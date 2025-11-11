Celeb News 11.11.2025

Βασίλης Μπισμπίκης: Κάνει καράτε μέσω Instagram για χάρη της νέας του ταινίας

Ο ηθοποιός όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί - αυθόρμητος, χαλαρός και με χιούμορ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μάς έχει συνηθίσει σε ρόλους έντονους, γεμάτους πάθος και αυστηρότητα, όμως αυτή τη φορά, όμως, ο γνωστός ηθοποιός αποφάσισε να δείξει μια εντελώς διαφορετική πλευρά του εαυτού του.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε ένα απολαυστικό βίντεο από τα παρασκήνια της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, με τίτλο «Σπασμένη Φλέβα», όπου πρωταγωνιστεί.

Διάβασε επίσης: Άρης Τσάπης: Ο Θανάσης από το «Ευτυχισμένοι Μαζί» έγινε μπαμπάς για 2η φορά

Στο στιγμιότυπο, ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίζεται να κάνει… κινήσεις καράτε, με χιουμοριστικές γκριμάτσες και αυτοσχεδιασμούς, ξεσηκώνοντας το συνεργείο και τους θαυμαστές του στα social media.

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ και αυθορμητισμό, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν παίρνει τον εαυτό του υπερβολικά σοβαρά, ακόμα και μέσα σε ένα απαιτητικό κινηματογραφικό περιβάλλον.


Ο ηθοποιός, που έχει συνδέσει το όνομά του με δυνατούς, συχνά σκοτεινούς ρόλους, μας θύμισε πως πίσω από την ένταση της υποκριτικής του κρύβεται ένας άνθρωπος που ξέρει να χαλαρώνει, να γελά και να αυτοσαρκάζεται, χαρίζοντας στιγμές διασκέδασης στους γύρω του.

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που ο Νότης Σφακιανάκης δεν πήγε στην αποτέφρωση της συζύγου του

