Streaming News 15.11.2025

Stranger Things και Squid Game ζωντανεύουν στο πρώτο Netflix House

Netflix House
Μια πρωτοποριακή εμπειρία για τους fans της streaming πλατφόρμας με διαδραστικά δωμάτια, παιχνίδια και γευστικές εκπλήξεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Netflix ανοίγει έναν εντελώς νέο κόσμο για τους θαυμαστές της, φέρνοντας τις δημοφιλείς σειρές της… εκτός οθόνης. Το πρώτο Netflix House δημιουργήθηκε για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία, όπου οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε διαδραστικά δωμάτια, να παίξουν παιχνίδια και να δοκιμάσουν φαγητά και ποτά εμπνευσμένα από τις αγαπημένες τους σειρές.

Η εγκατάσταση, που εκτείνεται σε 100.000 τετραγωνικά πόδια στο King of Prussia Mall, περίπου 20 μίλια από τη Φιλαδέλφεια, εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή. Η χαρακτηριστική κόκκινη είσοδος είναι φόρος τιμής στους παλιούς φακέλους αποστολής DVD της Netflix, ενώ οι εξωτερικοί τοίχοι κοσμούνται με τοιχογραφίες χαρακτήρων από σειρές όπως το Stranger Things και το Squid Game, προσφέροντας μια μοναδική οπτική εμπειρία.

Netflix House
https://www.instagram.com/netflixhouse/

Διάβασε επίσης: Το νέο trailer του Toy Story 5 φέρνει στην επιφάνεια το διαχρονικό debate για το screentime

Η επέκταση συνεχίζεται με το άνοιγμα ενός δεύτερου Netflix House στη Galleria Mall του Ντάλας στις 11 Δεκεμβρίου, ενώ προγραμματίζεται και ένα στο Λας Βέγκας το 2027. Ο συν-Διευθύνων Σύμβουλος, Ted Sarandos, δήλωσε ότι ο στόχος είναι η δημιουργία έως και 60 αντίστοιχων χώρων παγκοσμίως.

Αυτή η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας να επεκτείνει τις εμπειρίες των συνδρομητών πέρα από την απλή παρακολούθηση, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιεί την αυξανόμενη κορεσμένη αγορά των ΗΠΑ. Η Chief Marketing Officer, Marian Lee, εξήγησε ότι το Netflix House λειτουργεί κυρίως ως εργαλείο marketing για να ενισχυθεί η σύνδεση των fans με το brand: «Δεν το κάνουμε για τα έσοδα. Θέλουμε οι επισκέπτες να νιώσουν κάτι ξεχωριστό και να θέλουν να επιστρέψουν».

Πριν το μόνιμο Netflix House, η πλατφόρμα είχε δοκιμάσει pop-up events, όπως θεματικά εστιατόρια στο Λος Άντζελες με έμπνευση από το Stranger Things και το Squid Game. Η ανταπόκριση του κοινού απέδειξε ότι υπάρχει ανάγκη για μόνιμους χώρους που ενισχύουν τη σχέση των fans με τις σειρές.

Στο Netflix House, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τους σκοτεινούς διαδρόμους της Evermore Academy, να επισκεφτούν το δωμάτιο της Wednesday Addams ή να συμμετάσχουν σε ένα 60λεπτο παιχνίδι με πειρατές βασισμένο στη σειρά One Piece. Η εμπειρία μετατρέπει την παρακολούθηση αγαπημένων σειρών σε κάτι ζωντανό και διαδραστικό, φέρνοντας τον κόσμο της τηλεόρασης πιο κοντά στους fans από ποτέ.

Διάβασε επίσης: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow και Tyler, the Creator μαζί στο Marty Supreme (Video)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
netflix squid game Stranger Things
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Νέα αγωγή του Ray J κατά της Kim Kardashian – «Το sex tape γυρίστηκε συναινετικά»

Νέα αγωγή του Ray J κατά της Kim Kardashian – «Το sex tape γυρίστηκε συναινετικά»

15.11.2025
Επόμενο
Η άσκηση γυμναστικής της Δούκισσας Νομικού που μεταμορφώνει κορμό, χέρια και πόδια

Η άσκηση γυμναστικής της Δούκισσας Νομικού που μεταμορφώνει κορμό, χέρια και πόδια

15.11.2025

Δες επίσης

O γιος του George Clooney αρνείται ότι ο πατέρας του ήταν ο Batman και γίνεται viral
Cinema

O γιος του George Clooney αρνείται ότι ο πατέρας του ήταν ο Batman και γίνεται viral

14.11.2025
Love Actually: Η τρυφερή επανένωση 22 χρόνια μετά που κανείς δεν περίμενε
Cinema

Love Actually: Η τρυφερή επανένωση 22 χρόνια μετά που κανείς δεν περίμενε

14.11.2025
Στο φως οι πρώτες εικόνες από την επική «Οδύσσεια» με τον Matt Damon που γυρίστηκε και στην Ελλάδα
Cinema

Στο φως οι πρώτες εικόνες από την επική «Οδύσσεια» με τον Matt Damon που γυρίστηκε και στην Ελλάδα

14.11.2025
Ένταση στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη μετά από απρόσμενη επίθεση στην Ariana Grande
Cinema

Ένταση στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη μετά από απρόσμενη επίθεση στην Ariana Grande

14.11.2025
Η σειρά «Outlander» ετοιμάζεται για το συγκλονιστικό φινάλε – Τι να περιμένουμε από την 8η σεζόν
Cinema

Η σειρά «Outlander» ετοιμάζεται για το συγκλονιστικό φινάλε – Τι να περιμένουμε από την 8η σεζόν

14.11.2025
Η Christy Martin στο πλευρό της Sydney Sweeney μετά τον διαδικτυακό πόλεμο για το Christy
Cinema

Η Christy Martin στο πλευρό της Sydney Sweeney μετά τον διαδικτυακό πόλεμο για το Christy

13.11.2025
Η 11ωρη εκπληκτική μεταμόρφωση του Jacob Elordi ως Frankenstein – Δες το βίντεο
Cinema

Η 11ωρη εκπληκτική μεταμόρφωση του Jacob Elordi ως Frankenstein – Δες το βίντεο

13.11.2025
Ο Πάπας Λέων αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες
Cinema

Ο Πάπας Λέων αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες

13.11.2025
Οι ταινίες της εβδομάδας: Daniel Day-Lewis, κορεάτικη σάτιρα και Νυρεμβέργη στα σινεμά
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Daniel Day-Lewis, κορεάτικη σάτιρα και Νυρεμβέργη στα σινεμά

13.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος