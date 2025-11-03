MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 03.11.2025

Βαρέθηκες το γαλλικό μανικιούρ; Αυτές οι 6 ιδέες θα σε κάνουν να αλλάξεις γνώμη

Από νοσταλγικά ’90s tips μέχρι minimal και glam εκδοχές, το γαλλικό μανικιούρ του φθινοπώρου φέρνει λάμψη και κομψότητα σε κάθε σου look
Μαρία Χατζηγιάννη

Καθώς ο καιρός γίνεται πιο δροσερός και οι ξαφνικές βροχές μας θυμίζουν ότι το καλοκαίρι ανήκει πλέον στο παρελθόν, η αλλαγή της σεζόν φέρνει μαζί της μια ευκαιρία για ανανέωση. Είναι η στιγμή που αντικαθιστούμε τα αέρινα φορέματα με δερμάτινα ή σουέτ jackets και αφήνουμε πίσω τις έντονες, φωτεινές αποχρώσεις των καλοκαιρινών μανικιούρ, για να επιστρέψουμε σε πιο σκούρες και κομψές επιλογές, όπως τα βαθιά κόκκινα και τα μπορντό.

Μια σίγουρη επιλογή για να αναβαθμίσεις το μανικιούρ σου αυτό το φθινόπωρο είναι το γαλλικό. Από τηνKylie Jenner μέχρι τη Dua Lipa, το γαλλικό μανικιούρ επαναπροσδιορίζεται για τη νέα σεζόν, με βαθιές retro πινελιές, πουά σχέδια και μια παλέτα χρωμάτων που εστιάζει σε μπορντό και σκούρα κόκκινα. Οι ειδικοί αναφέρουν πως αυτή τη σεζόν παίζουν με το βάθος και την προσωπικότητα, ενώ οι λεπτομέρειες σε chrome ή τρισδιάστατα στοιχεία προσθέτουν έναν μοντέρνο και εκφραστικό χαρακτήρα. Από minimal εκδοχές με barely-there tips έως maximalist προτάσεις με διαφορετικά σχέδια σε κάθε χέρι, το γαλλικό μανικιούρ αποδεικνύεται πιο επίκαιρο από ποτέ.

Thick French 

Η Kylie Jenner και η αδελφή της Kendall προτείνουν μια διαφορετική προσέγγιση. Αντί για τις μικρές, κλασικές άκρες που χαρακτηρίζουν το παραδοσιακό μανικιούρ, οι δύο αδελφές προτιμούν ένα «macro ’90s French», με πιο έντονες και φαρδιές άκρες, που συνδυάζουν την αίσθηση νοσταλγίας με μια μοντέρνα διάθεση. Αυτή η εκδοχή φέρνει μια νέα δυναμική, διατηρώντας ταυτόχρονα τον κλασικό χαρακτήρα της αλλά με πιο τολμηρό και εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Τortoiseshell

Αν το προσωπικό σου στιλ ανήκει στην κατηγορία του «quiet luxury», ένα κομψό μανικιούρ σε σχήμα αμυγδάλου και glossy τελείωμα είναι ιδανικό για εσένα. Οι άκρες σε σχέδιο tortoiseshell προσθέτουν μια διακριτική, κομψή πινελιά, χωρίς να γίνονται υπερβολικά εντυπωσιακές, κρατώντας την προσοχή στην καθαρότητα και τη φινέτσα του συνόλου.

Χρυσές λεπτομέρειες 

Δεν είναι ποτέ νωρίς για να υποδεχτείς τη λάμψη της γιορτινής περιόδου. Οι χρυσές λεπτομέρειες μιμούνται την εμφάνιση φύλλου χρυσού και αποκτούν ακόμα πιο κομψή αίσθηση χάρη στη διαφανή, nude βάση.

Γραμμές 

Θέλεις να φτιάξεις μόνη σου το μανικιούρ σου αυτό το φθινόπωρο; Χρησιμοποίησε ένα λεπτό πινέλο nail art για να δημιουργήσεις abstract ή διακοσμητικές γαλλικές άκρες στο σπίτι και ολοκλήρωσε το αποτέλεσμα με ένα top coat υψηλής λάμψης, για επαγγελματικό φινίρισμα.

Polka dots

Καθώς περνάς στο φθινόπωρο, η τάση των πουά συνεχίζει δυναμικά, αλλά τώρα με βαθιά καφέ και μπορντό αποχρώσεις. Για ένα πιο κομψό αποτέλεσμα, αντίθεσε το χρώμα με μια απαλή βάση σε αποχρώσεις όπως απαλό ροζ ή baby blue.

Glazed donut 

Αν νόμιζες ότι η μανία με τα μανικιούρ τύπου glazed donut είχε περάσει, ξανασκέψου το. Αυτό το κομψό μανικιούρ συνδυάζει το ιριδίζον φινίρισμα των δημοφιλών glazed νυχιών με μια επιμηκυμένη γαλλική άκρη, δημιουργώντας ένα μοντέρνο και λαμπερό αποτέλεσμα.

