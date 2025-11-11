Celeb News 11.11.2025

Ο λόγος που ο Νότης Σφακιανάκης δεν πήγε στην αποτέφρωση της συζύγου του

Η τελετή στη Ριτσώνα, η απουσία του Νότη Σφακιανάκη και τα λόγια των φίλων της για τον χαρακτήρα της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στη Ριτσώνα είπαν το τελευταίο «αντίο» στην Κίλι Σφακιανάκη το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, συγγενείς και φίλοι από την Ελλάδα και την Αγγλία. Η σύζυγος του τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή στις 2 Νοεμβρίου, σε ηλικία 62 ετών, ύστερα από μια μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Νότης Σφακιανάκης δεν παρευρέθηκε στην τελετή στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Ελένη Μουστάκη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο γνωστός ερμηνευτής αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στη μέση του, γεγονός που δεν του επέτρεψε να παραστεί.

«Μίλησα με πολλούς ανθρώπους off camera, γιατί θέλαμε να είμαστε διακριτικοί. Η αλήθεια είναι πως όλοι αναζητούσαν ένα πλάνο από τον Νότη, όμως εκείνος δεν ήταν παρών. Στο τέλος συνομίλησα με αγαπημένες φίλες της Κίλι, δακρυσμένες, που μου μίλησαν με συγκίνηση για το πόσο σπουδαίος άνθρωπος ήταν και πόσο τυχερές αισθάνονταν που τη γνώρισαν.

Ο Νότης δεν κατάφερε να παραβρεθεί, καθώς αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα με τη μέση του. Αρχικά νομίσαμε πως δεν μπορούσε να διαχειριστεί το πένθος, αλλά τελικά μας επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για σοβαρό θέμα υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.


Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ούτε οι γονείς της Κίλι Σφακιανάκη μπόρεσαν να ταξιδέψουν από την Αγγλία, λόγω προχωρημένης ηλικίας και προβλημάτων υγείας.

