CineDoc – “ΛΟ”: Μια προσωπική ιστορία από τα χρόνια της Χούντας

Ένα ταξίδι στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, μέσα από το προσωπικό βίωμα του σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου. Από 13 Νοεμβρίου στον κινηματογράφο Δαναό

«Λο» στα ηπειρώτικα σημαίνει «σώπα».

Όταν ο σκηνοθέτης Θανάσης Βασιλείου επιστρέφει στο διαμέρισμα της παιδικής του ηλικίας μετά τον θάνατο της μητέρας του, βρίσκεται αντιμέτωπος με μυστικά που βαραίνουν την ιστορία όχι μόνο της οικογένειάς του, αλλά ολόκληρης της σύγχρονης Ελλάδας. Έτσι, ξεκινά ένα ταξίδι-προσωπικό ημερολόγιο ανάμεσα στα αόρατα ίχνη που ενώνουν την πόλη και τους ανθρώπους με το παρελθόν τους.

Επίσημο trailer: https://youtu.be/EUFRfLXxJrg

Μια βαθιά προσωπική ταινία, κινηματογραφικά λιτή και συναισθηματικά βαθιά, για όλους τους τρόπους με τους οποίους η συναισθηματική μνήμη συμπορεύεται με τη συλλογική, για το τραύμα, τη σιωπή που βιώνεται σαν ενοχή, την αγάπη και τελικά την αποδοχή.

Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, κέρδισε το Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη (Ελληνικό Πρόγραμμα), ενώ απέσπασε επίσης το Χρυσό Στεφάνι της Μεγίστης (GRAND PRIX) αλλά και το Βραβείο «Οδυσσέας» για το καλύτερο ντοκιμαντέρ Έλληνα σκηνοθέτη της Διασποράς στο 10ο Beyond Borders – Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου.

Από 13 Νοεμβρίου, το «ΛΟ» θα κυκλοφορήσει στην Αθήνα, όπου θα παρουσιάζεται καθημερινά στον κινηματογράφο Δαναό. Οι προβολές θα συνοδεύονται από Q&A με τους συντελεστές και ειδικούς καλεσμένους, ιστορικούς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Προβολές θα πραγματοποιηθούν επίσης σε Λάρισα (21/11), Βόλο (22/11), Θεσσαλονίκη (10/12) και Ρέθυμνο (13/12), παρουσία του σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου. Μέσα στο επόμενο διάστημα, θα ανακοινωθούν επιπλέον προβολές σε όλη την Ελλάδα, μέσα από το δίκτυο του CineDoc.

Η ταινία είναι υποψήφια για το Βραβείο Κοινού σε Αθήνα, Βόλο και Ρέθυμνο.

Σημείωμα σκηνοθέτη

Όταν επέστρεψα από τη Γαλλία στο άδειο διαμέρισμα της παιδικής μου ηλικίας στην Αθήνα, μετά τον θάνατο της μητέρας μου, ένιωσα σαν διαρρήκτης. Ό,τι είχε μείνει στη σκιά για δεκαετίες ήταν πια απόκτημά μου. Ανακάλυψα χρέη που δεν γνώριζα. Διαπίστωσα ψεύδη που με κλόνισαν. Πώς κληρονομούμε τα λάθη των γονιών μας; Πώς αδειάζουμε το σπίτι τους;

Μέσα στον φόβο της απώλειας του χώρου που έκλεινε μέσα του τις τελευταίες αναμνήσεις με τη μητέρα μου, αλλά και μιας ολόκληρης παιδικής ηλικίας, ξεκίνησα να κινηματογραφώ τις άδειες πια επιφάνειες με το κινητό μου τηλέφωνο. Ουσιαστικά ξανάβρισκα ξεχασμένες κινήσεις του παρελθόντος καθώς, πριν εγκαταλείψω την Ελλάδα για τη Γαλλία είχα εργαστεί ως οπερατέρ για πάνω από δέκα χρόνια. Βάζοντας τον εαυτό μου ξανά πίσω από ένα φακό, ανακινούσα τον χρόνο και συνδεόμουν με το παρελθόν της κληρονομιάς. Το «Κινηματογραφώ» έγινε έτσι συνώνυμο του «θυμάμαι».

