Fashion 15.11.2025

Tracksuits: Το ρούχο που επαναπροσδιορίζει την casual-chic αισθητική

Τα φαρδιά, oversized tracksuits συνδυάζουν άνεση και στιλ, γίνονται το νέο casual-chic κομμάτι της γκαρνταρόμπας
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν νόμιζες ότι τα κολάν θα κυριαρχούν για πάντα στη γκαρνταρόμπα σου, κάνεις λάθος. Η μεγάλη επιστροφή των tracksuits είναι παντού, από τους δρόμους μέχρι τις casual εμφανίσεις των fashionistas. Φέτος δεν μιλάμε για τα στενά, σφιχτά αθλητικά παντελόνια, αλλά για φαρδιά, άνετα και ελαφρώς oversized σχέδια που συνδυάζουν άνεση και κομψότητα με τρόπο που πριν φαινόταν αδύνατος.

Δεν περιορίζονται πια στο γυμναστήριο. Είναι η νέα επιλογή για πρωινό καφεδάκι, χαλαρές βόλτες το Σαββατοκύριακο ή ακόμα και ταξίδια, όπου η άνεση είναι προτεραιότητα. Η μαγεία τους έγκειται στην ευελιξία τους. Φοριούνται με sneakers, μπαλαρίνες ή clogs, δημιουργώντας ένα look που είναι ταυτόχρονα άνετο και στιλάτο.

https://www.instagram.com/laurenxwatsonnn/

Διάβασε επίσης: Πιο κομψό από το μαύρο και λευκό! Navy και καφέ οι συνδυασμοί για να φορέσεις τον χειμώνα

Η επιστροφή τους έχει δώσει χώρο για στιλιστικούς πειραματισμούς. Από κλασικά μονόχρωμα σχέδια μέχρι λεπτομέρειες όπως διακριτικά φερμουάρ ή μικρά σκισίματα, οι επιλογές είναι αμέτρητες. Το φαρδύ κόψιμο επιτρέπει layering με oversized πουκάμισα, cropped μπλουζάκια ή μακριές ζακέτες, δημιουργώντας ένα casual αλλά προσεγμένο στιλ.

https://www.instagram.com/majawyh/

Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της τάσης είναι η χρωματική ελευθερία. Από κλασικά μαύρα και navy, μέχρι παστέλ και έντονα neon χρώματα, τα tracksuits μπορούν να γίνουν το statement κομμάτι κάθε outfit. Συνδυασμένα με απλά τοπ, δημιουργούν ισορροπία μεταξύ μίνιμαλ και statement, κάνοντας την εμφάνιση ενδιαφέρουσα χωρίς υπερβολές.

trucksuits
https://www.instagram.com/annadzhenderson/

Η τάση δείχνει ότι η άνεση δεν χρειάζεται να θυσιάζει το στιλ. Layering με structured σακάκι ή κομψή ζακέτα μετατρέπει ένα απλό casual outfit σε street-chic εμφάνιση. Είναι μια απόδειξη ότι ακόμη και τα πιο βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας μπορούν να ξαναγεννηθούν, προσφέροντας στιλ και πρακτικότητα ταυτόχρονα. Τα track παντελόνια δεν είναι απλώς ένα αθλητικό must-have. Είναι το νέο casual-chic κομμάτι που αξίζει μια θέση στη γκαρνταρόμπα σου φέτος.

Διάβασε επίσης: Έπιασε βροχή; Αυτά τα fashion looks θα σε κάνουν να την αγαπήσεις

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion fashion trends
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έξαλλος ο Elton John με τους διοργανωτές στα παρασκήνια του Rock & Roll Hall of Fame 2025

Έξαλλος ο Elton John με τους διοργανωτές στα παρασκήνια του Rock & Roll Hall of Fame 2025

15.11.2025
Επόμενο
Νέα αγωγή του Ray J κατά της Kim Kardashian – «Το sex tape γυρίστηκε συναινετικά»

Νέα αγωγή του Ray J κατά της Kim Kardashian – «Το sex tape γυρίστηκε συναινετικά»

15.11.2025

Δες επίσης

Η άσκηση γυμναστικής της Δούκισσας Νομικού που μεταμορφώνει κορμό, χέρια και πόδια
Fitness

Η άσκηση γυμναστικής της Δούκισσας Νομικού που μεταμορφώνει κορμό, χέρια και πόδια

15.11.2025
TikTok trend alert: Πώς η αντίθεση στο μακιγιάζ απογειώνει κάθε σου look
Beauty

TikTok trend alert: Πώς η αντίθεση στο μακιγιάζ απογειώνει κάθε σου look

15.11.2025
Τα μικρά deco tricks που θα φέρουν στο σπίτι σου τα πιο φωτεινά Χριστούγεννα
Life

Τα μικρά deco tricks που θα φέρουν στο σπίτι σου τα πιο φωτεινά Χριστούγεννα

14.11.2025
Η ιταλική κουζίνα στο δρόμο για αναγνώριση ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Unesco
Food

Η ιταλική κουζίνα στο δρόμο για αναγνώριση ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Unesco

14.11.2025
Τα «cinnamon sugar nails» είναι το γιορτινό manicure που φέρνει τα πιο cozy vibes στα νύχια
Beauty

Τα «cinnamon sugar nails» είναι το γιορτινό manicure που φέρνει τα πιο cozy vibes στα νύχια

14.11.2025
1 στα 7 παιδιά και εφήβους στην Ευρώπη ζει με ψυχική διαταραχή
Life

1 στα 7 παιδιά και εφήβους στην Ευρώπη ζει με ψυχική διαταραχή

14.11.2025
Barrel jeans: To denim trend που κολακεύει κάθε σιλουέτα – 5 σχέδια για να διαλέξεις
Fashion

Barrel jeans: To denim trend που κολακεύει κάθε σιλουέτα – 5 σχέδια για να διαλέξεις

14.11.2025
H εξωπραγματική μεταμορφωση της Βίκυς Καγιά στο video teaser του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

H εξωπραγματική μεταμορφωση της Βίκυς Καγιά στο video teaser του MadWalk 2025 by Three Cents

14.11.2025
Athens Fashion Week 2025: Η συλλογή του Λάκη Γαβαλά με πρωταγωνιστές τα μοντέλα του GNTM
Fashion

Athens Fashion Week 2025: Η συλλογή του Λάκη Γαβαλά με πρωταγωνιστές τα μοντέλα του GNTM

14.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος