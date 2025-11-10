Κατερίνα Καινούργιου: Με ροζ μπαλόνια στο πλατό ανακοίνωσε πως περιμένει κοριτσάκι

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για πρώτη φορά on air για την εγκυμοσύνη της, ευχαριστώντας τον κόσμο και αποκαλύπτοντας πως περιμένει «μπέμπα»

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της.Το βράδυ της Κυριακής 9/11 η παρουσιάστρια επιβεβαίωσε, μέσα από ανάρτησή της στο Instagram,τη φημολογία των τελευταίων μηνών ότι είναι έγκυος. Η είδηση συνοδεύτηκε από ένα κύμα αγάπης και ευχών στα social media.

Το πρωί της Δευτέρας 10/11, στην έναρξη της εκπομπής Super Κατερίνα, η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στο στολισμένο με ροζ μπαλόνια πλατό, ενώ από τα ηχεία ακουγόταν το «Mamma Mia». Φανερά συγκινημένη και με διάθεση εξομολόγησης, απευθύνθηκε στους τηλεθεατές «με μεγάλη ειλικρίνεια», όπως τόνισε η ίδια, μιλώντας για την εγκυμοσύνη της ανοιχτά για πρώτη φορά.

Η ίδια δεν έκρυψε ότι για μεγάλο διάστημα δίσταζε να κάνει την αποκάλυψη, παραδεχόμενη πως «δεν ήξερε αν πρέπει να το πει ή πώς να το πει», ενώ δεν έχασε την ευκαιρία να αυτοσαρκαστεί λέγοντας πως «φαίνεται το φύλο του μωρού».

«Το ’χατε καταλάβει από την πρώτη στιγμή γιατί το καλοκαίρι ήμουν έγκυος, το καταλαβαίνει ο άλλος από τα μαλλιά, τα πρηξίματα», είπε χαμογελώντας η Κατερίνα, εξηγώντας ότι «ήταν πολύ νωρίς για να το μοιραστώ» και πως προτίμησε να περιμένει μέχρι να περάσουν οι πρώτοι τέσσερις μήνες και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

«Φοβάσαι αν θα πάνε όλα καλά, πρέπει να περάσει το πρώτο 3μηνο – 4μηνο μέχρι να σου πει ο γιατρός ότι είναι οκ να το πεις», σημείωσε η παρουσιάστρια, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που έχει λάβει. «Από χθες έχω πλημμυρίσει από αγάπη και υπέροχες ευχές», είπε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας πως «μέχρι τελευταία στιγμή έχεις αγωνία για το αν θα πάνε όλα καλά».

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν παρέλειψε να απευθυνθεί και σε όλες τις γυναίκες που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί. Όπως αποκάλυψε, και η ίδια είχε περάσει από μια περίοδο προσπαθειών, «με τη βοήθεια των γιατρών χωρίς να πάρω τις βαριές ορμόνες», μέχρι που πέρυσι το καλοκαίρι αποφάσισε να χαλαρώσει και να αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν φυσικά.

«Αφήστε τα πράγματα να έρθουν όπως είναι να έρθουν. Δεν θέλω να απογοητεύεστε και μη χάνετε την πίστη σας», είπε με συγκίνηση, αποκαλύπτοντας στο τέλος πως «Μπέμπα περιμένω».