Θραύσματα της οικογενειακής μνήμης, αποσιωπημένα για χρόνια, άρχισαν να αναδύονται δειλά. Κάποια από αυτά με οδήγησαν στα σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας. Πώς μπορεί το σινεμά να δώσει μορφή σε ένα παρελθόν που αντιστέκεται μέσω της σιωπής;

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Οι προβολές πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου και της Unifrance, ενώ η διανομή του ντοκιμαντέρ στις ελληνικές αίθουσες υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) – Creative Greece .

ΑΘΗΝΑ – Γαλλικό Ινστιτούτο (Σίνα 31, Αθήνα)

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 (avant-première)

Προσέλευση: 19.00 | Έναρξη: 19.30

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/cinema/festival/cinedoc-2025-2026-lo-tou-thanasi-basileiou

Θα προηγηθεί χαιρετισμός από την Αθηνά Καρτάλου, Γενική Διευθύντρια Κινηματογράφου του ΕΚΚΟΜΕΔ. Παρουσία του σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου και συντελεστών, με τους οποίους θα πραγματοποιηθεί Q&A μετά την προβολή. Θα ακολουθήσει κέρασμα με κρασί στο μπιστρό του Γαλλικού Ινστιτούτου.

ΑΘΗΝΑ – Κινηματογράφος Δαναός (Κηφισίας 109, Αμπελόκηποι)

Καθημερινά από Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 στις 18.20

Προπώληση στο ταμείο του κινηματογράφου και στο: https://danaoscinema.gr/portfolio-item/cinedoc-2025-26-lo-apo-13-11/

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Q&A μετά την προβολή με τους συντελεστές. Συντονίζει η Ντέπυ Βρεττού, ραδιοφωνική παραγωγός (ΕΡΤ).

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Q&A μετά την προβολή με τους συντελεστές. Συντονίζει ο Θοδωρής Χονδρόγιαννος, Δημοσιογράφος (Reporters United).

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Q&A μετά την προβολή με τους συντελεστές και τον Τάσο Σακελλαρόπουλο, Ιστορικό, Υπευθυνο Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη.

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Q&A μετά την προβολή με τους συντελεστές. Συντονίζει ο Κώστας Κωστάκος (Old Boy), Kριτικός Κινηματογράφου (elculture.gr).

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Q&A μετά την προβολή με τους συντελεστές και την Τασούλα Βερβενιώτη, Ιστορικό.

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Q&A μετά την προβολή με τους συντελεστές και τον Χρήστο Δερμεντζόπουλο, Καθηγητή τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου.

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025

Q&A μετά την προβολή με τους συντελεστές και τον Βαγγέλη Καραμανωλάκη, Καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας (ΕΚΠΑ) και Πρόεδρο του ΔΣ των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας.

ΛΑΡΙΣΑ – Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, 20.00

Παρουσία του σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου.

ΒΟΛΟΣ – Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας Βόλου

Σάββατο 22 Νοεμβρίου, 20.00

Παρουσία του σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου.

Προπώληση: ΕΝΤΕΚΑ – Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Πληροφορίες: https://www.facebook.com/CineDocVolos

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Λιμάνι, αίθουσα “Σταύρος Τορνές”

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, 19.00

Παρουσία του σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου.

Προπώληση: https://www.filmfestival.gr/el/movie-tdf/movie/358/16161

ΡΕΘΥΜΝΟ – Χώρος Πολιτισμού “Σημείο”

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, 20.00

Παρουσία του σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου.

Πληροφορίες: https://bleproductions.gr/simeio/

Προπώληση στο ταμείο του Χώρου Πολιτισμού “Σημείο”.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Μasterclass με τον σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου σε Αθήνα και Βόλο

και προβολή VR στον κινηματογράφο Δαναό

Στο πλαίσιο των προβολών του ντοκιμαντέρ ΛΟ, θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από παράλληλες δράσεις σε Αθήνα και Βόλο. Πιο συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ στον κινηματογράφο Δαναό, οι θεατές του CineDoc θα έχουν την ευκαιρία, με την αγορά του εισιτηρίου τους για την ταινία, να παρακολουθήσουν το VR ντοκιμαντέρ «548 ημέρες χωρίς το όνομά μου» της Γιολάντας Μαρκοπούλου. Επιπλέον, ο σκηνοθέτης Θανάσης Βασιλείου θα δώσει δύο masterclasses σε Αθήνα και Βόλο.

