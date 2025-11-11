Κώστας Τσουρός: Αποχαιρέτησε on air 3 συνεργάτες από την εκπομπή του

Ο παρουσιαστής ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και μίλησε για τη νέα πορεία της εκπομπής

Το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, ο Κώστας Τσουρός αναφέρθηκε on air στις αποχωρήσεις συνεργατών από την εκπομπή του, «Το ‘Χουμε».

Ο παρουσιαστής αποχαιρέτησε τρία μέλη της ομάδας του, τον Χάρη Λεμπιδάκη, τον Στέργιο Σαμαρτζή και την Άννα Κανδύλη, ευχαριστώντας τους δημόσια για τη συνεργασία τους και στέλνοντας τις ευχές του για τη συνέχεια.

Διάβασε επίσης: Στο Παρά Πέντε: Αδημοσίευτες φωτογραφίες που μας ταξιδεύουν 20 χρόνια πίσω

Με αφορμή τις αλλαγές στην ομάδα, ο Κώστας Τσουρός απευθύνθηκε στους τηλεθεατές, λέγοντας: «Και να σας πω, το είδατε ήδη, από σήμερα θα είμαστε κάπως διαφορετικοί. Θα προσπαθήσουμε να σας κρατάμε συντροφιά, όπως κάναμε όλο αυτό το διάστημα. Θα είμαστε εδώ μαζί σας, ενωμένοι πια. Και θα σας ψυχαγωγούμε, θα σας ενημερώνουμε, θα κάνουμε αυτό που κάναμε τόσο καιρό, γιατί εμείς εδώ έχουμε ως κύριο μέλημα να περνάτε εσείς καλά και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Στη συνέχεια, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Άννα Κανδύλη, σημειώνοντας: «Με την Άννα Κανδύλη αποχαιρετιστήκαμε στην εκπομπή της Παρασκευής. Η Άννα θα είναι εδώ μαζί μας όποτε χρειαστεί για τα δικαστικά θέματα».





Ο παρουσιαστής έκλεισε την τοποθέτησή του με ένα θερμό ευχαριστώ προς τους Χάρη Λεμπιδάκη και Στέργιο Σαμαρτζή, οι οποίοι δεν θα συνεχίσουν στην εκπομπή: «Να πω σε αυτό το σημείο ένα ευχαριστώ και στον Χάρη Λεμπιδάκη και στον Στέργιο Σαμαρτζή, που από εδώ και πέρα δεν θα είναι μαζί μας».

Διάβασε επίσης: Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Δες κι αυτό…