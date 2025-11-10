Ο Jon Bon Jovi πρώτα Χριστούγεννα παππούς! Η τρυφερή αποκάλυψη για την εγγονή του που θα σε κάνει να «λιώσεις»

Ο Jon Bon Jovi μίλησε για το πώς διαμορφώνεται η καθημερινότητά του τώρα που εκείνος και η σύζυγός του, Dorothea Hurley, έγιναν για πρώτη φορά παππούδες

Ο Jon Bon Jovi, ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες της ροκ σκηνής, βιώνει μια από τις πιο τρυφερές και συγκινητικές περιόδους της ζωής του. Ο διάσημος μουσικός μίλησε ανοιχτά για το πώς διαμορφώνεται η καθημερινότητά του τώρα που εκείνος και η σύζυγός του, Dorothea Hurley, έγιναν για πρώτη φορά παππούδες, αφού ο γιος τους, Jake Bongiovi, και η σύζυγός του, Millie Bobby Brown, υιοθέτησαν το καλοκαίρι μια κόρη.

Σε συνέντευξή του, ο Jon Bon Jovi αποκάλυψε ότι οι φετινές γιορτές θα είναι ιδιαίτερες για την οικογένειά του. «Θα είναι ένα ξεχωριστά αυτά τα Χριστούγεννα. Είναι φανταστικό να είσαι παππούς… είναι ένα νέο κεφάλαιο. Και μάλιστα, ο γιος μου, Jesse, με τη σύζυγό του περιμένουν παιδί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, οπότε θα έχω δύο εγγόνια», είπε, περιγράφοντας με συγκίνηση το πόσο γρήγορα αλλάζει η ζωή.

Διάβασε επίσης: Οι Bon Jovi on tour μετά την επέμβαση του Jon Bon Jovi

Ο Jon Bon Jovi παραδέχτηκε πως ακόμη προσπαθεί να συμβιβαστεί με το γεγονός ότι τα παιδιά του είναι πλέον ενήλικες. «Μόλις είχα αρχίσει να συνηθίζω ότι τα παιδιά μου μεγάλωσαν. Στο μυαλό μου τα βλέπω ακόμα δύο και τριών ετών, και ξαφνικά είναι στα τριάντα τους και φέρνουν ένα μωρό στο σπίτι. Νιώθεις ότι ζεις μια νέα εκδοχή σου, μια αναγέννηση», εξήγησε.

Ο Jesse Bongiovi παντρεύτηκε τον Μάιο του 2024, στην ίδια εκκλησία του Las Vegas όπου παντρεύτηκαν ο Jon Bon Jovi και η Dorothea Bongiovi το 1989, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό κύκλο. Την ίδια χρονιά, ο Jake Bongiovi και η Millie Bobby Brown ανακοίνωσαν την υιοθεσία του πρώτου τους παιδιού με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. «Αυτό το καλοκαίρι, καλωσορίσαμε τη γλυκιά κόρη μας μέσω υιοθεσίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής μας, με ειρήνη και ιδιωτικότητα», ανέφεραν.

Ο Jon Bon Jovi δεν είχε κρύψει τον ενθουσιασμό του και χαρακτήρισε την εμπειρία του να είναι παππούς ως «τρελή αλλά υπέροχη». Επίσης, τόνισε ότι μόλις είδε το εγγόνι του «έλειωσε». «Με το που γνωρίσαμε το μωρό, αμέσως έγινε το εγγόνι μας. Το νιώθεις δικό σου, είναι το μωρό σου αμέσως». Τέλος, πρόσθεσε με χιούμορ πως ζητά από το ζευγάρι φωτογραφίες σχεδόν καθημερινά για να βλέπει τη μικρή του εγγονή. Οσο για το εγγόνι που έρχεται… «Όταν η Dorothea πάρει το τηλεφώνημα ότι γεννήθηκε το μωρό, ξέρω ότι θα συγκινηθώ βαθιά. Είναι η μαγεία της ζωής» ανέφερε.

Διάβασε επίσης: Stranger Things: Η Millie Bobby Brown αποκαλύπτει ποιο μέλος του καστ επέλεξε για νονό της κόρης της

Δες κι αυτό…