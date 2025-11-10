MadWalk Banner
Screen News 10.11.2025

Stranger Things: Η Millie Bobby Brown αποκαλύπτει ποιο μέλος του καστ επέλεξε για νονό της κόρης της

Η Millie Bobby Brown αποκαλύπτει τον στενό δεσμό που ενώνει την ίδια, την κόρη της και τον Noah Schnapp
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Millie Bobby Brown διανύει μια περίοδο βαθιών αλλαγών. Λίγο πριν αποχαιρετήσει οριστικά το πλατό του «Stranger Things», η ηθοποιός αποκαλύπτει μια ακόμη πιο προσωπική εξέλιξη στη ζωή της, επιβεβαιώνοντας ότι ο Noah Schnapp έχει γίνει πλέον κομμάτι της οικογένειάς της. Η ηθοποιός ανέφερε ότι ο στενός της φίλος και συμπρωταγωνιστής της στη σειρά, που υποδύεται τον Will Byers, είναι ο νονός της κόρης της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Millie Bobby Brown ξεσπά κατά των media: «Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, είναι εκφοβισμός»

Η Millie Bobby Brown μίλησε στο Entertainment Tonight κατά την πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν του «Stranger Things» και δήλωσε ότι ο Noah Schnapp είναι ο άνθρωπος στον οποίο εμπιστεύτηκε τον ρόλο του νονού.  Ο Noah Schnapp, από την πλευρά του, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την πορεία της Millie Bobby Brown από τα πρώτα χρόνια της σειράς μέχρι τον ρόλο της ως μητέρα. «Είναι πραγματικά η μεγαλύτερη χαρά» είπε. «Είναι απίστευτο που τη βλέπω να μεγαλώνει. Από ένα κορίτσι γεμάτο περιέργεια και αθωότητα, έφτασε να είναι σύζυγος και μητέρα. Είμαι υπερήφανος για εκείνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Millie Bobby Brown και ο σύζυγός της, Jake Bongiovi, υιοθέτησαν μια κόρη τον Αύγουστο και ανακοίνωσαν δημόσια το νέο τους, επισημαίνοντας ότι θέλουν να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το νέο, όμορφο κεφάλαιο της γονεϊκότητας με γαλήνη και ιδιωτικότητα» ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση.

stranger_things
https://www.instagram.com/netflix/

Την ίδια στιγμή, το «Stranger Things» οδεύει στην τελική του ευθεία. Οι δημιουργοί της σειράς, Matt Duffer και Ross Duffer, τόνισαν ότι ο χαρακτήρας του Will Byers βρίσκεται ξανά στον πυρήνα της ιστορίας.  Τα πρώτα επεισόδια της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things» θα είναι διαθέσιμα στο Netflix στις 26 Νοεμβρίου.

https://www.instagram.com/strangerthingstv/

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Millie Bobby Brown και ο David Harbour βάζουν τέλος στις φήμες των εντάσεων στην πρεμιέρα του «Stranger Things»

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Millie Bobby Brown Noah Schnapp νονός ΠΑΙΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κατερίνα Καινούργιου: Με ροζ μπαλόνια στο πλατό ανακοίνωσε πως περιμένει κοριτσάκι

Κατερίνα Καινούργιου: Με ροζ μπαλόνια στο πλατό ανακοίνωσε πως περιμένει κοριτσάκι

10.11.2025
Επόμενο
Ο Sam Smith μιλά για τους λόγους που τον οδήγησαν να κάνει «εφιαλτική» λιποαναρρόφηση στα 13 του

Ο Sam Smith μιλά για τους λόγους που τον οδήγησαν να κάνει «εφιαλτική» λιποαναρρόφηση στα 13 του

10.11.2025

Δες επίσης

Θρυλική σειρά επιστρέφει στο Netflix 56 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή
Cinema

Θρυλική σειρά επιστρέφει στο Netflix 56 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή

10.11.2025
Από τη Bridget Jones στην παράνοια – Η Renée Zellweger κάνει comeback σε θρίλερ που προκαλεί ανατριχίλα
Cinema

Από τη Bridget Jones στην παράνοια – Η Renée Zellweger κάνει comeback σε θρίλερ που προκαλεί ανατριχίλα

10.11.2025
Η Nintendo φέρνει στη μεγάλη οθόνη το The Legend of Zelda – Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει
Cinema

Η Nintendo φέρνει στη μεγάλη οθόνη το The Legend of Zelda – Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει

10.11.2025
Catan: Το δημοφιλές επιτραπέζιο παιχνίδι μεταφέρεται στο Netflix
Cinema

Catan: Το δημοφιλές επιτραπέζιο παιχνίδι μεταφέρεται στο Netflix

09.11.2025
CineDoc – “ΛΟ”: Μια προσωπική ιστορία από τα χρόνια της Χούντας
Cinema

CineDoc – “ΛΟ”: Μια προσωπική ιστορία από τα χρόνια της Χούντας

08.11.2025
Sweetsick: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της Cate Blanchett στη Δυτική Μάνη – Δες στιγμιότυπα
Screen News

Sweetsick: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της Cate Blanchett στη Δυτική Μάνη – Δες στιγμιότυπα

07.11.2025
Η Jennifer Lawrence λέει «όχι» στο ρετούς – Δείχνει στο φακό την κυτταρίτιδά της και αποθεώνεται
Cinema

Η Jennifer Lawrence λέει «όχι» στο ρετούς – Δείχνει στο φακό την κυτταρίτιδά της και αποθεώνεται

07.11.2025
Jamie Lee Curtis & Lindsay Lohan: Το iconic δίδυμο επιστρέφει στην ταινία «Ακόμα πιο απίστευτη Παρασκευή»
Cinema

Jamie Lee Curtis & Lindsay Lohan: Το iconic δίδυμο επιστρέφει στην ταινία «Ακόμα πιο απίστευτη Παρασκευή»

07.11.2025
Michael Jackson: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας με πρωταγωνιστή τον ολόιδιο ανιψιό του
Cinema

Michael Jackson: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας με πρωταγωνιστή τον ολόιδιο ανιψιό του

07.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Οι εργαζόμενοι στα media του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν «Ιθάκη»… Ζημίες 2,5 εκατ. ευρώ για το Κόκκινο και 1,6 εκατ. ευρώ για την «Αυγή»!

Οι εργαζόμενοι στα media του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν «Ιθάκη»… Ζημίες 2,5 εκατ. ευρώ για το Κόκκινο και 1,6 εκατ. ευρώ για την «Αυγή»!

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

Τι γίνεται με το νερό;

Τι γίνεται με το νερό;

Αντώνης Σαμαράς για την ίδρυση νέου κόμματος: Θα κρίνω με ψυχραιμία

Αντώνης Σαμαράς για την ίδρυση νέου κόμματος: Θα κρίνω με ψυχραιμία

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση