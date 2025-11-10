Η Kim Kardashian έδωσε εξετάσεις για να ασκήσει τη δικηγορία – Δες το αποτέλεσμα που έφερε

Η Kim Kardashian το 2025 αποφοίτησε από το Law Office Study Program μετά από έξι χρόνια, λόγω του φόρτου εργασίας

Η Kim Kardashian αποκάλυψε ότι δεν κατάφερε να περάσει την εξέταση του bar exam στην Καλιφόρνια, ένα από τα πιο κρίσιμα και απαιτητικά βήματα στην πορεία της προς την απόκτηση άδειας ασκήσεως δικηγορίας. Η ηθοποιός του «All’s Fair», επιχειρηματίας και ιδρύτρια της SKIMS, μοιράστηκε το αποτέλεσμα με απόλυτη ειλικρίνεια μέσα από ανάρτησή της στις Instagram Stories, τονίζοντας πως η αποτυχία δεν την αποθαρρύνει, αλλά της δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση.

Η Kim Kardashian ανέφερε ότι στις εξετάσεις δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τη βαθμολογία που απαιτείται. «Λοιπόν… δεν είμαι ακόμη δικηγόρος, απλώς υποδύομαι μια καλοντυμένη στην τηλεόραση» έγραψε. «Έξι χρόνια μετά την έναρξη αυτού του νομικού ταξιδιού, και παραμένω απόλυτα αφοσιωμένη μέχρι να περάσω το bar. Δεν υπάρχουν παρακάμψεις, δεν υπάρχει εγκατάλειψη, μόνο περισσότερο διάβασμα και ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα».

Διάβασε επίσης: H NASA «αδειάζει» την Kim Kardashian μετά τις θεωρίες περί «στημένης» προσελήνωσης

Σε επόμενο μήνυμα, η Kim Kardashian ευχαρίστησε όσους τη στηρίζουν, εξηγώντας πόσο κοντά έφτασε στην επιτυχία. «Το να μένεις πίσω δεν είναι αποτυχία, είναι καύσιμο. Ήμουν τόσο κοντά στο να περάσω την εξέταση και αυτό με μοτιβάρει ακόμη περισσότερο. Πάμε!» σημείωσε, περιγράφοντας την εμπειρία ως ένα ακόμη βήμα στη μακρά προσπάθειά της.

Η εξέταση, η οποία πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο, θεωρείται από τις δυσκολότερες στις Ηνωμένες Πολιτείες, με ποσοστό επιτυχίας που φτάνει το 63,6% για την αντίστοιχη περίοδο του Φεβρουαρίου. Αποτελείται από πέντε δοκίμια μίας ώρας, ένα δοκίμιο ενενήντα λεπτών και διακόσιες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με περίπου δεκαέξι χιλιάδες υποψηφίους κάθε χρόνο.

Το bar exam είναι το πιο πρόσφατο βήμα σε ένα ταξίδι που η Kim Kardashian ξεκίνησε το 2018, όταν αποφάσισε να ακολουθήσει την εναλλακτική διαδρομή μαθητείας σε δικηγορικό γραφείο, όπως επιτρέπεται στην Καλιφόρνια.

Το 2021 η Kim Kardashian ανακοίνωσε ότι πέρασε το baby bar exam, επίσης μια απαιτητική διαδικασία. Θυμήθηκε τότε πως «δεν ήταν εύκολο ούτε της χαρίστηκε», υπογραμμίζοντας ότι της το παρουσίαζαν ως μία από τις δυσκολότερες διαδρομές προς τη δικηγορία.

Το 2025 αποφοίτησε από το Law Office Study Program, ολοκληρώνοντας μια διαδικασία που κράτησε έξι χρόνια αντί για τέσσερα, λόγω του φόρτου εργασίας και της πανδημίας. «Ξεκίνησα ένα ανορθόδοξο μονοπάτι για να ακολουθήσω το όνειρό μου» έγραψε τότε. «Υπήρχαν στιγμές αμφιβολίας, δακρύων και θριάμβου. Η ομορφιά της ζωής είναι ότι βουτάς στο άγνωστο, παλεύεις και βγαίνεις δυνατότερος».

Παρά το προσωρινό εμπόδιο, η Kim Kardashian παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της και δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει. Για εκείνη, η πορεία προς τη δικηγορία φαίνεται πως είναι κάτι περισσότερο από επαγγελματική επιλογή, είναι ένα προσωπικό στοίχημα αντοχής, επιμονής και εξέλιξης.

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian μιλά για την υγεία της: Τι συμβαίνει μετά τη διάγνωση με ανεύρυσμα

Δες κι αυτό…