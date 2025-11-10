Ο Γιάννης Τουμπάνος στο Talk to MAD: Από το μικρόφωνο του Mad Radio 106,2 στον ρόλο του πατέρα

Ο Γιάννης Τουμπάνος, ραδιοφωνικός παραγωγός του Mad Radio 106,2, μιλά στο Talk to MAD για την πορεία του στο ραδιόφωνο, την καθημερινότητά του ως πατέρας

Στην τελευταία εκπομπή του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τον Γιάννη Τουμπάνο, τον αγαπημένο ραδιοφωνικό παραγωγό του Mad Radio 106,2, ο οποίος καθημερινά από τις 10:00 ως τη 1:00 ξεσηκώνει τους ακροατές με τη μοναδική του φωνή και τη μουσική του επιλογή.

Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στο ραδιόφωνο, μοιράστηκε με χιούμορ και ειλικρίνεια τα πρώτα του βήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήμουν ακροατής, πορωμένος ακροατής και έτυχε να βρεθώ τη σωστή στιγμή στο σημείο και κάπως έτσι ξεκίνησα». Θυμήθηκε την πρώτη του μέρα στο στούντιο, όταν όλοι τον παρακολουθούσαν από τα τζάμια: «Τρομάζω ακόμα και τώρα», είπε, περιγράφοντας τον φόβο αλλά και τον ενθουσιασμό που ένιωσε.

Εξήγησε τη μοναδική γοητεία του ραδιοφώνου, επισημαίνοντας πως «η μαγεία του ραδιοφώνου είναι κάτι φοβερό… φαντάζεσαι πράγματα, φτιάχνεις εικόνες και ξαφνικά στο γυαλί ξεγυμνώνονται όλα». Παρά τις ψηφιακές αλλαγές και τα podcasts, τόνισε ότι «το ραδιόφωνο και η τηλεόραση ακόμα έχουν τον κόσμο τους. Για πάρα πολλούς, το ραδιόφωνο είναι συνήθεια και καθημερινότητα».

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην προσωπική του ζωή, με τον ίδιο να μιλά για τον ρόλο του ως πατέρας: «Είναι μαγεία, είναι πολύ ωραίο το χαμόγελο, η αγκαλιά, το μπαμπά σ’αγαπώ». Αναφέρθηκε στη μουσική που ακούει ο γιος του, λέγοντας ότι «ακούει τα πάντα… από παιδικά τραγούδια μέχρι αυτά που παίζουμε στο ραδιόφωνο».

Τέλος, αποκάλυψε την αγάπη του για τις φωνητικές εκφωνήσεις, εξηγώντας: «Είναι πολύ ωραίο να χαρίζεις τη φωνή σου σε ένα προϊόν και να βοηθάς μια εταιρεία να ξεκινήσει».

