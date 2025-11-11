Celeb News 11.11.2025

Ο Jay-Z δικαιώθηκε! Απορρίφθηκε η αγωγή από τον άνδρα που ισχυριζόταν ότι είναι παιδί του

Μια υπόθεση που απασχόλησε τον διεθνή Τύπο για χρόνια ολοκληρώνεται με οριστική απόφαση που δεν αφήνει περιθώρια νέας προσφυγής
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το οριστικό τέλος σε μια υπόθεση που απασχόλησε επί μία δεκαετία τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έβαλε δικαστής στην Καλιφόρνια, απορρίπτοντας με οριστικό χαρακτήρα την αγωγή πατρότητας που είχε καταθέσει ο Rymir Satterthwaite, ο οποίος ισχυριζόταν ότι είναι γιος του Jay-Z. Η απόφαση του δικαστηρίου κλείνει κάθε δυνατότητα επίκλησης των ίδιων ισχυρισμών ή απαίτησης νέου τεστ DNA από τον Rymir Satterthwaite.

Η απόφαση προβλέπει ότι ο Rymir Satterthwaite δεν έχει πλέον κανένα δικαίωμα να επανακαταθέσει την αγωγή ή να αξιώσει νέα εξέταση πατρότητας από τον μουσικό παραγωγό και επιχειρηματία.

Ο Rymir Satterthwaite υποστηρίζει ότι η μητέρα του, Wanda Satterthwaite, γνώρισε τον Jay-Z τη δεκαετία του ’90 και ότι η σχέση που, σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε μεταξύ των δύο, οδήγησε στη δική του γέννηση. Η Wanda Satterthwaite, η οποία πέθανε το 2016, είχε προσπαθήσει να διεκδικήσει δικαστικά οικονομική υποστήριξη στο Νιου Τζέρσεϊ, χωρίς αποτέλεσμα. Η υπόθεση είχε απορριφθεί λόγω αναρμοδιότητας και δεν προχώρησε μέχρι το 2014, όταν ο Rymir Satterthwaite υπέβαλαν εκ νέου σχετικά έγγραφα. Το 2015 η υπόθεση προσέλκυσε διεθνή προσοχή, όταν δημοσιοποιήθηκαν ισχυρισμοί ότι ο Jay-Z είχε παραπλανήσει δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ ώστε να αποφύγει τεστ DNA.

Jay Z Billboard
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με τη νέα δικαστική κρίση, κάθε νομικός δρόμος για τον Rymir Satterthwaite κλείνει οριστικά, τουλάχιστον στο πλαίσιο των συγκεκριμένων ισχυρισμών. Ο Jay-Z ο οποίος είναι πατέρας της Blue Ivy Carter και των διδύμων Rumi Carter και Sir Carter με τη σύζυγό του Beyoncé Knowles-Carter, δεν έχει προβεί σε καμία δημόσια δήλωση για την υπόθεση, διατηρώντας την αδιάλειπτη στάση σιωπής που κρατά απέναντι στο ζήτημα εδώ και δέκα χρόνια.