Προβολή VR ντοκιμαντέρ στο φουαγιέ του κινηματογράφου Δαναού

548 μέρες χωρίς το όνομά μου της Γιολάντας Μαρκοπούλου (2024, 14’)

Presskit: https://drive.google.com/drive/folders/1mtZiVmQ4ylTCqX-d15Zor_pMwXB8oYsU

Η προβολή εντάσσεται στο νέο αφιέρωμα που εγκαινιάζει φέτος το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc με τις προβολές των VR «548 ημέρες χωρίς το όνομά μου» (Νοέμβριος ‘25) και «The Exploding Girl» των Caroline Poggi & Jonathan Vinel, σε συμπαραγωγή της ελληνικής εταιρείας Byrd (Φεβρουάριος ‘26).

Με την αγορά εισιτηρίου για το ντοκιμαντέρ ΛΟ, οι θεατές του Φεστιβάλ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη VR ταινία «548 ημέρες χωρίς το όνομά μου». Απαραίτητη η προκράτηση θέσης στο https://forms.gle/yRAdAWSVWF5aFV5Q9.

Πρόγραμμα προβολών: 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 Νοεμβρίου 18.00 – 21.00.

Σύνοψη:

Tο 1943, η 10χρονη Ροζίνα αποφασίζει να γράψει από την κρυψώνα της (ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης) το ημερολόγιό της, με το ψεύτικο όνομα Ρούλα Καρακώτσου. Αυτός ήταν ο μόνος της τρόπος διαφυγής από τους Ναζί, καθώς πέρασε 548 ημέρες ανώνυμης ζωής μέσα στη σιωπή. Ο θεατής βιώνει την περιπέτειά της μέσα από την παιδική της ματιά και τις αφηγήσεις της, όσο εκείνη παραμένει κρυμμένη.

Βασισμένο στο βιβλίο «548 Ημέρες Με Άλλο Όνομα: Θεσσαλονίκη 1943 / Μνήμες Πολέμου» της Ροζίνας Ασσέρ Πάρδο.

Παραγωγή: Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, σε συνεργασία με τη Wonder Immersive

Το έργο έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσημη συμμετοχή: FIPADOC 2025, TiDF27

Masterclasses σε Αθήνα και Βόλο

Κληρονομιά, Ρήξη, Αυτοπορτρέτο. Στάδια κατασκευής του ντοκιμαντέρ ΛΟ (2025)

O Θανάσης Βασιλείου, σκηνοθέτης και καθηγητής Κινηματογραφικών Σπουδών στο Université de Poitiers, παραδίδει σε Αθήνα και Βόλο masterclass με τίτλο «Κληρονομιά, Ρήξη, Αυτοπορτρέτο. Στάδια κατασκευής του ντοκιμαντέρ ΛΟ (2025)». Μας ξεναγεί στη διαδικασία κατασκευής του ΛΟ, ενός προσωπικού και στοχαστικού ντοκιμαντέρ γύρω από τη μνήμη, την κληρονομιά της σιωπής και την πρόσφατη πολιτική ιστορία. Μέσα από τη διαχείριση και την αποσιώπηση προσωπικών αφηγημάτων, το φιλμ διερευνά την έννοια της κληρονομιάς ως ρήξη, αλλά και ως υλικό για ένα κινηματογραφικό αυτοπορτρέτο.

Πρόγραμμα:

Αθήνα | Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, 13.30 – 15.30

Σχολή Λυκούργου Σταυράκου, 28ης Οκτωβρίου 65, Αθήνα 104 33

Τηλέφωνο: 210-8230124

Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.

Βόλος | Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, 9.30

α) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτισμού + Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών

β) 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου

Βραβεία Κοινού Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.

Με στόχο την ενίσχυση του ελληνικού ντοκιμαντέρ και της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών σε πολιτιστικές δράσεις, το CineDoc εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία με τη διεθνή πλατφόρμα Votemo, καθιερώνοντας τοπικά Βραβεία Κοινού σε Αθήνα, Βόλο και Ρέθυμνο.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26, το ντοκιμαντέρ ΛΟ είναι υποψήφια για το Βραβείο Κοινού στον Βόλο και την Αθήνα. Οι θεατές της κάθε περιοχής, θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν online, σκανάροντας το QR code που θα τους δοθεί τις ημέρες των προβολών. Μετά το τέλος της ταινίας, η πλατφόρμα ψηφοφορίας θα παραμένει ανοιχτή για 24 ώρες.

