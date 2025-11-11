TV 11.11.2025

The Voice: Οι νέες προσθήκες στις ομάδες των coaches, η κόρη του Αλέξη Σέρκου και η διαγωνιζόμενη που όλοι ήθελαν

The Voice: Οι νέες προσθήκες στις ομάδες των coaches, η κόρη του Αλέξη Σέρκου και η διαγωνιζόμενη που όλοι ήθελαν
Δύο επεισόδια γεμάτα μουσική ένταση, ανατροπές και συγκίνηση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μουσικές μονομαχίες, απρόσμενες αποκαλύψεις και εκρηκτικά ντουέτα συνέθεσαν το σκηνικό του The Voice στις 8 και 9 Νοεμβρίου, με τους 4 coaches να δίνουν πραγματική μάχη για να εντάξουν στις ομάδες τους τα πιο δυνατά φωνητικά ταλέντα.

Οι δύο βραδιές ήταν γεμάτες ένταση, χιούμορ και τραγούδι, καθώς 10 νέοι διαγωνιζόμενοι κάθε μέρα πέρασαν στην επόμενη φάση των blind auditions, αποσπώντας το πολυπόθητο «ναι» των coaches.

Ο Πάνος Μουζουράκης ενίσχυσε την ομάδα του με την Αλεξάνδρα Παπαηλία, τον Αντώνη Ξενάκη, αλλά και αργότερα με την Κωνσταντίνα Λουλάκη, τον Richard Bowers και την Αυγή Χατζηπαύλου. Η Έλενα Παπαρίζου προσέθεσε στη δική της ομάδα τον Γιάννη Πούλιο, τον Γιάννη Λιάγκουρη και τον Κωνσταντίνο Ξυστούρη, ενώ στο επόμενο επεισόδιο καλωσόρισε την Ειρήνη Τασούλα, τη Ζένια Γεωργαλάκη και τον Σπύρο Βραχλιώτη, ο οποίος είχε συμμετάσχει και στο παρελθόν στο σόου, τότε υπό την καθοδήγηση της Ελεονώρας Ζουγανέλη.


Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης κέρδισε τον Στράτο Κύπρο, την Τζωρτζίνα Μηχανού και τον Αποστόλη Κασπαρίδη, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε στην ομάδα του τον Θανάση Μαυροειδή και τον Γιάννη Πολύδωρο. Τέλος, ο Χρήστος Μάστορας υποδέχθηκε τη Ρέα Μπούρη, την Αντιγόνη Φελέκη, τη Μαρία Κοσμάτου και τον Παναγιώτη Κιούλο.


Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ο Γιάννης Λιάγκουρης αποκάλυψε ότι είχε εμφανιστεί μικρός στο σόου της Ρούλας Κορομηλά «Μπράβο Παιδιά», όπου μάλιστα είχε αναδειχθεί νικητής. Οι coaches δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, ενώ λίγο αργότερα ανέβηκαν όλοι μαζί στη σκηνή για μια ξεχωριστή ερμηνεία.


Αντίστοιχα, η 17χρονη Ρέα Μπούρη έκανε τους πάντες να μείνουν άφωνοι όταν αποκάλυψε πως είναι κόρη του γνωστού στιχουργού και συνθέτη Αλέξη Σέρκου. Οι coaches τον κάλεσαν στη σκηνή, με τον Μάστορα να τον αποκαλεί χαριτολογώντας «ο Bon Jovi της Ελλάδας». Στα highlights της βραδιάς συγκαταλέγεται και η αναπάντεχη συνεργασία του Μαζωνάκη με τον Μουζουράκη το διαχρονικό «Άπονη καρδιά» του Γιάννη Πάριου, που ξεσήκωσε το κοινό.


Μία από τις πιο έντονες μουσικές κόντρες σημειώθηκε όταν στη σκηνή ανέβηκε η Μαρία Κοσμάτου, μέλος στα φωνητικά του συγκροτήματος Μέλισσες. Και οι τέσσερις coaches πάτησαν το κουμπί, τραγούδησαν μαζί της και προσπάθησαν να την πείσουν να ενταχθεί στην ομάδα τους.
Η ίδια τελικά διάλεξε τον Χρήστο Μάστορα, με τον coach της να προβλέπει ότι «η Μαρία έχει όλα τα φόντα για να φτάσει στον τελικό», πρόβλεψη που βρήκε σύμφωνους και τους υπόλοιπους.


Σε ερώτηση του Γιώργου Καπουτζίδη για το ποιος θα ήθελαν να είναι ο πέμπτος coach, οι τέσσερις τραγουδιστές έριξαν τις δικές τους προτάσεις: Σάκης Ρουβάς, Κωστής Μαραβέγιας και όπως αποκάλυψε με χιούμορ ο Μάστορας, «η μία και μοναδική Άννα Βίσση».

Με το κέφι στα ύψη, τις ομάδες να μεγαλώνουν και τις φωνές να εντυπωσιάζουν, το The Voice συνεχίζει πιο δυναμικά από ποτέ, με τους coaches να αποδεικνύουν ότι φέτος δεν υπάρχει χώρος για εύκολες επιλογές.

