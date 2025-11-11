Όλο το Hollywood στο πάρτι των 70ών της Kris Jenner – Οι εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση!

Όλοι οι celebrities που παρευρέθηκαν στο λαμπερό πάρτι των 70ων γενεθλίων της Kris Jenner, με glamour, μουσική και εντυπωσιακές εμφανίσεις

Σε ένα σκηνικό που θύμιζε ταινία του James Bond, η Kris Jenner υποδέχτηκε τη νέα δεκαετία της ζωής της με μια βραδιά που συνδύαζε χλιδή, στιλ και λαμπερές παρουσίες. Η μητέρα και manager της οικογένειας Kardashian-Jenner απέδειξε για ακόμη μια φορά πως γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε πώς να διοργανώνει ένα αξέχαστο event.

Το πάρτι για τα 70ά της γενέθλια πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στη βίλα του Jeff Bezos και της Lauren Sánchez στο Beverly Hills, με την επιμέλεια της διάσημης event planner Mindy Weiss. Η βραδιά συγκέντρωσε μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της showbiz, σε ένα σκηνικό γεμάτο πολυτέλεια και παλιό Hollywood glam.

Μια βραδιά γεμάτη λάμψη

Η Kris Jenner εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό, κόκκινο strapless φόρεμα με βολάν και ουρά, το οποίο συνδύασε με μαύρα διάφανα γάντια και μακριά διαμαντένια σκουλαρίκια. Το αποτέλεσμα ήταν ένα look που παρέπεμπε σε Old Hollywood glam, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι η βασίλισσα του reality ξέρει πώς να τραβά τα βλέμματα.

Το πάρτι, σχεδιασμένο από τη γνωστή event planner Mindy Weiss, δεν καταγράφηκε για το τηλεοπτικό ριάλιτι The Kardashians, καθώς, όπως αναφέρουν πηγές, αυτή τη φορά ήταν αποκλειστικά αφιερωμένο στη Kris Jenner και στην προσωπική της στιγμή.

Η βραδιά κορυφώθηκε με live εμφάνιση του Bruno Mars, ο οποίος ξεσήκωσε τους καλεσμένους με τις επιτυχίες του, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα μιας βραδιάς που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Η οικογένεια στο πλευρό της

Φυσικά, καμία γιορτή της δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς την παρουσία της οικογένειάς της. Στο πλευρό της βρέθηκαν οι κόρες της Kim, Kourtney, Khloé, Kendall και Kylie Jenner, καθώς και ο γιος της Rob Kardashian. Μαζί τους παρευρέθηκαν και οι σύντροφοι της οικογένειας, ο Travis Barker, ο Scott Disick, ο Tristan Thompson και ο Corey Gamble, ο μακροχρόνιος σύντροφος της Kris.

Η οικογένεια φρόντισε να τιμήσει τη μητέρα και γιαγιά στα social media, με την Kylie να την αποκαλεί «την απόλυτη queen», ενώ φίλοι όπως η Ellen DeGeneres δημοσίευσαν τρυφερά και χιουμοριστικά στιγμιότυπα προς τιμήν της.

Μια σειρά από αστέρες

Το πάρτι, όμως, δεν ήταν μόνο οικογενειακό. Ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους βρίσκονταν η Oprah Winfrey, η Mariah Carey, ο Chris Rock, η Adele με τον Rich Paul, ο Tyler Perry, ο Snoop Dogg, η Paris Hilton, η Kathy Hilton, ο Vin Diesel, καθώς και το πριγκιπικό ζεύγος Harry και Meghan Markle.

Το εντυπωσιακό lineup απέδειξε ότι η Kris Jenner παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά και αγαπητά πρόσωπα της διεθνούς showbiz, ενώ κάθε λεπτομέρεια του πάρτι, από τη διακόσμηση μέχρι την παρουσίαση των καλεσμένων, θύμιζε κινηματογραφική πρεμιέρα.

