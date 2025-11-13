Life 13.11.2025

Οι κακές συνήθειες του ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο!

Μία μεγάλης κλίμακας μελέτη, με πάνω από 27.000 ενήλικε έδειξε ότι οι κακές συνήθειες ύπνου συνδέονται με επιταχυνόμενη γήρανση του εγκεφάλου, με τη φλεγμονή να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία.
Η έρευνα αυτή έδειξε ότι τα άτομα με ανθυγιεινές συνήθειες ύπνου παρουσίαζαν εγκεφαλική γήρανση έως και ενός έτους σε σύγκριση με τη βιολογική τους ηλικία και πως οι διαταραχές ύπνου μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο άνοιας και άλλων νευρολογικών παθήσεων αργότερα στη ζωή.

Ο ύπνος είναι θεμελιώδης για πολλές ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού – από την απομάκρυνση τοξικών ουσιών στον εγκέφαλο έως την εδραίωση της μνήμης. Ωστόσο, με την ηλικία, οι διαταραχές ύπνου εμφανίζονται συχνότερα.

Έρευνες έχουν ήδη δείξει μια αμφίδρομη σχέση: Οι εγκεφαλικές αλλοιώσεις που σχετίζονται με τη Νόσο Αλτσχάιμερ μπορούν να απορρυθμίσουν τον κύκλο ύπνου – αφύπνισης, αλλά και οι ίδιες οι διαταραχές φαίνεται να επιταχύνουν τις διεργασίες που οδηγούν σε γνωστική έκπτωση.

