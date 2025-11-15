Screen News 15.11.2025

Η Margot Robbie και ο Jacob Elordi στα πιο «σκοτεινά» Ανεμοδαρμένα Ύψη – Δες το εκρηκτικό trailer (Video)

Η Margot Robbie και ο Jacob Elordi πρωταγωνιστούν σε μια ριζοσπαστική, αισθησιακή και προκλητικά μοντέρνα εκδοχή του κλασικού λογοτεχνικού έργου της Emily Brontë
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Emerald Fennell παρουσιάζει το πρώτο ολοκληρωμένο trailer της νέας της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», της πολυαναμενόμενης και ήδη συζητημένης διασκευής του κλασικού μυθιστορήματος της Emily Brontë. Η σκηνοθέτιδα, γνωστή για το τολμηρό ύφος της στο «Promising Young Woman» και το «Saltburn», επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις πιο θυελλώδεις ιστορίες αγάπης της παγκόσμιας λογοτεχνίας, επενδύοντάς την με εκρηκτική ενέργεια, τολμηρούς αισθησιακούς υπαινιγμούς και μια σύγχρονη, σχεδόν punk αισθητική.

www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Η Emerald Fennell υπερασπίζεται τα άκρως ερωτικά Ανεμοδαρμένα Ύψη

Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Margot Robbie στον ρόλο της Catherine και ο Jacob Elordi στον ρόλο του Heathcliff. Η αφήγηση ξεκινά από τη γνωριμία τους ως παιδιά και κορυφώνεται στα χρόνια της ενήλικης, βασανιστικής και αλληλοεξαρτημένης σχέσης τους στα άγρια τοπία του Γιορκσάιρ. Στο trailer, σε μια χαρακτηριστική σκηνή, η Catherine ρωτά τον Heathcliff τι θα έκανε αν ήταν πλούσιος. Εκείνος απαντά: «Υποθέτω θα έκανα ό,τι κάνουν όλοι οι πλούσιοι. Θα ζούσα σε ένα μεγάλο σπίτι, θα φερόμουν σκληρά στους υπηρέτες μου, θα έπαιρνα σύζυγο».

Όπως και στο μυθιστόρημα, η Catherine τελικά παντρεύεται τον εύπορο Edgar Linton, τον οποίο ερμηνεύει ο Shazad Latif, για να διατηρήσει τη θέση της στην κοινωνία, συνθλίβοντας τον Heathcliff. Εκείνος εξαφανίζεται, γεμάτος οργή και υπόσχεση εκδίκησης, μόνο και μόνο για να επιστρέψει και να βυθιστεί ξανά στη δίνη ενός παθιασμένου, αυτοκαταστροφικού δεσμού. Η αισθητική ένταση του trailer ενισχύεται από το νέο τραγούδι της Charli XCX, «Chains of Love», γραμμένο ειδικά για την ταινία και συνοδευόμενο από ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μαζί με το φιλμ τον Φεβρουάριο.

www.imdb.com

Η Emerald Fennell φέρνει ξεκάθαρα τη δική της υπογραφή στη διασκευή: έντονα χρώματα, αναχρονιστικές ενδυματολογικές επιλογές, απροκάλυπτη σωματικότητα και μία σκηνοθεσία που δεν φοβάται να σοκάρει. Το trailer κλείνει με τον Jacob Elordi να ψιθυρίζει: «Φίλησέ με, και ας καταδικαστούμε κι οι δύο», αποτυπώνοντας με ακρίβεια την ωμή δύναμη του κειμένου της Brontë.

Η ταινία δεν άργησε να δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις. Κάποιοι αμφισβήτησαν την επιλογή της Margot Robbie για τον ρόλο της νεαρής Catherine, ενώ άλλοι εξέφρασαν ενστάσεις για την ερμηνεία του Jacob Elordi σε έναν χαρακτήρα που συχνά περιγράφεται με πιο σκοτεινά χαρακτηριστικά. Μετά από δοκιμαστική προβολή, η οποία προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, ένας παρευρισκόμενος χαρακτήρισε την ταινία «επιθετικά προκλητική και τραχιά», αναφέροντας μάλιστα μια σκηνή δημόσιας εκτέλεσης με σοκαριστική απεικόνιση.

Η Emerald Fennell απάντησε δημόσια στις επικρίσεις στη διάρκεια του Brontë Women’s Writing Festival. Όπως δήλωσε: «Το μυθιστόρημα αυτό με κατέκλυσε από τα 14 μου χρόνια. Με έχει στοιχειώσει. Ξέρω πως, αν κάποιος άλλος το διασκεύαζε, θα ήμουν έξαλλη». Συμπλήρωσε επίσης: «Είναι πράξη ακραίου μαζοχισμού να γυρίσεις μια ταινία που σημαίνει τόσο πολλά για σένα. Στο βιβλίο υπάρχει τεράστια δόση σαδομαζοχισμού. Δεν είναι τυχαίο που είχε σοκάρει τόσο βαθιά όταν εκδόθηκε».

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2026, έτοιμη να ταράξει ξανά τα νερά και να επανασυστήσει τη σκοτεινή, αδιαπραγμάτευτη δύναμη της ιστορίας της Emily Brontë σε μια νέα γενιά θεατών.

Κεντρική φωτογραφία: www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Ανεμοδαρμένα Ύψη: Η ταινία διχάζει το Hollywood και ο Jacob Elordi είναι στο στόχαστρο

Charli XCX Emily Bronte Jacob Elordi Margot Robbie TRAILER Ανεμοδαρμένα Ύψη
15.11.2025

