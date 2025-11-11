Από το σπίτι στην πόλη: Τα 3 αγαπημένα cozy outfits της Δέσποινας Βανδή

Η Δέσποινα Βανδή δείχνει πώς τα χειμερινά staples μπορούν να συνδυάζουν άνεση και στιλ, από cozy looks στο σπίτι μέχρι casual city outfits

Το φθινόπωρο μάς καλεί να επενδύσουμε σε εκείνα τα cozy και άνετα looks που συνδυάζουν άψογα την κομψότητα με την πρακτικότητα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες απαιτούν υφές που αγκαλιάζουν το σώμα και αποπνέουν ζεστασιά, χωρίς να χάνουν τον στιλιστικό τους χαρακτήρα. Τα μάλλινα πλεκτά πουλόβερ, οι ριγέ πιτζάμες που φοριούνται και εκτός σπιτιού και τα loose jeans που ισορροπούν με fitted μπλούζες είναι τα κομμάτια-κλειδιά της σεζόν. Must-haves που απογειώνουν κάθε φθινοπωρινό look, διατηρώντας το effortless αλλά πάντα chic.

Η Δέσποινα Βανδή φαίνεται να γνωρίζει ποια είναι τα απαραίτητα staples κάθε χειμερινής γκαρνταρόμπας και ξέρει πώς να τα συνδυάζει για να δημιουργήσει σύνολα που δεν περιορίζονται μόνο στην άνεση, αλλά ξεχωρίζουν για το στιλ τους.

Διάβασε επίσης: Η Δέσποινα Βανδή λανσάρει τα δικά της καλλυντικά

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δέσποινα Βανδή αποκαλύπτει 3 χειμερινά outfits που καλύπτουν κάθε περίσταση, από τις χαλαρές στιγμές στο σπίτι μέχρι τις βόλτες στην πόλη, με στιλ και άνεση ταυτόχρονα.

Στην πρώτη φωτογραφία τη βλέπουμε να φορά ένα κρεμ maxi πουλόβερ με ζιβάγκο, συνδυασμένο με ένα σορτ-πιτζάμα σε λευκές και γαλάζιες ρίγες, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και τα looks για το σπίτι μπορούν να είναι κομψά και ενδιαφέροντα. Η επιλογή των χρωμάτων και η loose εφαρμογή του πουλόβερ προσθέτουν μια αίσθηση cozy luxury, χωρίς να χάνεται η σύγχρονη αισθητική.

Στη δεύτερη εμφάνιση, η τραγουδίστρια δοκιμάζει ένα ολοκληρωμένο pyjama look με στατέν πουκάμισο-πιτζάμα, συνδυασμένο με το αντίστοιχο σορτς της προηγούμενης φωτογραφίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα effortless chic σύνολο, ιδανικό για άνεση μέσα στο σπίτι αλλά και για στιγμές χαλάρωσης με στιλ.

Το καρουζέλ των εμφανίσεων ολοκληρώνεται με ένα casual city look. Λευκή μπλούζα με κουμπιά και ανοιχτόχρωμο loose τζιν παντελόνι, ένα σύνολο που αποπνέει ανεπιτήδευτο coolness και δείχνει πώς η άνεση μπορεί να συνδυαστεί με καθημερινό urban chic.

Διάβασε επίσης: Love trip στη Ρώμη για Δέσποινα Βανδή και Βασίλη Μπισμπίκη

Δες κι αυτό…