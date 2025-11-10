Stranger Things: Η Millie Bobby Brown αποκαλύπτει ποιο μέλος του καστ επέλεξε για νονό της κόρης της

Η Millie Bobby Brown διανύει μια περίοδο βαθιών αλλαγών. Λίγο πριν αποχαιρετήσει οριστικά το πλατό του «Stranger Things», η ηθοποιός αποκαλύπτει μια ακόμη πιο προσωπική εξέλιξη στη ζωή της, επιβεβαιώνοντας ότι ο Noah Schnapp έχει γίνει πλέον κομμάτι της οικογένειάς της. Η ηθοποιός ανέφερε ότι ο στενός της φίλος και συμπρωταγωνιστής της στη σειρά, που υποδύεται τον Will Byers, είναι ο νονός της κόρης της.

Η Millie Bobby Brown μίλησε στο Entertainment Tonight κατά την πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν του «Stranger Things» και δήλωσε ότι ο Noah Schnapp είναι ο άνθρωπος στον οποίο εμπιστεύτηκε τον ρόλο του νονού. Ο Noah Schnapp, από την πλευρά του, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την πορεία της Millie Bobby Brown από τα πρώτα χρόνια της σειράς μέχρι τον ρόλο της ως μητέρα. «Είναι πραγματικά η μεγαλύτερη χαρά» είπε. «Είναι απίστευτο που τη βλέπω να μεγαλώνει. Από ένα κορίτσι γεμάτο περιέργεια και αθωότητα, έφτασε να είναι σύζυγος και μητέρα. Είμαι υπερήφανος για εκείνη».

Η Millie Bobby Brown και ο σύζυγός της, Jake Bongiovi, υιοθέτησαν μια κόρη τον Αύγουστο και ανακοίνωσαν δημόσια το νέο τους, επισημαίνοντας ότι θέλουν να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το νέο, όμορφο κεφάλαιο της γονεϊκότητας με γαλήνη και ιδιωτικότητα» ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση.

Την ίδια στιγμή, το «Stranger Things» οδεύει στην τελική του ευθεία. Οι δημιουργοί της σειράς, Matt Duffer και Ross Duffer, τόνισαν ότι ο χαρακτήρας του Will Byers βρίσκεται ξανά στον πυρήνα της ιστορίας. Τα πρώτα επεισόδια της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things» θα είναι διαθέσιμα στο Netflix στις 26 Νοεμβρίου.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

