Η αυτοκρατορία της Kim Kardashian μεγαλώνει – Η Skims ανεβάζει την αξία της στα 5 δισ. δολάρια

H Skims έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands στον χώρο του shapewear και του lifestyle
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Skims, η εταιρεία shapewear και ενδυμάτων που ίδρυσαν η Kim Kardashian και ο Jens Grede, ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση ύψους 225 εκατομμυρίων δολαρίων, ανεβάζοντας την αποτίμησή της στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αποκτήσει το brand της Kim Kardashian, η οποία έχει μετατρέψει την προσωπική της επιρροή σε επιχειρηματική δύναμη που προσελκύει νεανικό κοινό και κεφάλαια από κορυφαίους επενδυτές.

Η Kim Kardashian έχει ήδη δημιουργήσει μια σειρά από επιτυχημένες επιχειρηματικές προτάσεις, ανάμεσά τους και η εταιρεία καλλυντικών SKKN. Η δημοφιλία της στα κοινωνικά δίκτυα έχει συμβάλει αποφασιστικά στη διείσδυση των προϊόντων της στην αγορά, ενώ η Skims έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands στον χώρο του shapewear και του lifestyle.

 

Η νέα χρηματοδότηση προήλθε από τον επενδυτικό κολοσσό Goldman Sachs Alternatives, με τη συμμετοχή κεφαλαίων της BDT & MSD Partners. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα χρήματα θα αξιοποιηθούν για τη διεύρυνση των συλλογών εσωρούχων και shapewear, την περαιτέρω ανάπτυξη ενδυμάτων και activewear, την ενίσχυση της παρουσίας της σε φυσικά καταστήματα και την επιτάχυνση της διεθνούς επέκτασης.

Η άνοδος των brands που στηρίζονται από διασημότητες παραμένει έντονη. Η Elf Beauty απέκτησε τον Μάιο το brand Rhode της Hailey Bieber έναντι περίπου ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ τόσο η Fenty Beauty της Rihanna όσο και η Good American της Khloé Kardashian έχουν επίσης προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Coty πούλησε ποσοστό 20% της εταιρείας καλλυντικών της Kim Kardashian στη Skims, ενοποιώντας τις δύο δραστηριότητες κάτω από ένα ευρύτερο επιχειρηματικό σχήμα. Παράλληλα, η Skims σύναψε συνεργασία με τη Nike για την ανάπτυξη νέας σειράς activewear για γυναίκες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες ενός από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους κολοσσούς στον χώρο του αθλητικού εξοπλισμού.

