Screen News 12.11.2025

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Antonio Banderas στο Φεστιβάλ του Τορίνο

Ο Antonio Banderas θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο και θα παραλάβει το Stella della Mole Award κατά την τελετή έναρξης της διοργάνωσης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Antonio Banderas ετοιμάζεται να τιμηθεί με ένα από τα σημαντικότερα βραβεία της καριέρας του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο. Ο Ισπανός ηθοποιός, ο οποίος έχει υπάρξει υποψήφιος για Oscar και έχει εργαστεί αδιάκοπα επί δεκαετίες στο ευρωπαϊκό και αμερικανικό σινεμά, θα παραλάβει το Stella della Mole Award κατά την τελετή έναρξης της διοργάνωσης στις 29 Νοεμβρίου. Με την ευκαιρία της βράβευσης, ο Antonio Banderas θα παρουσιάσει και ειδική προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας του Pedro Almodóvar «Pain and Glory», που κυκλοφόρησε το 2019 και θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες στιγμές της καριέρας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: To Αμερικανικό Box Office σε ελεύθερη πτώση – Τα χειρότερα 30 χρόνια!

Η φετινή διοργάνωση, αφιερωμένη στο ανεξάρτητο σινεμά, θα ανοίξει με την ταινία «Eternity» του David Freyne. Στη συνέχεια, ο Antonio Banderas θα ανέβει στη σκηνή της ιταλικής πόλης για να παρουσιάσει ξανά το έργο στο οποίο ενσάρκωσε μια εκδοχή του ίδιου του Pedro Almodóvar, υποδυόμενος έναν σκηνοθέτη που αναμετριέται με το παρελθόν και τις μνήμες του. Η ερμηνεία του είχε αποσπάσει το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στο Φεστιβάλ Καννών, ενώ ακολούθησαν υποψηφιότητες για Oscar και Χρυσή Σφαίρα.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο τιμά τον Antonio Banderas για τη μακρόχρονη και δημιουργική σχέση του με τον Pedro Almodóvar, μια συνεργασία που ξεκινά από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Μαζί έχουν υπογράψει τίτλους όπως «Labyrinth of Passion», «Matador», «Law of Desire» και «Women on the Verge of a Nervous Breakdown», ταινίες που σφράγισαν το ισπανικό σινεμά της εποχής και καθιέρωσαν τον ηθοποιό. Η αναγνώριση επεκτείνεται και στη διεθνή διαδρομή του, με εμφανίσεις σε ταινίες όπως «Philadelphia», «Interview With the Vampire» και «Evita», αλλά και σε σύγχρονα έργα όπως «Official Competition» και «Babygirl».

Στα επόμενα επαγγελματικά βήματά του, ο Antonio Banderas θα εμφανιστεί στο «Tony», τη βιογραφία του Anthony Bourdain από την A24, καθώς και στο «Rose Baby» της Trudie Styler. Η 43η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 29 Νοεμβρίου, συνεχίζοντας την παράδοση ενός θεσμού που βραβεύει τη συνέπεια, το ταλέντο και τη διαχρονικότητα των δημιουργών.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Δυνατό ξεκίνημα για τη Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου στο ελληνικό box office

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Antonio Banderas Pedro Almodóvar Stella della Mole Award ΒΡΑΒΕΙΟ Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Nicole Kidman στο cast του πιο τρομακτικού project της χρονιάς

Η Nicole Kidman στο cast του πιο τρομακτικού project της χρονιάς

12.11.2025
Επόμενο
Τα 6 στιλιστικά tricks που θα ανανεώσουν την ντουλάπα σου, χωρίς να σπαταλήσεις ούτε ευρώ

Τα 6 στιλιστικά tricks που θα ανανεώσουν την ντουλάπα σου, χωρίς να σπαταλήσεις ούτε ευρώ

12.11.2025

Δες επίσης

Η Sydney Sweeney πήρε 13 κιλά για τον ρόλο της πυγμάχου στο Christy – Πώς κατάφερε να τα χάσει
Cinema

Η Sydney Sweeney πήρε 13 κιλά για τον ρόλο της πυγμάχου στο Christy – Πώς κατάφερε να τα χάσει

12.11.2025
Η Nicole Kidman στο cast του πιο τρομακτικού project της χρονιάς
Cinema

Η Nicole Kidman στο cast του πιο τρομακτικού project της χρονιάς

12.11.2025
Η Bugonia στους πρωταγωνιστές του ανερικανικού box office
Cinema

Η Bugonia στους πρωταγωνιστές του ανερικανικού box office

11.11.2025
Δυνατό ξεκίνημα για τη Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου στο ελληνικό box office
Cinema

Δυνατό ξεκίνημα για τη Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου στο ελληνικό box office

11.11.2025
Stranger Things: Η Millie Bobby Brown αποκαλύπτει ποιο μέλος του καστ επέλεξε για νονό της κόρης της
Cinema

Stranger Things: Η Millie Bobby Brown αποκαλύπτει ποιο μέλος του καστ επέλεξε για νονό της κόρης της

10.11.2025
Θρυλική σειρά επιστρέφει στο Netflix 56 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή
Cinema

Θρυλική σειρά επιστρέφει στο Netflix 56 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή

10.11.2025
Από τη Bridget Jones στην παράνοια – Η Renée Zellweger κάνει comeback σε θρίλερ που προκαλεί ανατριχίλα
Cinema

Από τη Bridget Jones στην παράνοια – Η Renée Zellweger κάνει comeback σε θρίλερ που προκαλεί ανατριχίλα

10.11.2025
Η Nintendo φέρνει στη μεγάλη οθόνη το The Legend of Zelda – Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει
Cinema

Η Nintendo φέρνει στη μεγάλη οθόνη το The Legend of Zelda – Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει

10.11.2025
Catan: Το δημοφιλές επιτραπέζιο παιχνίδι μεταφέρεται στο Netflix
Cinema

Catan: Το δημοφιλές επιτραπέζιο παιχνίδι μεταφέρεται στο Netflix

09.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

Τι γίνεται με το νερό;

Τι γίνεται με το νερό;

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση