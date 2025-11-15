Celeb News 15.11.2025

Νέα αγωγή του Ray J κατά της Kim Kardashian – «Το sex tape γυρίστηκε συναινετικά»

Η διαμάχη συνεχίζεται σχεδόν 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του διαβόητου βίντεο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Ray J κατέθεσε αγωγή κατά της Kim Kardashian και της Kris Jenner, σε απάντηση στη μήνυση που είχαν υποβάλει εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο ράπερ υποστηρίζει ότι τόσο εκείνος όσο και η Kardashian συμμετείχαν συναινετικά στη δημιουργία του θρυλικού sex tape και ότι η κυκλοφορία του έγινε με τη συγκατάθεση της διάσημης τηλεπερσόνας.

Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, ο Ray J δηλώνει ότι το sex tape γυρίστηκε το 2003 με τη συναίνεση της Kardashian και ότι το 2006 συζήτησαν για την κυκλοφορία του, με τη μητέρα της, Kris Jenner, να αναλαμβάνει τη διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση του βίντεο.

Στην αγωγή του, ο Ray J υποστηρίζει ότι η Kim Kardashian και η Kris Jenner πέρασαν δύο δεκαετίες προωθώντας την αφήγηση ότι το sex tape διέρρευσε ενάντια στη θέλησή της, ενώ εκείνος ισχυρίζεται ότι ο λόγος πίσω από τη μήνυση αφορά κυρίως τη δημοσιότητα, την ισχύ και την τιμωρία, και όχι την πραγματική δυσφήμιση. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Keeping Up With The Kardashians, η Kardashian, η Kris Jenner και ο Kanye West τον κατηγόρησαν ψευδώς για σεξουαλική επίθεση, revenge porn και εκβιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ray J τονίζει ότι είχε συμφωνήσει διακανονισμός με την Kim Kardashian, βάσει του οποίου θα λάμβανε 6 εκατομμύρια δολάρια, και υπήρχε ρητός όρος που απαγόρευε οποιαδήποτε δημόσια αναφορά στο sex tape στην εκπομπή τους. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον ράπερ, η Kardashian, η Kris Jenner, ο Kanye West και η Kendall Jenner παραβίασαν τη συμφωνία σχεδόν αμέσως, οδηγώντας στη νέα αγωγή για αποζημίωση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι της Kardashian και της Jenner, με επικεφαλής τον Alex Spiro, δήλωσαν στο TMZ ότι η αγωγή του Ray J αποτελεί μια «ασύνδετη κίνηση αντιπερισπασμού» και ότι δεν θα εκφοβίσει κανέναν, προβλέποντας ότι θα χάσει και αυτή την υπόθεση.

Kim Kardashian Kris Jenner Ray J Sex Tape αγωγή
