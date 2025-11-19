Celeb News 19.11.2025

Γιάννης Πλούταρχος: Η απάντηση της εμμονικής θαυμάστριάς του μετά την καταδίκη – «Δεν θα ζητήσω συγγνώμη»

Όλα όσα είπε η γυναίκα μετά την απόφαση του δικαστηρίου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Εξελίξεις σημειώθηκαν με την εμμονική θαυμάστρια του Γιάννη Πλούταρχου, μιας και χθες 18 Νοεμβρίου, το δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή της. 

Πιο συγκεκριμένα, το δικαστήριο επέβαλε στη 48χρονη συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών με κίνδυνο να εκτίσει κανονικά τους τρεις εξ αυτών σε περίπτωση που παραβιάσει τον όρο απαγόρευσεις προσέγγισης και επικοινωνίας με τον τραγουδιστή ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του.

https://www.instagram.com/giannisploutarchos/

Η εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και η Γιώτα Κηπουρού μετά την απόφαση του δικαστηρίου, επικοινώνησε με την εμμονική θαυμάστρια του Γιάννη Πλούταρχου, η οποία δήλωσε: «Δεν υπάρχουν ασφαλιστικά. Αυτός τα ξεκίνησε σε μια δόση το 2022 και δεν τα ολοκλήρωσε ποτέ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο οποιοσδήποτε – όχι μόνο εγώ – τέλος πάντων εγώ η κατηγορούμενη μπορώ να περάσω από το σπίτι του, να πάω βόλτα, αρκεί να μην κοιτάζω το σπίτι του, να μη ρίχνω γράμματα, να μη χτυπάω κουδούνια και να μην ενοχλώ.

https://www.instagram.com/giannisploutarchos/

Στο κέντρο μπορείς να πας οπουδήποτε και να παρακολουθήσεις οποιοδήποτε πρόγραμμα θέλεις σαν θαμώνας, αρκεί να μην τον ενοχλείς. Γιατί λοιπόν έκανα αυτό που λένε εκεί στην πρεμιέρα; Αφενός γιατί θέλω να δείξω την αθωότητά μου, αφετέρου θέλω να δείξω τον νόμο και τρίτο του κάναμε μια τακτική, μήπως με κάποιο τρόπο, αυτόν τον καλοπροαίρετο τρόπο και τον νόμιμο να τον πιέσουμε λίγο και υπογράψουμε αυτό το συμφωνητικό που είχε πει.

https://www.instagram.com/giannisploutarchos/

Το οποίο θα τελειώνει την υπόθεση και δε θα με στιγματίζει σαν stalker. Aυτός το δέχτηκε. Τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτό τώρα; Στην πρεμιέρα πήγα για να δείξω ότι είμαι εκεί και δεν τον ενοχλώ. Ότι είμαι νόμιμη και θέλω το συμφωνητικό. Πήγα στο μπαρ γιατί ήμουν μόνη μου, δεν πήγα εγώ σε τραπέζι. Μόνη μου είμαι και αν έχει βίντεο από μέσα το μαγαζί, μπορεί να το δείξει. Στο μπαρ ήμουν. Αυτή η απόφαση του δικαστηρίου είναι λάθος. Το δικαστήριο έπιασε και είπε ότι επειδή η κοπέλα πέρασε και έκανε μια βόλτα, την πάμε φυλακή. Και επειδή η κοπέλα αυτή πήγε να δει ένα πρόγραμμα, την πάμε φυλακή. Τώρα στέκει αυτό; Δε θα ξαναπάω στο μαγαζί. Συγγνώμη ξέρεις γιατί θα πω; Για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Συγγνώμη δεν έχω να ζητήσω, γι’ αυτό του ζήτησα το συμφωνητικό», κατέληξε στις δηλώσεις της.


