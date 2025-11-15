Living 15.11.2025

Η εντυπωσιακή έρευνα για τη Gen Z και τη σχέση της με το αλκοόλ

Η εντυπωσιακή έρευνα για τη Gen Z και τη σχέση της με το αλκοόλ
Οι νέοι απέχουν από το αλκοόλ, επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει «διασκέδαση» το 2025
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Gen Z επαναπροσδιορίζει τη σχέση της με το αλκοόλ, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που οι νέοι αντιλαμβάνονται το ποτό και τη διασκέδαση. Έρευνες δείχνουν ότι οι νέοι καταναλώνουν περίπου 20% λιγότερο αλκοόλ σε σύγκριση με τους Millennials, μια αλλαγή που αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη πολιτισμική και ψυχολογική στροφή προς την υγεία, τη συνειδητότητα και τη συναισθηματική ισορροπία.

Σύμφωνα με αναφορές των Time Magazine και The Conversation, οι επιλογές αυτής της γενιάς επηρεάζονται από την ανάγκη για ψυχική ευεξία, θετική αυτοεικόνα και έλεγχο, τόσο στον πραγματικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές που συνέδεαν το ποτό με την ελευθερία ή την ενηλικίωση, η Gen Z δίνει μεγαλύτερη αξία στη διαύγεια, τη σταθερότητα και την αυτοκυριαρχία.

Η εντυπωσιακή έρευνα για τη Gen Z και τη σχέση της με το αλκοόλ
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Sledging: To dating trend της Gen Z που κάνει τις σχέσεις να τελιώνουν πριν λιώσει το χιόνι

Υγεία και ψυχική διαύγεια

Η Gen Ζ δίνει προτεραιότητα στην σωματική και ψυχική ευεξία. Πολλοί γνωρίζουν πλέον τη σύνδεση του αλκοόλ με το άγχος, την κακή ποιότητα ύπνου και τη μειωμένη απόδοση. Αντί να αντιμετωπίζουν πονοκεφάλους ή hangovers, προτιμούν να παραμένουν ενεργοί, συγκεντρωμένοι και παραγωγικοί.

Η εντυπωσιακή έρευνα για τη Gen Z και τη σχέση της με το αλκοόλ
Pinterest.com

Ψηφιακή επιρροή

Τα social media έχουν ενισχύσει την αυτοπαρατήρηση και την κοινωνική συνείδηση. Η Gen Z γνωρίζει πόσο εύκολα μια απερίσκεπτη στιγμή μπορεί να γίνει viral γι’ αυτό και επιλέγει μέτρο και αυτοέλεγχο, προστατεύοντας την εικόνα και την αυθεντικότητά της. Παράλληλα, η άνοδος των sober influencers έχει κάνει τη νηφαλιότητα και το mindful drinking απολύτως φυσιολογικά.

Νέοι τρόποι κοινωνικοποίησης

Αντί για θορυβώδη μπαρ και ξέφρενα πάρτι, πολλοί νέοι προτιμούν πιο ήρεμες και ουσιαστικές συναντήσεις.Mocktails, ανθρακούχα νερά και wellness drinks αντικαθιστούν το αλκοόλ, εκφράζοντας την ανάγκη για σύνδεση χωρίς υπερβολή.

Η εντυπωσιακή έρευνα για τη Gen Z και τη σχέση της με το αλκοόλ
Pinterest.com

Συναισθηματική νοημοσύνη

Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι η μειωμένη κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με υψηλότερη συναισθηματική επίγνωση. Η Gen Z μαθαίνει να διαχειρίζεται το στρες με ενσυνειδητότητα, θεραπεία και αυτοφροντίδα, αντί να χρησιμοποιεί το αλκοόλ ως μέσο διαφυγής.

Μια νέα στάση ζωής

Η στάση της Gen Z απέναντι στο ποτό δεν είναι απλώς μια τάση, είναι ένα σημάδι ψυχολογικής εξέλιξης. Αντικαθιστά την ανάγκη για φυγή με την επιθυμία για έλεγχο, ειλικρίνεια και αυθεντικότητα, αποδεικνύοντας πως η ωριμότητα μιας γενιάς δεν μετριέται πλέον με τα ποτήρια που πίνει, αλλά με το πόσο συνειδητά επιλέγει να μην πιει.

Η εντυπωσιακή έρευνα για τη Gen Z και τη σχέση της με το αλκοόλ
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα 5 Gen Z trends που θα αλλάξουν το digital marketing το 2025

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Gen Z αλκοολ έρευνα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η άσκηση γυμναστικής της Δούκισσας Νομικού που μεταμορφώνει κορμό, χέρια και πόδια

Η άσκηση γυμναστικής της Δούκισσας Νομικού που μεταμορφώνει κορμό, χέρια και πόδια

15.11.2025
Επόμενο
Η Margot Robbie και ο Jacob Elordi στα πιο «σκοτεινά» Ανεμοδαρμένα Ύψη – Δες το εκρηκτικό trailer (Video)

Η Margot Robbie και ο Jacob Elordi στα πιο «σκοτεινά» Ανεμοδαρμένα Ύψη – Δες το εκρηκτικό trailer (Video)

15.11.2025

Δες επίσης

Η άσκηση γυμναστικής της Δούκισσας Νομικού που μεταμορφώνει κορμό, χέρια και πόδια
Fitness

Η άσκηση γυμναστικής της Δούκισσας Νομικού που μεταμορφώνει κορμό, χέρια και πόδια

15.11.2025
Tracksuits: Το ρούχο που επαναπροσδιορίζει την casual-chic αισθητική
Fashion

Tracksuits: Το ρούχο που επαναπροσδιορίζει την casual-chic αισθητική

15.11.2025
TikTok trend alert: Πώς η αντίθεση στο μακιγιάζ απογειώνει κάθε σου look
Beauty

TikTok trend alert: Πώς η αντίθεση στο μακιγιάζ απογειώνει κάθε σου look

15.11.2025
Τα μικρά deco tricks που θα φέρουν στο σπίτι σου τα πιο φωτεινά Χριστούγεννα
Life

Τα μικρά deco tricks που θα φέρουν στο σπίτι σου τα πιο φωτεινά Χριστούγεννα

14.11.2025
Η ιταλική κουζίνα στο δρόμο για αναγνώριση ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Unesco
Food

Η ιταλική κουζίνα στο δρόμο για αναγνώριση ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Unesco

14.11.2025
Τα «cinnamon sugar nails» είναι το γιορτινό manicure που φέρνει τα πιο cozy vibes στα νύχια
Beauty

Τα «cinnamon sugar nails» είναι το γιορτινό manicure που φέρνει τα πιο cozy vibes στα νύχια

14.11.2025
1 στα 7 παιδιά και εφήβους στην Ευρώπη ζει με ψυχική διαταραχή
Life

1 στα 7 παιδιά και εφήβους στην Ευρώπη ζει με ψυχική διαταραχή

14.11.2025
Barrel jeans: To denim trend που κολακεύει κάθε σιλουέτα – 5 σχέδια για να διαλέξεις
Fashion

Barrel jeans: To denim trend που κολακεύει κάθε σιλουέτα – 5 σχέδια για να διαλέξεις

14.11.2025
H εξωπραγματική μεταμορφωση της Βίκυς Καγιά στο video teaser του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

H εξωπραγματική μεταμορφωση της Βίκυς Καγιά στο video teaser του MadWalk 2025 by Three Cents

14.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος