Stranger Things και Squid Game ζωντανεύουν στο πρώτο Netflix House

Μια πρωτοποριακή εμπειρία για τους fans της streaming πλατφόρμας με διαδραστικά δωμάτια, παιχνίδια και γευστικές εκπλήξεις

Η Netflix ανοίγει έναν εντελώς νέο κόσμο για τους θαυμαστές της, φέρνοντας τις δημοφιλείς σειρές της… εκτός οθόνης. Το πρώτο Netflix House δημιουργήθηκε για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία, όπου οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε διαδραστικά δωμάτια, να παίξουν παιχνίδια και να δοκιμάσουν φαγητά και ποτά εμπνευσμένα από τις αγαπημένες τους σειρές.

Η εγκατάσταση, που εκτείνεται σε 100.000 τετραγωνικά πόδια στο King of Prussia Mall, περίπου 20 μίλια από τη Φιλαδέλφεια, εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή. Η χαρακτηριστική κόκκινη είσοδος είναι φόρος τιμής στους παλιούς φακέλους αποστολής DVD της Netflix, ενώ οι εξωτερικοί τοίχοι κοσμούνται με τοιχογραφίες χαρακτήρων από σειρές όπως το Stranger Things και το Squid Game, προσφέροντας μια μοναδική οπτική εμπειρία.

Η επέκταση συνεχίζεται με το άνοιγμα ενός δεύτερου Netflix House στη Galleria Mall του Ντάλας στις 11 Δεκεμβρίου, ενώ προγραμματίζεται και ένα στο Λας Βέγκας το 2027. Ο συν-Διευθύνων Σύμβουλος, Ted Sarandos, δήλωσε ότι ο στόχος είναι η δημιουργία έως και 60 αντίστοιχων χώρων παγκοσμίως.

Αυτή η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας να επεκτείνει τις εμπειρίες των συνδρομητών πέρα από την απλή παρακολούθηση, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιεί την αυξανόμενη κορεσμένη αγορά των ΗΠΑ. Η Chief Marketing Officer, Marian Lee, εξήγησε ότι το Netflix House λειτουργεί κυρίως ως εργαλείο marketing για να ενισχυθεί η σύνδεση των fans με το brand: «Δεν το κάνουμε για τα έσοδα. Θέλουμε οι επισκέπτες να νιώσουν κάτι ξεχωριστό και να θέλουν να επιστρέψουν».

Πριν το μόνιμο Netflix House, η πλατφόρμα είχε δοκιμάσει pop-up events, όπως θεματικά εστιατόρια στο Λος Άντζελες με έμπνευση από το Stranger Things και το Squid Game. Η ανταπόκριση του κοινού απέδειξε ότι υπάρχει ανάγκη για μόνιμους χώρους που ενισχύουν τη σχέση των fans με τις σειρές.

Στο Netflix House, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τους σκοτεινούς διαδρόμους της Evermore Academy, να επισκεφτούν το δωμάτιο της Wednesday Addams ή να συμμετάσχουν σε ένα 60λεπτο παιχνίδι με πειρατές βασισμένο στη σειρά One Piece. Η εμπειρία μετατρέπει την παρακολούθηση αγαπημένων σειρών σε κάτι ζωντανό και διαδραστικό, φέρνοντας τον κόσμο της τηλεόρασης πιο κοντά στους fans από ποτέ.

