Κατερίνα Λιόλιου: Ο διεθνούς φήμης κιθαρίστας των Creed παίζει στο νέο της τραγούδι

Με το «Σου Έλειψα ή Όχι;» η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει να εξελίσσει τον ήχο και τη δυναμική της

Η Κατερίνα Λιόλιου, η ροκ ντίβα του λαϊκού τραγουδιού, επιστρέφει δυναμικά με το πρώτο single από το νέο της album, «Σου Έλειψα ή Όχι;», που έχει διεθνή «αέρα», καθώς συνεργάζεται με τον πολυβραβευμένο κιθαρίστα Γιάννη Παπαδόπουλο.

Στο νέο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου, της πιο ολοκληρωμένης και επιτυχημένης ερμηνεύτριας της γενιάς της, που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες από την Panik Platinum, τη μουσική υπογράφει ο Γιάννης Φακίνος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας, ενώ στην κιθάρα βρίσκεται ο διεθνούς φήμης Γιάννης Παπαδόπουλος, που χαρίζει στο κομμάτι έναν «εκρηκτικό» ροκ ήχο που απογειώνει την ερμηνεία της Κατερίνας.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες κιθαρίστες με παγκόσμια αναγνώριση, έχει διακριθεί για τις ικανότητές του σε διεθνείς διαγωνισμούς κιθάρας, κατακτώντας την πρώτη θέση σε τέσσερις από αυτούς, ενώ υπήρξε και live φιναλίστ του Guitar Idol 4.

Μεταξύ άλλων, έχει συνεργαστεί με τον Scott Stapp των Creed με τον οποίο περιοδεύει στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, ενώ συμμετείχε στον δίσκο του «Higher Power» (2024) ως featured καλλιτέχνης και συνθέτης. Παράλληλα, είναι μέλος του prog-rock/ fusion trio Royal Time Machine και έχει γράψει δύο βιβλία για την ηλεκτρική κιθάρα, ενώ έχει συνεργαστεί με την Καμεράτα ερμηνεύοντας το Concerto for Group and Orchestra του Jon Lord στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Με το «Σου Έλειψα ή Όχι;» η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει να εξελίσσει τον ήχο και τη δυναμική της, παραμένοντας μια από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής, συνδυάζοντας το πάθος του λαϊκού τραγουδιού με τον παλμό της ροκ μουσικής.

Παράλληλα, η super hot Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις της στο «Romeo» που παραμένει σταθερά ο no1 προορισμός της νυχτερινής Αθήνας.

