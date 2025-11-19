Celeb News 19.11.2025

Jonathan Bailey και Elmo συναντιούνται και μας υπενθυμίζουν την ανάγκη για αυτοφροντίδα – Το viral video

Jonathan Bailey και Elmo συναντιούνται και μας υπενθυμίζουν την ανάγκη για αυτοφροντίδα – Το viral video
Η εμφάνιση του ηθοποιού στο Sesame Street που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Jonathan Bailey, ο οποίος πρόσφατα ανακηρύχθηκε από το περιοδικό People ως Sexiest Man Alive για το 2025, έκανε μια ιδιαίτερα γλυκιά εμφάνιση στο Sesame Street, δίνοντας ένα απλό αλλά πολύ σημαντικό μήνυμα: να αφιερώσεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο γνωστό παιδικό πρόγραμμα, ο ηθοποιός χόρεψε με τους Bert και Ernie, αναφερόμενος με χιούμορ στο τραγούδι του από την ταινία Wicked.

Jonathan Bailey και Elmo συναντιούνται και μας υπενθυμίζουν την ανάγκη για αυτοφροντίδα – Το viral video
https://www.instagram.com/elmo/

Διάβασε επίσης: Ο Jonathan Bailey και ο Jeff Goldblum διακωμωδούν τον τίτλο του πιο σέξι άνδρα με hot μελωδίες και χιούμορ

Ωστόσο, η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν κάθισε στο παγκάκι με τον Elmo, κάτω από το φθινοπωρινό φως: «Μερικές φορές δεν κάνω τίποτα, απλώς ακούω τα φύλλα», είπε. Τόνισε πόσο σημαντικά είναι τα μικρά πράγματα που φέρνουν χαρά, όπως η οικογένεια, οι φίλοι και, φυσικά, οι στιγμές ηρεμίας.

Παράλληλα, ο Bailey ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα από την υποκριτική για να αφιερωθεί στο φιλανθρωπικό του έργο, μέσω του ιδρύματός του The Shameless Fund.

Αυτή η εμφάνιση στο Sesame Street δεν ήταν απλώς μια διαφήμιση ή promo, ήταν μια ειλικρινής υπενθύμιση για όλους μας: να σταματάμε για λίγο, να αναρωτιόμαστε τι μας κάνει ευτυχισμένους και να εκτιμάμε τις στιγμές σιωπής και σύνδεσης.

Διάβασε επίσης: Jonathan Bailey: Εγκαταλείπει την υποκριτική και όλοι οι fans έχουν αναστατωθεί

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Jonathan Bailey Sesame Street ηθοποιοί
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

19.11.2025
Επόμενο
Κυκλοφόρησε το trailer του «The Chronology of Water» που σκηνοθετεί η Kristen Stewart

Κυκλοφόρησε το trailer του «The Chronology of Water» που σκηνοθετεί η Kristen Stewart

19.11.2025

Δες επίσης

Ζέτα Δούκα: Αποκάλυψε ότι συμμετείχε στα 19 της στο videoclip πασίγνωστου τραγουδιστή
Celeb News

Ζέτα Δούκα: Αποκάλυψε ότι συμμετείχε στα 19 της στο videoclip πασίγνωστου τραγουδιστή

19.11.2025
Γιάννης Πλούταρχος: Η απάντηση της εμμονικής θαυμάστριάς του μετά την καταδίκη – «Δεν θα ζητήσω συγγνώμη»
Celeb News

Γιάννης Πλούταρχος: Η απάντηση της εμμονικής θαυμάστριάς του μετά την καταδίκη – «Δεν θα ζητήσω συγγνώμη»

19.11.2025
Επέτειος γάμος για Michael Douglas και Catherine Zeta-Jones – Η ανάρτηση για τα 22 χρόνια αγάπης
Celeb News

Επέτειος γάμος για Michael Douglas και Catherine Zeta-Jones – Η ανάρτηση για τα 22 χρόνια αγάπης

19.11.2025
Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκαλύπτει τον λόγο που δεν θα πήγαινε ποτέ καλεσμένη στον Γιώργο Λιάγκα
Celeb News

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκαλύπτει τον λόγο που δεν θα πήγαινε ποτέ καλεσμένη στον Γιώργο Λιάγκα

19.11.2025
Η Kendall Jenner γιορτάζει τα 30 της σε τροπικό νησί με καλλιτεχνικές nude φωτογραφίες
Celeb News

Η Kendall Jenner γιορτάζει τα 30 της σε τροπικό νησί με καλλιτεχνικές nude φωτογραφίες

19.11.2025
Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης

19.11.2025
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς Χόρεψε συρτάκι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό
Celeb News

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς Χόρεψε συρτάκι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

19.11.2025
Ο Robbie Williams φοβάται πως χάνει την όρασή του
Celeb News

Ο Robbie Williams φοβάται πως χάνει την όρασή του

18.11.2025
Ο Knox Jolie-Pitt αναβιώνει το iconic ροζ pixie της Angelina Jolie και κάνει τη δική του δήλωση
Celeb News

Ο Knox Jolie-Pitt αναβιώνει το iconic ροζ pixie της Angelina Jolie και κάνει τη δική του δήλωση

18.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

IRIS: Τι αλλάζει στις συναλλαγές από 1η Δεκεμβρίου

IRIS: Τι αλλάζει στις συναλλαγές από 1η Δεκεμβρίου