Η Ηρώ στο Talk to MAD: «Το Έτσι Με Εγώ είναι σήμα κατατεθέν για μένα»

Η Ηρώ μιλάει για τα πρώτα της βήματα στη μουσική, την πειθαρχία της στο πιάνο και την αυθεντικότητα που χαρακτηρίζει τη δουλειά της

Στην τελευταία εκπομπή του Talk to MAD, η Αθήνα Κλήμη υποδέχτηκε την Ηρώ σε μια χαλαρή και ειλικρινή συνέντευξη. Η τραγουδίστρια, αναφερόμενη στις πρώτες της μουσικές εμπειρίες, εξομολογήθηκε ότι από παιδί είχε μια «αρκετά δυνατή μουσική αντίληψη» ξεκινώντας να μαθάινει πιάνο, ενώ κατάφερε να γράψει το πρώτο της τραγούδι σε μικρή ηλικία: «Το πρώτο μου τραγούδι νομίζω το έχω γράψει ετών 11». Παρά το νεαρό της ηλικίας, η Ηρώ διευκρίνισε ότι ποτέ δεν είχε την επιθυμία να γίνει τραγουδίστρια, καθώς ήθελε αρχικά να ακολουθήσει καριέρα νομικού: «Ήθελα να γίνω εισαγγελέας. Μπήκα στην ΟΣΛΕΥΤΙΚΗ και έγινα τραγουδίστρια».

Η Ηρώ τόνισε ότι η σχέση της με τη μουσική ήταν πάντα φυσική και αυθεντική: «Πάντα το τραγούδι ήταν κάτι για μένα φυσικό. Με ενδιαφέρει πάντα ο ήχος. Με ενδιαφέρει η φωνή μου να είναι ακέραια και όσο το δυνατόν καλύτερη». Η ίδια ανέφερε ότι ποτέ δεν ασχολήθηκε με την εικόνα της, πράγμα που την έκανε να μοιάζει αντισυμβατική: «Μοιάζω αντισυμβατική, γιατί απλά δεν ακολουθώ τη ρότα».

Η συζήτηση επεκτάθηκε στον χρόνο και την πειθαρχία που απαιτεί η δημιουργία μουσικής: «Μου παίρνει πολύ χρόνο. Μπορώ να πάρω και έξι μήνες συνολικά για να φτιάξω ένα CD». Εξήγησε πως η κλασσική της εκπαίδευση στο πιάνο της έμαθε πειθαρχία: «Η μελέτη του κλασσικού πιάνου με έκανε τρομερά πειθαρχημένη».

Στο κομμάτι της δημιουργίας τραγουδιών, η Ηρώ αναφέρθηκε σε επιτυχίες όπως το «Έτσι Με Εγώ», εξηγώντας την αυθεντικότητα της γραφής της: «Ποτέ δεν γράφω για να δημιουργήσω μια εικόνα ή μια άποψη». Το τραγούδι, όπως σημείωσε, ήταν πηγαίο και με δυνατή προσωπική έκφραση: «Έχει μια επιθετικότητα, είμαι εδώ, στέκομαι όρθια μπροστά σας και σας λέω ότι αυτό είμαι. Το θέλετε, δεν το θέλετε δεν με αφορά».

Τέλος, σχολίασε τις αλλαγές στην ελληνική μουσική βιομηχανία και την επίδραση της εικόνας στις νέες γενιές καλλιτεχνών: «Η μουσική σήμερα είναι 80% εικόνα και το υπόλοιπο είναι ήχος. Εμένα τα ποσοστά μου είναι τελείως αντίστροφα». Υπογράμμισε ότι η μοναδικότητα και η αυθεντικότητα παραμένουν η βάση της τέχνης: «Στην τέχνη πρέπει να πάρεις το ρίσκο της μοναδικότητάς σου για να υπάρξεις».

