Screen News 19.11.2025

Κυκλοφόρησε το trailer του «The Chronology of Water» που σκηνοθετεί η Kristen Stewart

Η Kristen Stewart υπογράφει και το σενάριο, που βασίζεται στα απομνημονεύματα της Lidia Yuknavitch
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer του «The Chronology of Water», του σκηνοθετικού ντεμπούτου της Kristen Stewart. Η ηθοποιός υπογράφει και το σενάριο, που βασίζεται στα απομνημονεύματα της Lidia Yuknavitch.

Διάβασε επίσης: The Chronology of Water: Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Kristen Stewart μπαίνει στην κούρσα των Oscar 

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται η Imogen Poots ως Lidia Yuknavitch. Η Lidia Yuknavitch είναι μια νεαρή γυναίκα που στη δεκαετία του 1980 βρίσκει προσωρινή διέξοδο από τον κακοποιητικό πατέρα της μέσα από την αγωνιστική κολύμβηση. Όταν όμως οι αθλητικές της φιλοδοξίες καταρρέουν, η Lidia αναμετριέται με τον έρωτα, την απώλεια, τον εθισμό, την αναζήτηση της σεξουαλικότητάς της και τις αυτοκαταστροφικές της τάσεις, πριν ανακαλύψει φωνή και ίαση μέσα από τη γραφή.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Thora Birch, Jim Belushi, Earl Cave, Tom Sturridge, Charlie Carrick και Kim Gordon. Η ταινία έχει γυριστεί σε φιλμ 16mm. Στην πρώτη της προβολή στο Φεστιβάλ Καννών, στο πρόγραμμα Un Certain Regard, απέσπασε θερμή υποδοχή με παρατεταμένο χειροκρότημα διάρκειας 6,5 λεπτών.

Μιλώντας στο Deadline μετά την πρεμιέρα, η Kristen Stewart εξήγησε ότι στόχος της ήταν να πειραματιστεί με τη μορφή της αφήγησης: «Ο λόγος που ήθελα να κάνω αυτή την ταινία ήταν για να διαταράξω τις συμβάσεις του είδους. Δεν αφορά απλώς όσα συνέβησαν στη Lidia Yuknavitch, αλλά όσα συμβαίνουν σε όλες μας και στον τρόπο που εσωτερικεύουμε αυτή τη βία. Ίσως ακούγεται δραματικό, αλλά είναι αληθινό. Είναι απίστευτα βίαιο να είσαι γυναίκα».

