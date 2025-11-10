Εκπομπές Mad TV 10.11.2025

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας στο Unplugged Stories: Μιλά για τη διεθνή συνεργασία που ξεκίνησε από ένα μήνυμα στο Instagram

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας μιλά στο Unplugged Stories για τα πρώτα του βήματα, τη μουσική του πορεία και το νέο τραγούδι
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του Unplugged Stories, καλεσμένος ήταν ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας, έναν από τους πιο αγαπητούς νέους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, σε μια συνέντευξη γεμάτη εξομολογήσεις, χιούμορ και έμπνευση.

Ο τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά για τα πρώτα του βήματα, αποκαλύπτοντας πως η μουσική υπήρξε πάντα το πιο προσωπικό του καταφύγιο. «Το μπάνιο ήταν ο χώρος μου, εκεί τραγουδούσα, εκεί ήμουν ο εαυτός μου», είπε με ειλικρίνεια, θυμούμενος τα παιδικά του χρόνια στο Γύθειο. Παρά τις δυσκολίες, δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει στο όνειρό του. «Τα όνειρα δεν θέλουν φόβο, θέλουν τόλμη και θάρρος», τόνισε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας στους νέους.

Αναφέρθηκε επίσης στην πορεία του μετά το House of Fame, το ριάλιτι που του άνοιξε τον δρόμο στη δισκογραφία, και στη συνεργασία του με τη Panik Records και τον Πάνο Κιάμο, τον οποίο αποκάλεσε «δάσκαλο» και πρότυπο. «Έμαθα δίπλα του πώς να σέβομαι το κοινό και τη σκηνή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις νύχτες που καθόμουν ως το πρωί να τον παρακολουθώ», αποκάλυψε.

Ο καλλιτέχνης μίλησε με ενθουσιασμό και για τη συνεργασία του με τον Μοχάμεντ Ραμαντάν, τονίζοντας πως «ένα απλό μήνυμα στο Instagram έγινε η αρχή για μια διεθνή συνεργασία που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο». Παράλληλα, αποκάλυψε πως γράφει πλέον και ο ίδιος τραγούδια, αντλώντας έμπνευση «από βιώματα φίλων και δικές του εμπειρίες».

Κλείνοντας, ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας έδωσε μια συμβουλή γεμάτη ουσία: «Να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Αν δεν σας πιστέψει κανείς, δεν πειράζει. Αρκεί να τα πιστέψετε εσείς».

