Η Αργεντινή τίμησε τον Γιώργο Νταλάρα – Του χάρισαν τη φανέλα του Μαραντόνα και του Μέσι

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας καλλιτέχνης τιμήθηκε με τον τίτλο του Διακεκριμένου Πολίτη και έλαβε τη φανέλα με το νούμερο 10 της Αργεντινής
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια ξεχωριστή τιμή επιφύλαξε ο δήμαρχος του Μπουένος Άιρες στον Γιώργο Νταλάρα, χαρίζοντάς του τη θρυλική φανέλα με το νούμερο 10 της Εθνικής Αργεντινής, τη φανέλα που έχουν φορέσει θρύλοι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Ντιέγκο Μαραντόνα και ο Λιονέλ Μέσι.

Ο αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής παρέλαβε τη φανέλα, στην οποία αναγραφόταν το όνομά του, σε επίσημη τελετή στο δημαρχείο του Μπουένος Άιρες, όπου τιμήθηκε με τον τίτλο του Διακεκριμένου Πολίτη της πόλης.

«Σας ευχαριστώ πολύ για την ξεχωριστή τιμή», έγραψε ο Γιώργος Νταλάρας σε ανάρτησή του στα social media, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για την αναγνώριση που έλαβε από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο καλλιτέχνης βρίσκεται στο Μπουένος Άιρες με αφορμή τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει στις 12 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Λατινική Αμερική.

