτήριο Κτηρίου Τσίλλερ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24| Τετάρτη έως Κυριακή: 09.00-21.00

Το Εθνικό Θέατρο επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού

Χορηγοί Εποικοινωνίας Πειραματικής Σκηνής Εθνικού Θεάτρου: Mad & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΘΕΑΤΡΟ Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου πολιτισμός
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκαλύπτει τον λόγο που δεν θα πήγαινε ποτέ καλεσμένη στον Γιώργο Λιάγκα

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκαλύπτει τον λόγο που δεν θα πήγαινε ποτέ καλεσμένη στον Γιώργο Λιάγκα

19.11.2025
Επόμενο
Φέτος τον χειμώνα, η γούνα δεν πρέπει να λείπει από τη γκαρνταρόμπα σου – 4 σχέδια για να αγοράσεις

Φέτος τον χειμώνα, η γούνα δεν πρέπει να λείπει από τη γκαρνταρόμπα σου – 4 σχέδια για να αγοράσεις

19.11.2025

Δες επίσης

Βραδιά Συγκίνησης για το 19ο Docfest με Αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο
Cinema

Βραδιά Συγκίνησης για το 19ο Docfest με Αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο

19.11.2025
Tyga in Athens
City Guide

Tyga in Athens

19.11.2025
Το θέατρο πιο κοντά: Ζωντανές μεταδόσεις παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα
City Guide

Το θέατρο πιο κοντά: Ζωντανές μεταδόσεις παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα

19.11.2025
Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν
City Guide

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

19.11.2025
Το Mad.gr στη θεατρική παράσταση «Το Μικρό Ταρανδάκι» – 75 λεπτά συνεχόμενης καθήλωσης
City Guide

Το Mad.gr στη θεατρική παράσταση «Το Μικρό Ταρανδάκι» – 75 λεπτά συνεχόμενης καθήλωσης

19.11.2025
10 λόγοι που δεν πρέπει να χάσεις τον Tyga live στην Αθήνα
City Guide

10 λόγοι που δεν πρέπει να χάσεις τον Tyga live στην Αθήνα

18.11.2025
Θέατρο Nous – Creative space: “ΕΙΣΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ” του Δημήτρη Καρά
City Guide

Θέατρο Nous – Creative space: “ΕΙΣΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ” του Δημήτρη Καρά

18.11.2025
Θέατρο 104: «Πες της» του Χρήστου Οικονόμου
City Guide

Θέατρο 104: «Πες της» του Χρήστου Οικονόμου

13.11.2025
Red Jasper: «Σε θέλω» της Ευσταθίας
City Guide

Red Jasper: «Σε θέλω» της Ευσταθίας

13.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

IRIS: Τι αλλάζει στις συναλλαγές από 1η Δεκεμβρίου

IRIS: Τι αλλάζει στις συναλλαγές από 1η Δεκεμβρίου