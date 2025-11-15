Fitness 15.11.2025

Η άσκηση γυμναστικής της Δούκισσας Νομικού που μεταμορφώνει κορμό, χέρια και πόδια

Δούκισσα Νομικού
Μια μόνο άσκηση, δεκάδες οφέλη: σταθερότητα, δύναμη και τέλεια στάση σώματος
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Δούκισσα Νομικού είναι από τις γυναίκες που εκπέμπουν φρεσκάδα, αυτοπεποίθηση και ζωντάνια όχι μόνο χάρη στην εντυπωσιακή της εμφάνιση, αλλά και στη συνέπεια με την οποία φροντίζει τον εαυτό της. Πάντα fit, με ένα σώμα καλλίγραμμο και υγιές, η ίδια αποδεικνύει ότι η πειθαρχία στη γυμναστική και η ισορροπημένη διατροφή είναι τρόπος ζωής και όχι απλώς μια παροδική συνήθεια.

Το plank challenge που ξεσήκωσε το Instagram

Πρόσφατα, η Δούκισσα ανέβασε τη διάθεσή της (και τη φυσική της αντοχή!) συμμετέχοντας σε ένα plank challenge που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.Στο βίντεο, τη βλέπουμε να κρατά τη στάση plank -μία από τις πιο απαιτητικές αλλά και  αποτελεσματικές ασκήσεις- ενώ ταυτόχρονα απαντά σε ερωτήσεις μέχρι τη στιγμή που θα λυγίσει… από την κούραση ή το γέλιο.

Δούκισσα Νομικού
https://www.instagram.com/dutchesss_/

Plank: Μια άσκηση, άπειρα οφέλη

Μπορεί να φαίνεται απλό, όμως το plank είναι από τις πιο ολοκληρωμένες ασκήσεις που μπορεί κανείς να κάνει χωρίς εξοπλισμό. Ενεργοποιεί σχεδόν κάθε μυϊκή ομάδα – κοιλιακούς, ώμους, πλάτη, γλουτούς και πόδια – ενώ ενισχύει τη σταθερότητα, τη στάση του σώματος και την αντοχή. Η τακτική του εξάσκηση βοηθά στη βελτίωση της φυσικής ισορροπίας, στη μείωση πόνων στη μέση και φυσικά στη διαμόρφωση ενός δυνατού, λειτουργικού σώματος.

Δούκισσα Νομικού
https://www.instagram.com/dutchesss_/

Αερόβιο ή βάρη; Η απάντηση της Δούκισσας

Κατά τη διάρκεια του challenge, η Δούκισσα Νομικού ρωτήθηκε ποιο είδος προπόνησης προτιμά: αερόβια άσκηση ή βάρη; Η απάντηση ήταν ξεκάθαρη, προτιμά τα βάρη, αποκαλύπτοντας ότι εκεί βρίσκει την ισορροπία και τη δύναμη που χρειάζεται.

Η αξία των βαρών πέρα από την εμφάνιση

Η προπόνηση με βάρη έχει πολλαπλά οφέλη: ενισχύει τη μυϊκή μάζα, επιταχύνει τον μεταβολισμό, αυξάνει την οστική πυκνότητα και βοηθά στη σωστή στάση του σώματος. Το σώμα συνεχίζει να καίει θερμίδες ακόμα και μετά το τέλος της προπόνησης, κάτι που καθιστά τη μέθοδο ιδιαίτερα αποτελεσματική. Από την άλλη, η αερόβια άσκηση βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική αντοχή και συμβάλλει στην απώλεια λίπους. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, ο ιδανικός συνδυασμός είναι η εναλλαγή και των δύο για μια πλήρη και ισορροπημένη φυσική κατάσταση – κάτι που η Δούκισσα φαίνεται να γνωρίζει καλά.

Δούκισσα Νομικού: Έκανε ράφτινγκ στις ΗΠΑ με τον σύζυγο και τα παιδιά της
https://www.instagram.com/dutchesss_/

Η συνέπεια ως τρόπος ζωής

Για τη Δούκισσα Νομικού, η γυμναστική δεν είναι απλώς ρουτίνα, είναι πηγή ενέργειας, ψυχικής ισορροπίας και αυτοπεποίθησης. Κάθε της εμφάνιση αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή της να φροντίζει το σώμα και το πνεύμα της με σεβασμό και χαρά.

Δες κι αυτό… 

