Όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Antonio Banderas στο Φεστιβάλ του Τορίνο

Ο Antonio Banderas ετοιμάζεται να τιμηθεί με ένα από τα σημαντικότερα βραβεία της καριέρας του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο. Ο Ισπανός ηθοποιός, ο οποίος έχει υπάρξει υποψήφιος για Oscar και έχει εργαστεί αδιάκοπα επί δεκαετίες στο ευρωπαϊκό και αμερικανικό σινεμά, θα παραλάβει το Stella della Mole Award κατά την τελετή έναρξης της διοργάνωσης στις 29 Νοεμβρίου. Με την ευκαιρία της βράβευσης, ο Antonio Banderas θα παρουσιάσει και ειδική προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας του Pedro Almodóvar «Pain and Glory», που κυκλοφόρησε το 2019 και θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες στιγμές της καριέρας του.

Η φετινή διοργάνωση, αφιερωμένη στο ανεξάρτητο σινεμά, θα ανοίξει με την ταινία «Eternity» του David Freyne. Στη συνέχεια, ο Antonio Banderas θα ανέβει στη σκηνή της ιταλικής πόλης για να παρουσιάσει ξανά το έργο στο οποίο ενσάρκωσε μια εκδοχή του ίδιου του Pedro Almodóvar, υποδυόμενος έναν σκηνοθέτη που αναμετριέται με το παρελθόν και τις μνήμες του. Η ερμηνεία του είχε αποσπάσει το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στο Φεστιβάλ Καννών, ενώ ακολούθησαν υποψηφιότητες για Oscar και Χρυσή Σφαίρα.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο τιμά τον Antonio Banderas για τη μακρόχρονη και δημιουργική σχέση του με τον Pedro Almodóvar, μια συνεργασία που ξεκινά από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Μαζί έχουν υπογράψει τίτλους όπως «Labyrinth of Passion», «Matador», «Law of Desire» και «Women on the Verge of a Nervous Breakdown», ταινίες που σφράγισαν το ισπανικό σινεμά της εποχής και καθιέρωσαν τον ηθοποιό. Η αναγνώριση επεκτείνεται και στη διεθνή διαδρομή του, με εμφανίσεις σε ταινίες όπως «Philadelphia», «Interview With the Vampire» και «Evita», αλλά και σε σύγχρονα έργα όπως «Official Competition» και «Babygirl».

Στα επόμενα επαγγελματικά βήματά του, ο Antonio Banderas θα εμφανιστεί στο «Tony», τη βιογραφία του Anthony Bourdain από την A24, καθώς και στο «Rose Baby» της Trudie Styler. Η 43η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 29 Νοεμβρίου, συνεχίζοντας την παράδοση ενός θεσμού που βραβεύει τη συνέπεια, το ταλέντο και τη διαχρονικότητα των δημιουργών.