Τα Βραβεία Κοινού του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26 είναι μια χορηγία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) – Creative Greece. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2026.

Βιογραφικό Σκηνοθέτη

Ο Θανάσης Βασιλείου είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος, με έδρα το Πουατιέ της Γαλλίας, όπου διδάσκει θεωρία και πράξη κινηματογράφου ως Αναπληρωτής Καθηγητής Κινηματογραφικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο του Πουατιέ). Οι μικρού μήκους ταινίες του «Ίχνη» (2017) και «Η τελευταία μας εβδομάδα» (2016) έχουν παρουσιαστεί και βραβευτεί σε πολλά διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, ενώ το ΛΟ αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του.

Σχετικά με τη StudioBauhaus

Η StudioBauhaus είναι εταιρεία παραγωγής με έδρα την Αθήνα και ιδρύθηκε το 2014 από τον παραγωγό Κωνσταντίνο Βασίλαρο και τον σκηνοθέτη Ορφέα Περετζή. Ειδικεύεται στην παραγωγή και συμπαραγωγή ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, δίνοντας έμφαση σε πρωτότυπες αφηγήσεις και διεθνείς συνεργασίες. Έχει υπογράψει βραβευμένες ταινίες όπως οι «Αγία Έμυ» της Αρασέλης Λαιμού (Ειδική Μνεία στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο και 2 υποψηφιότητες στα Independent Spirit Awards) και «Milk Teeth» του Mihai Mincan (Παγκόσμια Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας). Πρόσφατα ολοκλήρωσε τη μεγάλου μήκους «Riviera» του Ορφέα Περετζή, η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Σάο Πάολο της Βραζιλίας, ενώ βραβεύτηκε στα Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και Cottbus της Γερμανίας. Η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει νέες κινηματογραφικές παραγωγές και τηλεοπτικά πρότζεκτ, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε διεθνείς παραγωγές ως συμπαραγωγός.

ΛΟ | 2025 | Ελλάδα, Γαλλία | 70’ | Σκηνοθεσία: Θανάσης Βασιλείου | Σενάριο: Θανάσης Βασιλείου, Χρήστος Χρυσόπουλος | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θανάσης Βασιλείου | Μοντάζ: Χρόνης Θεοχάρης | Ήχος: Κώστας Φυλακτίδης | Colorist: Άγγελος Μάντζιος | Συμπαραγωγοί: Orlane Dumas, Caroline Le Roy | Παραγωγός: Κωνσταντίνος Βασίλαρος | Με την υποστήριξη: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) | Με τη συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, NextGenerationEU – MICRO-BUDGET PLUS | Συμπαραγωγή: Les films de l’Aube Sauvage, ΕΡΤ | Παραγωγή: StudioBauhaus | Ελληνική Διανομή: CineDoc

Λίγα λόγια για το CineDoc

Κατεβάστε εδώ τον κατάλογο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26.

Δείτε εδώ το trailer του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26.

Το CineDoc προβάλλει και διανέμει βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ. Οι προβολές διοργανώνονται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc, σε συνεργασία με τον κινηματογράφο Δαναό και τον θερινό κινηματογράφο Άνεσις, το Γαλλικό Ινστιτούτο, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το CineDoc Βόλου υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας και Β. Σποράδων, τον Δήμο Λαρισαίων , το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (αίθουσες «Παύλος Ζάννας» και «Σταύρος Τορνές») και τον Χώρο Πολιτισμού «Σημείο» στο Ρέθυμνο. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο στο κυρίως δίκτυο του CineDoc, με την παρουσίαση νέων ταινιών, περίπου μία φορά τον μήνα. Χορηγός του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-2026 είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) – Creative Greece.

Παράλληλα, το CineDoc διευρύνει συνεχώς το δίκτυο διανομής του μέσα από τη διοργάνωση προβολών ντοκιμαντέρ τόσο στα ελληνικά νησιά (Κυκλάδες, Σποράδες, Ιόνιο και Δωδεκάνησα στο πλαίσιο του CineDoc Island), όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάθε χρόνο, συμμετέχει στη συνδιοργάνωση και υποστήριξη περιφερειακών προβολών ντοκιμαντέρ, σε συνεργασία με πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς, κινηματογραφικές λέσχες, συμβουλευτικά κέντρα, ιδρύματα, κινηματογραφικές αίθουσες, δήμους κ.ά. Οι παράλληλες και περιφερειακές προβολές πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.