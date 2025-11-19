Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη γιορτινή περίοδο με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή «Super Κατερίνα», στις 27 Νοεμβρίου θα φωταγωγηθεί το Σύνταγμα, ενώ την επόμενη ημέρα, 28 Νοεμβρίου, η σειρά έρχεται στο Πεδίον του Άρεως. Η πρωτεύουσα στολίζεται για να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα για τις γιορτές, με μουσική, φώτα και διάθεση γιορτινή, έτοιμη να προσελκύσει επισκέπτες και κατοίκους σε μια σειρά εκδηλώσεων.

Το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Πρόκειται για ένα έλατο ύψους περίπου 20 μέτρων, που έρχεται από το χωριό Χρυσοβίτση στην Αρκαδία, στο Μέναλο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο φυτώριο και ετοιμάζεται να ξεκινήσει το ταξίδι του προς την Αθήνα, για να γίνει το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων.

Στο Πεδίον του Άρεως, η φωταγώγηση θα συνοδευτεί από μουσική του Θοδωρή Φέρρη, ενώ κατά το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν ο ρυθμό θα δώσει μια διάσημη τραγουδίστρια, της οποίας το όνομα παραμένει ακόμη επτασφράγιστο μυστικό. Η αρχική πρόταση για τη συμμετοχή είχε γίνει στην Έλενα Παπαρίζου, η οποία όμως αρνήθηκε την οικονομική προσφορά που της έγινε.





Στο Σύνταγμα, η τελετή φωταγώγησης θα συνοδευτεί από τους ήχους των Πάνου Μουζουράκη και Κωστή Μαραβέγια. Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν θα έχει επίσης καλλιτέχνη, άνδρα αυτή τη φορά, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί. Παράλληλα, εκδηλώσεις και ρεβεγιόν θα πραγματοποιηθούν και στο Πάρκο Τρίτση, προσφέροντας στους επισκέπτες επιλογές για να γιορτάσουν με μουσική, φώτα και εορταστική διάθεση σε διαφορετικές περιοχές της πόλης.





Η φετινή περίοδος υπόσχεται να φέρει ξανά την Αθήνα στο επίκεντρο των γιορτών, με εκδηλώσεις που συνδυάζουν παραδοσιακή γιορτινή ατμόσφαιρα, μουσική και φως, δημιουργώντας την κατάλληλη ατμόσφαιρα για κατοίκους και επισκέπτες που θέλουν να βιώσουν τις γιορτές με εντυπωσιακό τρόπο.

