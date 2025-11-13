Θέατρο 13.11.2025

Θέατρο 104: «Πες της» του Χρήστου Οικονόμου

Έρχεται για 2η σεζόν σε σκηνοθεσία του Αλέξη Βιδαλάκη και ερμηνεία της Νικολίτσας Ντρίζη - ΠΡΕΜΙΕΡΑ 24 Νοεμβρίου
Μετά από έναν επιτυχημένο κύκλο παραστέων  την άνοιξη στο ΚΕΤ, ο μονόλογος «Πες της» με την εξαιρετική ερμηνεία της Νικολίτσας Ντρίζη, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Αλέξη Βιδαλάκη, επιστρέφει από τις 24 Νοεμβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο 104.

Η παράσταση βασίζεται στο ομώνυμο διήγημα του Χρήστου Οικονόμου (εκδόσεις Πόλις, 2023).

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Μια κούριερ περιπλανιέται στη σύγχρονη πόλη.

Από τη μία παράδοση στην άλλη, τριγυρνά σε χιονισμένα βουνά και ασημένιες θάλασσες, σε πάρκα, πλατείες, σε δρόμους απέραντους. Μπαινοβγαίνει σε μεζονέτες, σε βίλες, σε πολυκατοικίες. Κάνει παραδόσεις σε καλούς και κακούς ανθρώπους, αγενείς και ευγενικούς, βασανισμένους και καλοζωισμένους – σε ανθρώπους που μοιάζουν έτοιμοι να βάλουν τα κλάματα κι άλλους που μοιάζουν να μην ξέρουν τι θα πει κλάμα.

Πόσο πόνο και πόση μοναξιά μπορεί να σηκώσει ο σύγχρονος άνθρωπος;

Πολύ συχνά, κάθεται δίπλα τους και τους ακούει. Άλλες φορές είναι σαν να αφουγκράζεται την ίδια την πόλη. Κάθε δέντρο, κάθε λακκούβα, κάθε σπίτι, κάθε δρόμος, κάθε πόρτα που ανοίγει μοιάζει να κρύβει μια καινούργια ιστορία.

Ακολουθώντας την ηρωίδα του στις κούρσες της, μπαίνοντας μαζί της σε σπίτια και σε αυλές, ακούγοντας και καταγράφοντας τις ιστορίες που εισπράττει, ο Χρήστος Οικονόμου συνθέτει ένα μωσαϊκό από εκατοντάδες μικρο-αφηγήσεις· ένα πολύπλευρο πορτρέτο της σύγχρονης Αθήνας, μέσα από τα μάτια μιας εργάτριας της σύγχρονης οικονομίας του delivery και των εφαρμογών.

Πού ξεκινά όμως η πραγματικότητα και πού τελειώνει η φαντασία;

Απόσπασμα από το έργο:

«Καμιά φορά, όταν το φως χαμηλώνει και μεγαλώνουν οι σκιές, μου φαίνεται ότι κυκλοφορώ σ’ αυτούς τους δρόμους χρόνια και χρόνια ατέλειωτα, ολόκληρο αιώνα, ότι ξέρω πια κάθε δέντρο, κάθε λακκούβα, κάθε σπίτι, πηγαίνω πια με τα μάτια κλειστά, είμαι πια δρόμος κι εγώ, πότε άδειος πότε γεμάτος, πότε με φως πότε σκοτεινός, για να βρεις τον δρόμο πρέπει να γίνεις δρόμος, ναι, αλλά ο δρόμος είναι δρόμος αν δεν τον περπατήσεις, η λαμπάδα είναι λαμπάδα αν δεν ανάψει, το μαχαίρι είναι μαχαίρι αν δεν κόψει; Πες της σ’ αγαπάω πολύ και δεν θα το ξανακάνω.»

Συντελεστές

Κείμενο: Χρήστος Οικονόμου
Σκηνοθεσία: Αλέξης Βιδαλάκης
Ερμηνεία: Νικολίτσα Ντρίζη
Μουσική: Άννα Παπαϊωάννου (Anna VS June)
Φωτισμοί: Νατάσα Πετροπούλου
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Μακρή
Φωτογραφίες: Στάμος Σέμσης
Φωνή μικρής: Βασιλική Γουρδούπη
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Γιώτα Δημητριάδη

Πληροφορίες

Πρεμιέρα 24 Νοεμβρίου
Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00
Τιμές: 15 γενική είσοδος/ 12 μειωμένο

Προπώληση:Πες της | Εισιτήρια online! | More.com

⏳ Διάρκεια: 70’

Θέατρο 104
Ευμολπιδών 41, Αθήνα 118 54
Τηλέφωνο: 695 126 9828

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

